Katy Perry explicó la verdadera razón por la que no ha lanzado nueva música desde que nació su hija Daisy Dove

Katy Perry explicó la verdadera razón por la que no ha sacado nueva música desde que nació su hija Daisy Dove REUTERS/Lucy Nicholson

Katy Perry reveló que ahora sus prioridades han cambiado desde que se convirtió en madre y esta es una de las razones por las que no ha lanzado nueva música.

“No he publicado ningún material nuevo desde mi querida Daisy. Creo que estoy escribiendo mucho y he escrito mucho desde un lugar de amor, porque siento mucho de eso, tanto amor incondicional, ese amor que nunca supiste que existía”, reveló en el programa Good Morning America.

La cantante aseguró que está decidida a disfrutar de un tiempo de calidad con su familia antes de embarcarse en la siguiente fase de su carrera. Asimismo, les pidió a sus fans que tengan paciencia.

“Siempre estoy escribiendo, lo he estado haciendo, pero creo que lo que es realmente importante para mí es celebrar el mundo que tengo, construir con todas estas maravillosas canciones y ser responsable de la vida de un niño de tres años. Volveré, pero déjenme hacerlo bien”, manifestó la intérprete de ‘Road’, quien tiene una hija con Orlando Bloom.

La intérprete de 'Dark Horse' reveló que las prioridades en su vida han cambiado desde el nacimiento de su hija. (@katyperry)

“Tengo que dejar a mi hija en el preescolar esta mañana. Llegaré a casa esta noche y todavía tendré, como, peinado y maquillaje, y probablemente estará en algún tipo de bata y lápiz labial en todas partes. Estaré cortando algunas aceitunas, cortando algunas uvas [para ella]”, agregó.

Por otra parte, Perry también se refirió a los conciertos que hizo en Las Vegas y los calificó como una experiencia inolvidable.

“Estoy tan agradecida por la oportunidad de seguir evolucionando como artista, como ser humano, como madre y poder seguir brindando alegría a la vida de las personas a través de las artes y el entretenimiento y los efectos visuales”.

Su pacto de sobriedad con Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom es una de las parejas más sólidas del espectáculo y dentro de todos los momentos que han compartido con sus seguidores, también revelaron el pacto de sobriedad que tienen.

En junio de este año, la cantante y el actor decidieron estar tres meses sin beber ni una gota de alcohol, pese a que Perry había señalado que “no bebo mucho, pero el fin de semana me permito algún capricho”. Con todo ello, decidió firmar este pacto como un acto de solidaridad.

Katy Perry comentó que tiene un pacto de sobriedad con su prometido, y padre de su hija, Orlando Bloom. (Shutterstock)

“Hicimos esto porque él está rodando ahora una película en Londres que le está absorbiendo toda su atención y yo quería tener la oportunidad de apoyarle. Es muy difícil, ya sea una limpieza o una desconexión, a menos que lo hagas con tu pareja. Así que hacerlo juntos lo hace mucho más fácil”, expresó en una entrevista con People.

“Fue una oportunidad para desconectar y simplemente dejar que mi cuerpo se recuperase un poco. He tenido una relación bastante buena con la búsqueda del equilibrio. Me encanta tener mis momentos de desconexión, especialmente teniendo 38 años, haciendo malabares, con la intensidad que conlleva mi carrera y con una niña pequeña que no se puede estar quieta”.

