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Dos buques petroleros de India lograron cruzar el estrecho de Ormuz en medio del bloqueo impuesto por el régimen iraní

Las embarcaciones, identificadas como Jag Vasant y Pine Gas, transportan en conjunto más de 92.000 toneladas de combustible y se dirigen a su país de origen, donde se espera su arribo entre el 26 y el 28 de marzo

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Un buque de carga navega
Un buque de carga navega en el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, en medio de la escalada del conflicto con Irán (REUTERS)

Dos petroleros con bandera de India atravesaron este lunes el estrecho de Ormuz cargados con gas licuado de petróleo (GLP), en una de las pocas operaciones exitosas en medio del bloqueo del régimen iraní a esta vía estratégica desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Las embarcaciones, identificadas como Jag Vasant y Pine Gas, transportan en conjunto más de 92.000 toneladas de combustible y se dirigen a la India, donde se espera su arribo entre el 26 y el 28 de marzo, según confirmaron autoridades del sector marítimo.

El paso de estos buques ocurre en un contexto de fuerte disrupción en el tránsito marítimo global, luego de que Irán amenazara con atacar a embarcaciones que intenten salir del Golfo Pérsico.

Esta advertencia dejó a cientos de barcos varados en la región, junto a unos 20.000 tripulantes que permanecen a la espera de condiciones seguras para navegar. Habitualmente, por este estrecho circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

Las embarcaciones, identificadas como Jag
Las embarcaciones, identificadas como Jag Vasant y Pine Gas, transportan en conjunto más de 92.000 toneladas de combustible y se dirigen a su país de origen, donde se espera su arribo entre el 26 y el 28 de marzo (REUTERS/Stringer/Archivo)

De acuerdo con datos de seguimiento naval, el Pine Gas cruzó primero el paso marítimo, seguido de cerca por el Jag Vasant. Durante su travesía, uno de los buques emitió un mensaje identificándose como “barco y tripulación de la India”.

Fuentes oficiales indicaron que ambas embarcaciones habían cargado el GLP en terminales de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait antes de iniciar el cruce. Además, trascendió que la marina india habría dado instrucciones específicas para que los buques navegaran cerca de la costa iraní, en lo que se interpreta como una ruta más segura dentro de las limitaciones actuales.

El gobierno indio sigue de cerca la evolución de la situación, dado que el país depende en gran medida de las importaciones energéticas provenientes de Medio Oriente.

Nuestro esfuerzo es garantizar que los barcos que transportan petróleo, gas, fertilizantes y otros suministros esenciales lleguen a la India de forma segura”, afirmó el primer ministro Narendra Modi.

El primer ministro de India,
El primer ministro de India, Narendra Modi, sigue de cerca la evolución de la situación, dado que el país depende en gran medida de las importaciones energéticas provenientes de Medio Oriente (REUTERS)

“India se ha opuesto a los ataques contra infraestructuras energéticas civiles. Los ataques a buques comerciales y rutas marítimas como el Estrecho de Ormuz son inaceptables”, agregó.

La reciente travesía de estos buques se suma a otros movimientos aislados registrados en los últimos días, aunque el flujo sigue siendo extremadamente limitado. Informes del sector indican que el tránsito por el estrecho se redujo en torno a un 95% desde el inicio del conflicto, con apenas un puñado de cruces diarios frente al volumen habitual en tiempos de normalidad.

A pesar de esta caída generalizada, los buques vinculados a Irán continúan operando con relativa normalidad. Datos de monitoreo muestran que varias embarcaciones iraníes lograron transportar petróleo hacia Asia en las últimas semanas. Incluso, algunos petroleros ya completaron sus entregas y regresan vacíos hacia el Golfo para nuevas cargas.

En paralelo, se discute la posible creación de un corredor marítimo seguro que permita evacuar buques comerciales y proteger a las tripulaciones atrapadas en la zona. La iniciativa fue abordada por países miembros de la agencia marítima de Naciones Unidas, aunque todavía no se ha definido un calendario para su implementación.

Irán advierte de que impondrá
Irán advierte de que impondrá el "cierre total" de Ormuz si EEUU ataca sus centrales eléctricas

Mientras tanto, la actividad en el estrecho sigue condicionada por acuerdos puntuales y negociaciones caso por caso con el régimen iraní. Algunas rutas cercanas a la costa de ese país comenzaron a utilizarse como alternativa, aunque bajo estrictos controles y, en ciertos casos, con pagos asociados para garantizar el paso seguro.

La continuidad de estas operaciones selectivas no logra revertir el impacto global del bloqueo. La interrupción del suministro energético ya genera tensiones en los mercados internacionales y obliga a países importadores como India a reforzar medidas para asegurar el abastecimiento interno en un escenario de creciente incertidumbre.

(Con información de Reuters y AFP)

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