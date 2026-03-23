El encuentro entre autoridades de River Plate y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por la ampliación del Monumental

Autoridades de ambas entidades recorrieron el estadio tras el acuerdo

Después del anunció del préstamo entre River Plate y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para la aplicación del estadio Monumental, que pasará a albergar a 101 mil espectadores, y el techado integral del recinto, autoridades de las entidades recorrieron las instalaciones junto al presidente Stefano Di Carlo y otros directivos del club de Núñez.

Hay que mencionar que el acuerdo es un acontecimiento histórico para el fútbol y el deporte argentino, ya que por primera vez organismos multilaterales de crédito deciden financiar a una asociación civil sin fines de lucro y con tasas preferenciales. De la reunión, además de Di Carlo, también participó Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF y Antonio Silveira (Vicepresidente de Sector Privado). Por su parte, los otros que fueron parte de la recorrida por dentro del Monumental fueron el vicepresidente Mariano Taratuty, Guillermo Laje (Tesorero) y Federico Ferreyra (Protesorero).

“En CAF estamos muy contentos de poder contribuir con la ampliación del estadio de River con miras al Mundial 2030. No sólo porque es un sueño del club, sino que para nosotros es más desarrollo. Esto implica más puestos de trabajo, implica que el estadio va a ser uno de los más grandes de América Latina y el Caribe. Va a posibilitar más turismo para la Ciudad y que más socios puedan asistir a la cancha y, de alguna manera, ayudaremos a que tanto la ciudad de Buenos Aires como la Argentina se puedan desarrollar”, analizó Asinelli para Infobae.

“El acuerdo es fruto del trabajo de los equipos de River Plate y CAF como Banco de Desarrollo, que buscó la manera de financiar de manera parcial, porque hay otros bancos multilaterales trabajando en el mismo sentido, y esto implica una muy buena coordinación y efectiva por parte de las autoridades del club lideradas por el presidente Di Carlo. El estadio había tenido un upgrade en la gestión de Brito que había quedado muy bien. Está será excepcional”, agregó el Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF.

Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, y Antonio Silveira, Vicepresidente de Sector Privado, junto al presidente Stefano Di Carlo (River Plate)

Por su parte, fuentes institucionales de River le mencionaron a Infobae la gratitud de la dirigencia para con el trabajo de Asinelli y todo el equipo del Banco de Desarrollo por su forma de trabajar y la exigencia de los estándares del caso.

La nueva obra, que está prevista para que se ponga en marcha en abril próximo, incluye una bandeja perimetral 360°, la colocación de un techo que cubrirá todas las tribunas y la suma de 16.000 asientos adicionales. El cronograma establece un plazo de ejecución de 36 meses y una inversión superior a 100 millones de dólares. El desarrollo priorizará que el club mantenga su funcionamiento normal y que el impacto sobre la localía sea mínimo.

River Plate obtuvo la aprobación de un crédito internacional por hasta 100 millones de dólares para financiar la ampliación y modernización del estadio Mâs Monumental, así como el desarrollo de infraestructura educativa, social y deportiva. Este financiamiento, con un plazo de 10 años y tres años de gracia, permitirá vincular contractual y directamente nuevos ingresos privados con el impulso de becas, programas comunitarios e iniciativas de inclusión social, consolidando un modelo de gestión sostenible que trasciende el ámbito deportivo, como informó la institución a través de sus plataformas.

El préstamo, estructurado conjuntamente con BID Invest, el brazo de financiamiento privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), representa uno de los mayores respaldos multilaterales a una institución civil deportiva en la región. Ambas entidades aportarán en partes iguales a la suma total. Este esquema financiero, denominado en dólares y referenciado a la Secured Overnight Financing Rate (SOFR), incorpora un margen preferencial ajustado a condiciones internacionales y se fundamenta en la perspectiva de crecimiento sostenido y transparentemente gestionado de la entidad.

Stefano Di Carlo junto a Christian Asinelli (River Plate)

El club que preside Di Carlo destinará al menos el 25 por ciento de los ingresos adicionales generados por la ampliación del estadio a becas y nueva infraestructura social y deportiva, a través del Fondo de Reinversión Social, como detalla el comunicado. Esta decisión busca robustecer el impacto en jóvenes y comunidades vulnerables, respaldado en la consolidada plataforma institucional desarrollada en torno a proyectos como Casa River, el Colegio River y la Fundación River. Actualmente, el club reúne a más de 350.000 socios y sostiene una extensa red educativa y social.

El acuerdo prevé que los recursos para el repago surgirán del incremento previsto en el ticketing, nuevos acuerdos comerciales, aumento en la capacidad del estadio y explotación continuada mediante eventos y el naming del estadio. Los ingresos estarán contractual y directamente vinculados, según estipulación firme, a rubros como la educación, el deporte femenino e infraestructura comunitaria. El club remarcó que la intervención no está orientada a reforzar el rendimiento deportivo de sus planteles, sino a redefinir el rol institucional del deporte como agente de transformación.

El proceso de aprobación implicó un exhaustivo análisis técnico y financiero, incluyendo un riguroso ejercicio de due diligence por parte de CAF y BID Invest. El resultado representa “una validación externa de la solidez del proyecto y de la responsabilidad con la que ha sido diseñado el esquema de financiamiento”. Este punto diferencia al club respecto de otras entidades deportivas de la región, al acceder a mecanismos de financiamiento de largo plazo y disciplina contractual que no existen en el mercado local argentino.

Así lucirá el renovado estadio Monumental tras la ampliación de su aforo hasta los 101 mil espectadores y el techado

El punto central de la remodelación del estadio será la construcción de una bandeja 360° apoyada en columnas perimetrales y el techado total de las tribunas. La capacidad del estadio subirá de 85.018 a 101.000 espectadores, lo que convertirá al Monumental en uno de los mayores estadios del planeta. Estos nuevos lugares estarán reservados para socios y se diferenciarán por sus butacas rojas y blancas, formando una bandera en lo alto del estadio.

Hay que destacar que las 16.000 nuevas ubicaciones no tendrán costo adicional para los abonados, elevando a 40.000 la cantidad de lugares sin arancel extra. El club aseguró que no habrá preventa ni venta anticipada para estas ubicaciones, dándole prioridad a los socios en cada partido. De este modo, el 40% de las ubicaciones quedarán reservadas para los socios, fortaleciendo el modelo de asociación civil y el vínculo con la comunidad riverplatense.