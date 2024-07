Sam Neill, estrella de “Jurassic Park”, se mostró optimista en su dura lucha contra el cáncer

Sam Neill logró mantener su cáncer en remisión por dos años con un tratamiento de fármacos experimentales. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Dos años después de ser diagnosticado con cáncer de sangre en etapa tres, Sam Neill, estrella de Jurassic Park y Peaky Blinders, se mostró optimista en su lucha contra la enfermedad. Desde el 2022, el actor de 76 años comenzó su tratamiento, que ha incluido quimioterapia y un fármaco experimental que mantiene su condición en remisión hasta ahora.

Durante una entrevista con The Herald Sun, describió cómo manejó llevar a cabo su tratamiento mientras filmaba en paralelo la serie “The Twelve”, y lo cierto es que fue todo un reto.

“Significaba que cada dos semanas tenía que olvidarme del fin de semana porque sería bastante sombrío”, comentó el veterano artista. Sin embargo, no dejó de mantenerse optimista a pesar de sus circunstancias. “Fuera de eso, es genial estar vivo y trabajar en hermosos lugares, como York”.

El actor se trató con quimioterapia tradicional por tres meses, pero esa opción no le ayudó a mitigar el cáncer. (Créditos: archivo)

¿Qué tipo de cáncer desarrolló Sam Neill?

Neill recibió el diagnóstico de linfoma angioinmunoblástico de células T tras notar ganglios inflamados en su cuello durante la gira de promoción de Jurassic World: Dominio en 2022.

Inicialmente, los médicos trataron su cáncer con quimioterapia convencional, pero esta opción dejó de ser efectiva después de tres meses. Fue entonces cuando cambiaron a un medicamento experimental que, a pesar de tener efectos secundarios severos, logró poner su cáncer en remisión. Este tratamiento requiere infusiones cada dos semanas.

En diálogo con Australian Story de ABC, el hijo de Neill, Tim, recordó el momento en que su padre se enteró de su condición de salud.

“Apenas había vuelto a Nueva Zelanda cuando el doctor llamó con la terrible noticia. Fue un día en el que se suponía que íbamos a estar felices, pero acabamos sentados y llorando”, relató Tim.

Sam Neill fue uno de los protagonistas de "Jurassic Park". En entrevistas, reconoció el tratamiento que llevaba contra el cáncer tenía efectos secundarios muy fuertes. (Créditos: archivo)

El tratamiento con quimioterapia fue “brutal” y lo debilitó bastante, indicó el hijo del actor. “Me derrumbé y apenas podía abrazarle. Era sólo, ya sabes, huesos y piel. Y luego él me regañó por sentirme así y dijo que lo estaba estresando”.

Cuando comenzó a tomar el fármaco experimental, la familia vio —finalmente— resultados alentadores y el cáncer de Sam entró en remisión por dos años.

Aunque recibir el diagnóstico fue duro, el actor se ha mostrado calmado respecto al futuro. “Sé que este medicamento eventualmente dejará de funcionar, pero estoy preparado para eso”, dijo a la publicación australiana en 2023. También mencionó que “no tiene miedo a morir” aunque le molestaría dejar al aire muchos de los planes que tiene en mente.

A través de un video, el actor también pidió a sus seguidores que no se preocuparan demasiado por su salud. “Estoy en remisión y planeo seguir estándolo por muchos años más”, aseguró. “En el momento en que [el medicamento] falle, probaremos otra cosa. Hay todo tipo de cosas que se descubren respecto al cáncer en estos días. Es un juego completamente nuevo”.

Neill se muestra optimista. Ha mencionado que ahora hay muchos avances en la investigación del cáncer y que existen nuevas opciones de tratamiento en desarrollo. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Asimismo, Sam Neill ha subrayado la importancia de enfocarse en cosas que sí están bajo su control, en lugar de pensar constantemente en su enfermedad. En su autobiografía, “Did I Ever Tell You This?”, habló acerca de las oportunidades y recuerdos acumulados a lo largo de su trayectoria.

“Empecé a mirar mi vida y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por mucho de ello”, admitió.

En paralelo a su lucha contra el cáncer, el actor se mantiene activo en televisión. El 14 de marzo se estrenó en Estados Unidos la miniserie policial Apples Never Fall en la que Neill actúa junto con Annette Bening. En América Latina, la ficción se transmitirá a partir del 16 de julio por Universal+.