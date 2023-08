Natalia Jiménez denunció que un restaurante de Hollywood la discriminó por hablar en español

Natalia Jiménez denunció que restaurante de Hollywood la discriminó por hablar en español EFE/Antoni Belchi/Archivo

La cantante Natalia Jiménez se convirtió en una nueva víctima de la discriminación racial que frecuentemente afecta a los hispanos en Estados Unidos. Esto sucedió después de que la expulsaran de un restaurante en Los Ángeles simplemente por hablar en español.

La intérprete de ‘Creo en mí’ relató su experiencia a través de una publicación en redes sociales en la que describió cómo la sacaron del restaurante Gigi’s Hollywood en Los Ángeles mientras mantenía una conversación en español por Facetime con su hija Alessandra.

La voz de “El sol no regresa” reveló que había sufrido discriminación en el pasado, pero nunca en la magnitud de este incidente. Se quejó de que otros comensales hablaban en inglés a gran volumen sin recibir ninguna queja.

“No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos pero lo de hoy ha sido increíble!! Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó a tal grado que me corrieron de restaurante, habiendo a mi lado una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que yo !!! Les molesto que estaba hablando en español”, escribió la artista.

Natalia Jiménez denunció que restaurante de Gigi's Hollywood la discriminó por hablar en español

“¡No vengan acá! Terrible la atención con los latinos. Los tienen trabajando ahí, pero no nos quieren de clientes”, sentenció la cantante.

¿Qué dijo sobre el reencuentro de La Quinta Estación?

Durante más de una década, “La Quinta Estación” fue una de las agrupaciones españolas más populares en la música por temas como “Me muero” y “El sol no regresa”, los cuales continúan vigentes y le otorgaron varios premios internacionales.

Pese al gran éxito, la banda española terminó separándose en 2010. Tras esto, mientras Natalia Jiménez inició una carrera como solista con la que recorrió varias ciudades de Latinoamérica y España.

En febrero, usuarios en redes sociales empezaron a especular con un posible regreso de “La Quinta Estación” tras una década de ausencia de los escenarios.

La Quinta Estación regresa en el 2024. (Captura YouTube: laquintaestacion)

Estos rumores fueron confirmados por Natalia Jiménez, quien utilizó su cuenta de Instagram el pasado 3 de febrero para anunciar que la banda española más exitosa del nuevo siglo vuelve.

“El día de hoy tengo que hacer este pequeño comunicado. Yo la verdad es que tenía planeado hacerlo dentro de un año, que era cuando estábamos planeando una gran sorpresa para todos ustedes. Esta sorpresa que teníamos la teníamos, así como super escondida y la teníamos en secreto absoluto, pero bueno, parece ser que nos han querido estropear la sorpresa, pero no han podido”, inició la madrileña de 41 años.

“El día de hoy estoy aquí para preguntarles si ustedes estarían listos para el verdadero regreso de La Quinta Estación. Háganlo aquí en los comentarios, díganos qué les parece. ¿Nos vemos en 2024?”, sentenció.

Del mismo modo, la cantante dejó en claro que los rumores eran ciertos y que alguien habría intentado sacar provecho del anuncio que no hicieron, por lo que se vieron obligados a realizarlo antes de lo esperado.

