Rebel Wilson confesó que perdió la virginidad a los 35 años y compartió el nombre de su primera pareja sexual

La reconocida actriz de “Pitch Perfect”, Rebel Wilson, ha compartido abiertamente detalles sobre su vida personal, específicamente sobre su experiencia al perder la virginidad a sus 35 años, un tema sobre el que ha decidido hablar sin tapujos con la intención de enviar un mensaje positivo sobre la madurez y el momento adecuado para tomar decisiones personales significativas. En una reciente revelación, Wilson nombró al actor y comediante Mickey Gooch Jr., de 38 años, como su primera pareja sexual.

En su nuevo libro de memorias, Rebel Rising, Wilson expresó su visión sobre la presión social que existe en torno a la pérdida de la virginidad. “No todo el mundo tiene que perder su virginidad siendo adolescente. Las personas pueden esperar hasta que estén listas o hasta que sean un poco más maduras. Y creo que eso podría ser un mensaje positivo. Obviamente no tienes que esperar hasta los treinta como yo, pero no deberías sentirte presionado como joven”, escribió la actriz de ahora 44 años.

Rebel Wilson confesó que su primera experiencia sexual fue con el actor Mickey Gooch Jr a los 35 años (Créditos: Instagram/Mickey Gooch)

Wilson también compartió que solía evitar conversaciones al respecto, debido a la incomodidad y presión que el tema genera comúnmente. Sin embargo, en un gesto de apertura y con el propósito de abogar por una visión más inclusiva de las experiencias sexuales, contó cómo decidió, luego de un tiempo de conocer a Gooch, que estaba lista para vivir la experiencia. “La vida ES corta. No quería vivir mi vida sin experimentar el sexo. Experimentar el amor”, confesó, agregando que incluso se preparó viendo películas para adultos la noche anterior.

Cabe mencionar que Rebel consiguió el valor de experimentar el sexo por primera vez a partir de que su madre fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la hizo replantearse el significado de la vida.

Wilson compartió que se encontraba en su peso más alto cuando decidió dar este paso con Gooch, a quien además, le manda un importante mensaje en su libro:

“Y, Micks, sé que esto puede ser nuevo para ti si estás leyendo esto, pero sí, perdí mi virginidad contigo”.

Rebel Wilson nunca le dijo a Gooch que era virgen durante su encuentro sexual (Créditos: Instagram/@rebelwilson)

Rebel Wilson y la difícil relación con su padre

Otra de las revelaciones que Wilson ha hecho es sobre la violencia física que vivió de parte de su padre durante su infancia. Rebel recordó cómo en un viaje en auto, su padre la amenazó con estrangularla, únicamente por pedirle que pararan a comprar un helado, todo mientras su hermana Liberty estaba presente.

Otro incidente se dio cuando las pequeñas de alrededor de 12 años decidieron mojar sus colchones para refrescarse en una calurosa noche de verano. Su padre, al entrar a la habitación, creyó que sus hijas se habían orinado, por lo que comenzó a golpear a Rebel de manera brutal.

En su libro, Rebel Wilson también habló de la violenta relación que tuvo con su padre durante su niñez REUTERS/Danny Moloshok

“Se lleva la palma de la mano hasta la mejilla y, con toda la fuerza de un hombre adulto, fuerte y fornido, me golpea mientras estoy tumbada en el colchón mojado”, recordó Wilson en su libro, añadiendo que ella y su hermana quedaron con varias marcas en el cuerpo en su vago intento de defenderse.

Warwick, nombre del padre de Rebel Wilson, falleció en 2013 debido a un ataque cardíaco, poniendo fin a una difícil relación con su hija.