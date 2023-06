10 canciones dedicadas a Lionel Messi para ir preparando su desembarco en Miami

Muchas canciones han sido escritas sobre la vida y obra de Lionel Messi. Recopilamos 10 de las más emblemáticas Foto: Jovani Pérez

Es oficial: Lionel Messi no volverá al FC Barcelona y ha decidido continuar su carrera en el Inter de Miami, lo que ha generado toda clase de comentarios en redes sociales. Messi aseguró que la decisión que tomó no tuvo nada que ver con dinero sino con tener una vida más tranquila junto a su familia que la que tuvo los últimos años en París. También estará más cerca de las preparaciones del próximo mundial que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Mientras se avanza en los preparativos para el desembarco de Messi en Miami, hemos recopilado algunas de las canciones que se han escrito como homenaje al que muchos consideran el mejor jugador de todos los tiempos.

Aquí, diez canciones dedicadas al capitán de la selección argentina campeón del mundo.

“La Zurda de Oro” - El Polaco

La canción fue escrita en 2010, el año en el que Messi ganó su segundo balón de oro, superando a sus compañeros del Barcelona, Andrés Iniesta y Carles Puyol que se acababan de coronar en el mundial de Sudáfrica con la selección española.

Esta cumbia narra cómo fue que Messi destacó desde su juventud en su natal Rosario, y antes de que los locales pudieran aprovechar su gran talento, el futbolista se fue a España para jugar con el Barcelona.

“La zurda de oro se lo apodó/la zurda de oro, nos demostró/que este país se llena de orgullo/viéndote a vos/Toda la magia en el gol/nos hace acordar a Dios”, canta El Polaco en esta pieza.

“La Zurda De Oro” - El Polaco

“La Octava Maravilla” - Sergio Torres

Esta salsa hace una obvia comparación entre Messi y otra de las figuras más importantes dentro del futbol argentino: Diego Armando Maradona, quien según La Octava Maravilla de Sergio Torres, heredó su talento a La Pulga.

“Y no es mentira que el que viene es el mesías/Toda mi gente dice que es el sucesor/De lo mas grande en futbol que tuvo Argentina/El mismo sueño qe promete ser campeón”.

“Messi” - Neo Pistea

La euforia por el número 10 de Argentina no sabe de géneros musicales. En 2018, el músico de trap Neo Pistea lanzó una pieza titulada meramente Messi donde alude a la grandeza del entonces capitán del Barcelona, haciendo referencia su rivalidad contra el portugués Cristiano Ronaldo.

“Lionel Messi/ de capitán con la cinta y una Stacy/R.I.P Cristiano/el barrio sólo quiere a Messi (...) La Pulga golea, el niño te tumba/Pelota que pega la pega en la punta’Tá' fuera del área y adentro la junta/En el ángulo apunta/En la esquina el la amputa”.

“El Pie de Oro Llegó” - La banda del Tigre Ariel

En 2017, La banda del Tigre Ariel lanzó una pieza donde a lo largo de 3 minutos cuenta la historia de Lionel Messi, desde sus primeros años en Argentina con sus problemas hormonales de crecimiento hasta hacer historia en la Champions League.

“Gambeta mágica, pequeño y gran jugador/7 años en las inferiores de Newls old’s Boy’s/A su problema aquí le dieron la espalda/Y tuvo que emigrar hacia España/Y en Barcelona su segundo padre encontró/Con sacrificio y amor, él se superó/En el 2004 debutó en el Barça/Y con la sub 20, su sueño reveló/El pie de oro llegó”.

“Y yo te voy a alentar” - Janna Santero

Esta canción grabada por una niña argentina de 7 años se volvió viral antes del mundial Qatar 2022 en el que Messi alcanzó la gloria máxima.

La pieza fue escrita por la mamá de Janna Santero, Mikaela, quien ya había participado de un reality show en TV y en cuestión de horas después de haber subido el tema a las redes se convirtió en un éxito inmediato.

Y yo te voy alentar, sos un ejemplo de vida porque a todos los problemas le encontraste la salida/“La Pulga” o “Comadreja” o como quieran nombrarlo/en Argentina y el mundo te aguantamo’ lo’ trapo’/Por eso, Lio querido, ¡te alentamo’ en lo’ partido’!/Y quién te compare con otro, seguro es pecho frío/porque sos un gigante, y vos no tenés rival/¡Este año la copa te traes del Mundial!

“El petit més gran” - Toni Beiro

En 2019, el catalán Toni Beiro lanzó el álbum Enmig de no-res, y como bonus track, compartió El Petit Més Gran (El pequeño más grade), dedicada, obviamente, a Lionel Messi. La pieza también hace mención de Xavi y Andrés Iniesta, sus compañeros en el Barcelona, como “ángeles que van dibujando caminos que se abren a la genialidad, hacia la eternidad”

“Veo la magia delante de mí/Mucho más rápido que un rayo/Es el pequeño mayor/Nunca me hubiera imaginado/Tener la suerte de contemplar/El guerrero que se va forjando/Una vez cada cien años”.

“Rey en París” - Númana

Muchos despotricaron contra Messi, contra Francia, contra el Barcelona y contra la vida cuando Lionel Messi se marchó al Paris Saint Germain en 2021. Sin embargo, el músico Númana, quien ya se ha hecho de fama en YouTube por escribir varias canciones en homenaje a Messi y a la Argentina, mostró su apoyo a la nueva etapa de Lionel en el equipo francés.

“¿Cómo?, ¿come fue?, ¿dónde fui?/Si me ven dando vueltas aquí solo por París/Y solo a pesar que me fui/Dejando todo atrás aquello bueno que aprendí/Doy gracias a la gente, por siempre estar presente/Bancando mis gambetas y si quieren que la cuenten/Soy cada día más fuerte eso me hace diferente/Porque soy argentino y lo canto hasta la muerte”.

“Pequeño Campeón” Carlos Sadness/shinoflow

Antes de convertirse en un fenómeno global bajo el nombre de Carlos Sadness, el músico español llevaba el nombre de shinoflow, y durante esta etapa, decidió utilizar su habilidad musical para rendir homenaje al crack argentino. Según el mismo Carlos, escribió esta canción para un grupo de niños que “necesitaban esperanza”, quienes le pidieron que hiciera pública la pieza.

Carlos canta acerca de los problemas físicos a los que Messi se tuvo que enfrentar durante su infancia y cómo logró superarlos para convertirse en el mejor de todos los tiempos. No es casualidad que tantos niños encuentren en Lionel Messi un modelo a seguir.

“Y esa gente, que no perdona los defectos/que apunta con el dedo como si yo fuera menos/no sabe que tenemos un secreto entre las manos/no ser perfectos nos hace más humanos/Eres el más grande, pequeño, ay pequeño/Estás entre los astros, estrella del balón, tus pies están rozando de cerca el corazón/Estás entre los astros, estrella del balón, me si... me siento grande, pequeño campeón”.

“If Messi Was An Englishman” - Thebandofgod

La agrupación Thebandofgod se hizo en 2014, antes del Mundial de Brasil, una pregunta muy particular: ¿Qué pasaría si Messi fuera inglés? La respuesta está en esta canción en la que ofrecen las Malvinas a Argentina por Messi y aseguran que no habría ningún país capaz de vencer a Inglaterra si tuvieran a Leo.

“Te enviaremos de vuelta a tu favela/Con tus banderas verdes y amarillas/Que los españoles se hinchen de chorizo/Y nosotros vomitamos en su paella/Les damos las Malvinas/Y el cuerpo de Thatcher también/Tan solo dennos al Mesías/Y quizá a Agüero también”.

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” - La Mosca Tse Tse

Los creadores de Para no verte más, una de las piezas más famosas del rock latinoamericano, rindieron homenaje con esta pieza de ska que el mismo Messi ha confesado es su favorita de todas las que han escrito sobre sus obras y proezas. La canción fue escrita para apoyar al cuadro albiceleste previo a Qatar 2022, y todo parece que les sirvió de mucho, pues tras 36 años, Argentina logró volver a ser campeona del mundo comandada por Leo.

“Muchachos/Ahora nos volvimos a ilusionar/Quiero ganar la tercera/Quiero ser campeón mundial/Y al Diego/Desde el cielo lo podemos ver/Con Don Diego y La Tota/Alentándolo a Lionel”

