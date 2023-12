El emotivo mensaje que compartió la hermana de Bobbie Jean Carter tras su muerte

Angel Carter, hermana de Bobbie Jean Carter, compartió un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram (Créditos: KRISTY LEIBOWITZ/GETTY)

Angel Carter Conrad rindió homenaje a su hermana Bobbie Jean Carter, quien falleció el 23 de diciembre a los 41 años. A través de una publicación en Instagram el domingo por la mañana, Conrad, de 36 años, compartió un emotivo mensaje sobre su hermana mayor, a quien describió como su “mejor amiga” durante su niñez. En la declaración, Angel destacó el espíritu vivaz de Bobbie Jean y la difícil vida que enfrentaron juntas, incluyendo la pérdida de sus hermanos Aaron Carter en 2022 y Leslie Carter en 2012. Conrad también hizo un llamado a sus seguidores a enfocarse en la salud mental infantil y buscar apoyo.

“La vida no fue justa contigo, eso lo sé”, comienza Angel su emotivo mensaje para su hermano mayor. “A veces, parece que no tuviste ninguna oportunidad, pasara lo que pasara. Experimentar la inocencia en lugar de cargar con traumas, dolor y sufrimiento es increíblemente importante para los niños, sobre todo a una edad tan temprana. Sé por qué Leslie, Aaron y ahora tú acabaron en las circunstancias que acabaron. Comparto ese dolor que experimentamos durante nuestra infancia y lamento que no tuvieras la oportunidad de una vida mejor”, declaró Angel con mucho pesar.

“A veces, parece que no tuviste ninguna oportunidad, pasara lo que pasara", declaró Angel Carter, hermana menor de Bobbie Jean Carter, en su cuenta de Instagram

Conrad, además, profundizó sobre la necesidad de romper barreras y estigmas relacionados con la salud mental, e hizo un llamado a la acción para detener la disfunción generacional.

“Todos tenemos que derribar barreras, reducir estigmas y cultivar una sociedad en la que la búsqueda de ayuda para la salud mental se reciba con comprensión y aliento. Esto empieza con nuestros hijos y la creación de una conversación sana en el hogar”, finalizó Angel.

La madre de Bobbie Jean, Jane Carter, habló con TMZ y compartió el tremendo shock que ha sido perder a un hijo por tercera vez, pidiendo tanto a los medios como a las redes sociales que respeten su privacidad en este momento tan delicado.

"Necesitaré tiempo para procesar la terrible realidad de que esto ocurra por tercera vez", declaró la madre Bobbie Jean, Jane Carter, a TMZ

“Estoy en estado de shock al enterarme de la repentina muerte de mi hija, Bobbie Jean; y necesitaré tiempo para procesar la terrible realidad de que esto ocurra por tercera vez. Cuando sea capaz de pensar con claridad, haré pública una declaración más completa; pero hasta entonces solicito que se me deje llorar en privado”, compartió Jane.

Los detalles sobre qué llevó al paro cardíaco de Bobbie Jean aún no están claros, según fuentes cercanas a la familia Carter. Bobbie Jean dejó una hija, Bella, así como a sus padres y hermanos. Es la tercera hermana que muere de la familia Carter. Leslie falleció en 2012 por una sobredosis de drogas a la edad de 25 años, Aaron murió en noviembre de 2022 por ahogamiento accidental en una bañera tras consumir Xanax y aspirar aire comprimido; finalmente Bobbie Jean se une a sus hermanos, sobreviviendo Angel, Taelyn Dobson, Virginia Marie y por supuesto Nick, miembro de los Backstreet Boys.

Angel Carter, hermana gemela de Aaron, aseguró que el abuso de sustancias por parte de toda su familia es algo genético (Créditos: People)

En agosto, Conrad habló exclusivamente sobre la lucha de su familia con las adicciones y cómo ella había evitado problemas similares aceptando la oferta de su hermano Nick de pagar por terapia después de filmar el reality show House of Carters. Angel aseguró que el abuso de sustancias entre su famiia no se trata de una mala influencia, sino directamente de un problema genético.

“La adicción ha sido un problema importante en mi familia. Y no sólo tiene una base biológica, sino que realmente existe un componente genético”, reiteró.