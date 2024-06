Kevin Costner no quiso cortar su discurso durante el funeral de Whitney Houston

Costner habló durante el evento de homenaje para honrar la memoria de su amiga y coestrella, Whitney Houston. (Créditos: Reuters/Archivo)

La profunda lealtad y amistad de Kevin Costner hacia Whitney Huston quedó en evidencia durante el evento de homenaje que se le hizo a la cantante tras su deceso. Durante el funeral, realizado en 2012 y transmitido en vivo por televisión, el actor de Yellowstone se negó a acortar su discurso que tenía una duración de 17 minutos.

Costner fue una de las ocho personas que tomaron el micrófono para honrar la memoria de la intérprete norteamericana. En una entrevista en el podcast ‘Armchair Expert’ con Dax Shepard, Costner relató cómo se le pidió que redujera la extensión de su intervención.

“Alguien dijo: ‘CNN está aquí, no les importaría si tus comentarios fueran más cortos porque van a tener comerciales’. Y yo dije: ‘Pueden poner la publicidad mientras hablo, no me importa’”, compartió. El actor dijo que había dedicado mucho esfuerzo en preparar la elegía, pues quería expresar completamente sus sentimientos hacia su amiga fallecida.

Aunque le pidieron recortar su discurso para dar paso a las tandas publicitarias, Costner se rehusó por respeto a su amistad con Huston. (Créditos: Bei/Shutterstock)

Aunque inicialmente tuvo reticencias para tomar la palabra, la insistencia de Dionne Warwick, prima de Whitney, lo convenció de preparar su discurso. “Podía sentir el peso sobre ella, y luego se trasladó a mí”, indicó Costner.

Una amistad duradera

La relación de Costner y Houston comenzó durante el rodaje de El guardaespaldas (The Bodyguard) en 1992. En el filme, Costner toma el rol de Frank Farmer, un exagente del Servicio Secreto contratado para ser el guardaespaldas de Rachel Marron, una famosa cantante interpretada por Houston, quien es acosada por un hombre misterioso.

La película recaudó 411 millones de dólares a nivel mundial, según Variety, y también cimentó una amistad duradera entre sus protagonistas.

Costner y Houston forjaron una relación especial durante el rodaje de "The Bodyguard" en 1992. (Créditos: archivo)

Durante la conversación en el podcast, Costner explicó que él fue quien sugirió a Huston para el papel, a pesar que el director Mick Jackson tenía reticencias a contratarla. “Yo la amaba. Sabía que ella debía ser la indicada”, comentó Costner, según cita PEOPLE.

Durante la filmación, Costner asumió un papel similar al de su personaje en la película, creando una relación de protección y guía con Houston. Como productor, Costner le pidió a la vocalista que no trajera su séquito habitual al set, con el objetivo de fomentar un ambiente más íntimo y seguro. Sin embargo, se comprometió a cuidar de ella para que estuviese cómoda en el set.

Costner recordó cómo orientó a Houston durante la filmación, e hizo referencia a momentos en los que la asistencia del director no fue suficiente, pues parecía que el cineasta se sentía intimidado por Whitney. “Empecé a guiarla,” dijo Costner. “Y no estaba tratando de usurpar a mi director, pero le había hecho una promesa a ella, no a él”.

Durante la filmación, Costner asumió un rol protector hacia Houston y trató de fomentar un ambiente de rodaje seguro. (Créditos: archivo)

Ese compromiso trascendió al rodaje. El actor indicó que aunque la historia no tuvo muy buenas reacciones en las proyecciones de prueba, él le aseguró a Whitney que la película funcionaría. En efecto, el filme se convirtió en un fenómeno cultural, en gran parte, gracias a la emblemática interpretación de los tracks “I Will Always Love You” y “I Have Nothing”.

“En la canción, ella decía que siempre me amaría. Y [en mi caso] siempre iba a mantener mi promesa hacia ella”, dijo en el podcast. “Básicamente fui su guardaespaldas imaginario”.

Whitney Houston falleció el 11 de febrero de 2012 a los 48 años. Fue encontrada inconsciente en la bañera de su habitación en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Las autoridades determinaron que su muerte fue un ahogamiento accidental. En su sistema se encontraron indicios de cocaína, marihuana, alprazolam, y otros medicamentos, lo contribuyó a su deceso.