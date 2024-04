El memorable beso de Spider-Man fue “miserable” para Kirsten Dunst: ¿qué pasó con la actriz que dio vida a Mary Jane?

Fue bastante incómoda de grabar, pero la escena del beso entre Kirsten Dunst y Tobey Maguire en "Spider-Man" es recordada como una de las más románticas en la historia del cine moderno (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni/ IMDb)

Los fanáticos de Marvel recordarán a Kirsten Dunst por su papel de Mary Jane Watson en la película El hombre araña (Spider-Man) de 2002. Para los más románticos, el film dirigido por Sam Raimi tiene el que muchos consideran como la mejores escena de un beso en el cine de superhéroes. La secuencia en la que Peter está de cabeza y es besado por el amor de su vida es recordada con mucho cariño, pero recientemente Dunst reveló que para ella fue un experiencia “miserable”.

Durante una entrevista en el programa The Jonathan Ross Show, la actriz de 41 años compartió detalles acerca del complicado momento que significó filmar la escena del beso con Tobey Maguire, quien interpretó a Peter Parker en una de las versiones más recordadas del arácnido.

La actriz reveló que Sam Raimi le proporcionó un libro de besos famosos para inspirarla en la icónica escena de "El hombre araña". (Créditos: IMDb)

Según la estrella de Las vírgenes suicidas, el famoso director de El despertar del diablo (The Evil Dead) le proporcionó varias referencias para que entendiera la esencia de lo que debía ser el momento. “Recuerdo que Sam Raimi me dio un libro de besos famosos para que me inspirara, pero también quería que fuera especial, aunque fue un poco miserable hacerlo”, reveló de este momento que en lugar de ser romántico, fue bastante incómodo para ambos actores.

“Llovía a cántaros, estaba helada, Tobey no podía respirar, así que era casi como si le estuviera resucitando”, bromeó la actriz, dejando en claro que a pesar de las adversidades climáticas y físicas, el momento quedó para la anécdota.

Tobey Maguire y Kirsten Dunst vivieron un momento sumamente incómodo al momento de grabar su famosa escena de beso en la cinta de "Spider-Man"

Por supuesto, aunque resultó ser bastante difícil para los actores, Raimi logró capturar lo que quería en pantalla. El beso unió a la lista de los besos más románticos en la historia del cine, sobre todo por el momento en que la película se estrenó, que fue mucho antes de que el Universo Cinematográfico de Marvel diera sus primeros pasos.

Kirsten Dunst anunció su próxima película

En la misma conversación, Kirsten Dunst compartió detalles sobre su próxima película, Civil War, un film de acción ambientado en un futuro cercano, que traslada al público a una nueva guerra civil en Estados Unidos. En esta obra dirigida por Alex Garland (Ex-Máquina, Aniquilación), Dunst asume el papel de una reconocida fotoperiodista de guerra que junto a un equipo viaja a través de varias zonas del país tratando de sobrevivir a un descontrolado mandato dictatorial.

En Civil War, Kirsten Dunst le da vida a una periodista que registra con su cámara de fotos el horror de la guerra en su país. (Créditos: A24)

“Te meten en el centro de una guerra civil en Estados Unidos”, comentó la actriz. “Es una especie de viaje por carretera a través de los bosques de Estados Unidos desde Nueva York para fotografiar y entrevistar al presidente: es un presidente fascista, es su tercer mandato”, explicó.

Dunst también compartió su experiencia al trabajar junto a Jesse Plemons, su esposo en la vida real y coestrella, quien se sumó al proyecto tras la baja de otro actor por conflictos de agenda. “Incluso leyendo el guion, esa escena era escalofriante y la forma en que él lo interpreta”, comentó sobre la actuación de Plemons. “Lo que sucede en esa escena realmente marca la película y realmente enciende el film”, agregó Dunst.

"Civil War" presenta una distopía en Estados Unidos bajo un régimen autoritario y cuenta con la actuación de Jesse Plemons, pareja de Kirsten Dunst (Créditos: A24)

El vínculo profesional y personal entre Dunst y Plemons se remonta a 2015, cuando ambos participaron en la segunda temporada del drama criminal Fargo, producido por la cadena FX. Este encuentro marcó el inicio de una colaboración creativa y una relación sentimental que resultaría en matrimonio en 2022. Kirsten Dunst manifestó su admiración y preferencia por trabajar con Plemons, calificándolo como su “actor favorito” y que ambos son “almas creativas” complementarias.