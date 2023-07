Una abuela de película: Jamie Lee Curtis celebró el nacimiento de la hija de Lindsay Lohan

Jamie Lee Curtis felicitó a Lindsay Lohan por la llegada de su bebé Luai y mostró su emoción por convertirse en abuela.

Lindsay Lohan se convirtió en madre por primera vez junto a su esposo Bader Shammas y su representante fue quien anunció que la bebé de la actriz se llamará Luai, que en árabe significa “escudo” o “protector”. “La familia está locamente enamorada”, dijo a Page Six.

La llegada del pequeño también llenó de alegría a Jamie Lee Curtis, quien en más de una oportunidad ha expresado su cariño por la joven intérprete, a la que llama “hija del cine”. La ganadora de un Oscar a “Mejor actriz de reparto” no dudó en felicitar en las redes sociales a Lindsay Lohan y aseguró estar emocionada por haberse convertido en “abuela”.

“¡LUNES MÁGICO! Mi hija del cine acaba de convertirme en una abuela del cine. ¡Bendiciones a Lindsay y Bader por el nacimiento de Luai!”, fue la descripción que acompañó a la foto de Jamie junto a la actriz de 37 años.

Jamie Lee Curtis feliz con el nacimiento de la hija de Lindsay Lohan.

Amor de madre e hija

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se conocieron cuando grababan ‘Un viernes de locos’ (Freaky Friday) en el 2003, desde ese momento ambas actrices han tenido un vínculo muy fuerte y pese a los años no se distanciaron.

La actriz de 64 años siempre ha estado atenta a los pasos de su hija de la ficción y mostró su felicidad cuando se enteró que Lohan se convertiría en madre por primera vez, por lo que le dejó un mensaje en las redes sociales.

“¡Mi amiga y mi hija de cine @lindsaylohan está creciendo! Tan emocionada por ella. Qué mamá será”, escribió hace algunos meses.

Lindsay Lohan contó que junto a su esposo Bader Shammas serían padres por primera vez de un niño.

“Un viernes de locos 2″

Además del gran vínculo que han mantenido Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, los fans de Disney están emocionados, pues han confirmado que se encuentra en realización “Un viernes de locos 2″, donde se volverán a unir las actrices protagonistas.

Pese a que aún no se sabe de qué se tratará la segunda parte de la comedia que protagonizan Anna Coleman y la doctora Tess Coleman, las actrices sí aseguraron que formarán parte de la película.

“Algo realmente tocó una fibra sensible. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: ‘Se siente como si hubiera una película por hacer’”, confesó Jamie Lee Curtis para The New York Times.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan emocionadas por un "Un viernes de locos 2".

Por su parte, Lindsay Lohan señaló que también le emociona la realización de la segunda parte de “Un viernes de locos”.

“Jamie y yo estamos abiertas a ello, así que estamos dejando que otros se ocupen. Pero solo haríamos algo que la gente vaya a adorar absolutamente”, declaró Lohan al The New York Times.

Eso sí, la realización de este proyecto deberá esperar un poco más, ya que se podría retrasar por la huelga de guionistas, pero se espera que Elyse Hollander esté a cargo del guión del filme.

