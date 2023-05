Shakira aclaró de quién fue la idea de que Milan y Sasha aparecieran en el video de “Acróstico”

El orgullo de Shakria al ver que sus dos hijos pueden presumir el talento que heredaron de la cantante se pudo ver en el video de "Acróstico". Captura de pantalla YouTube

A pocos días de que se estrenara la versión de Acróstico con la presencia de Milan y Sasha en varios de los planos del video, se conoció que Gerard Piqué estaría pensando en demandar a Shakira por el uso no autorizado de la imagen de sus hijos, ya que la barranquillera no pidió permiso. Esta información fue revelada por medios españoles, que indicaron que el ex futbolista estaría molesto con la cantante por no consultarle.

“Lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho”, agregó Lorena Vásquez en Antena 3.

Shakira pasaría difíciles momentos por cuenta de una supuesta demanda que interpondría Gerard Piqué, porque no le consultó que sus hijos aparecerían en el video de Acróstico. (Reuters)

Posteriormente, la periodista indicó que el entorno cercano del empresario aseguró que desconocía por completo que los niños formarían parte del video y que esto va en contra vía de lo expresado en un comunicado, en el que pidió respeto por la privacidad de Milan y Sasha “y de golpe aparecen en un tema musical que le dio la vuelta al mundo”.

La canción actualmente acumula más de 45 millones de reproducciones en su canal de YouTube se ha develado lo que pondría en aprietos la supuesta demanda del catalán, ya que la colombiana compartió a través de un mensaje en su cuenta de Instagram de quién fue la idea para que los niños estuvieran presentes en el video y en la interpretación, pues los niños son los protagonistas de esta entrega.

Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, frente al piano en el video de "Acróstico". Captura video YouTube.

“Ambos [Milan y Sasha] han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos, me han pedido hacer parte”, escribió inicialmente la cantante en el pie de foto de la publicación.

Ahí mismo, aseguró que su hijo mayor Milan Piqué Mebarak, escribió canciones en lo que ha transcurrido del año “que me arrancaron lágrimas”, mientras que Sasha ha pasado horas sentado frente al piano perfeccionando su técnica y descubriendo su voz, tal como quedó en evidencia en el video.

Shakira disfrutó de un paseo en yate junto a sus hijos, a pocos días de haberse instalado en Miami junto al piloto Lewis Hamilton. Photo © 2023 Mega/The Grosby Group

Y agregó: “La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música adentro”.

Con esta confesión, la artista dejó claro que fueron sus hijos quienes pidieron expresamente que querían formar parte de esta producción.

Shakira reveló de quién fue la idea de que sus hijos aparecieran en el video de Acróstico, luego de la polémica de que Gerard Piqué pensaría en demandarla. @shakira/Instagram

Shakira y un nuevo escándalo de plagio

Acróstico se convirtió en una de las canciones más esperadas de la barranquillera, puesto que sus fanáticos con ansias esperaron que en esta oportunidad volviera con una de sus baladas como ocurrió con Moscas en la casa, Día de enero o Estoy aquí. Sin embargo, nuevamente estuvo en el ojo del huracán, luego de que Paula Mattheu, una cantante española afirmara que la artista plagió una de sus canciones llamada Te lo dije de verdad.

Así lo dio a conocer la mujer, que compartió en sus redes sociales parte del estribillo de su canción, en el que al al parecer suena muy similar al presentado por la colombiana, acompañada por sus hijos Milan y Sasha. Según dijo la cantante española, se ha vuelto costumbre en Shakira que “ahora disparen y luego pregunten”.

Cantante española confirmó que Shakira no la plagió con ‘Acróstico’

Posteriormente, a través de una de sus InstaStories corrigió sus declaraciones y advirtió que en ningún momento quiso hablar de “plagio”, puesto que en la música “ya todo está inventado”.

“Pero de verdad no creo que nadie me haya plagiado, no lo estoy denunciando ni nada de eso por favor. Que la gente deje de montarse películas, un besito”, expresó Mattheu en la publicación de sus redes sociales.

