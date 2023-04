La fotos de Sydney Sweeney y Glen Powell que alentaron los rumores de un romance entre las estrellas juveniles

Sydney Sweeney y Glen Powell estarían protagonizando también un idilio que traspasó las pantallas (instagram @sydney_sweeney)

Una de las estrellas juveniles del momento es Sydney Sweeney, actriz estadounidense que tras su salto a la fama en el papel de Cassie, en la serie Euphoria, se apunta como uno de los talentos más populares de los últimos años y ha sido la viralidad de sus escenas en redes lo que también la ha convertido en una favorita del público juvenil.

Aunque también ha estado envuelta en algunas controversias, relacionadas al racismo y supremacismo blanco, Sweeney es protagonista de la cinta Anyone But You, co estelarizando con Glen Powell y donde ambos dan vida en la gran pantalla a un romance donde la pareja principal se odia pero aún con esto, el deseo que sienten uno por el otro es inevitable.

Pese a dejarse ver con parte del elenco y equipo de producción, los actores han dado a conocer postales en situaciones muy románticas y es en sus redes sociales donde se les puede ver compartiendo en los paisajes de Australia, donde se realizó el rodaje del film, siendo dichas fotos causa suficiente para la especulación de un romance entre ellos.

Sydney Sweeney y Glen Powell dieron a conocer varias imágenes de su tiempo juntos durante la grabación de nueva película (Instagram @sydney_sweeney)

Se han dejado ver cariñosos en varias fotografías

Mucho se ha especulado si es que la dupla estaría teniendo un romance a pesar de que ambos se encuentran en pareja. Mientras que Glen Powell tiene por novia a la modelo Gigi Paris desde 2020 y Sydney Sweeney mantiene un compromiso con el empresario Jonathan Davino desde 2022.

No obstante fue tras darse a conocer imágenes donde Powell y Sweeney se veían muy cómodos uno con el otro entre risas y muy cercanos, que surgieron rumores sobre si es que ambos actores estaban llevando el romance más allá de los sets de grabación.

Fue cuando se anunció que Sweeney y Powell estelarizan que Gigi Paris dejó una serie de emojis en una de las publicaciones de Sydney felicitando a la actriz por su participación en la cinta. Sin embargo cuando Sweeney hizo públicas las fotografías con el novio de la modelo, donde ambos se encontraban en lo que el público denomino “actitud romántica” que Paris habría dejado de seguir a la estrella de Euphoria y también a su novio.

Pese a esto, ninguno de los implicados ha realizado ninguna declaración y fue en la última edición de CinemaCon 2023 en Las Vegas que la dupla Powell-Sweeney se mostró amables y divertidos en las promociones de la cinta que hasta el momento no tiene fecha de lanzamiento.

Sydney Sweeney y Glen Powell se han dejado ver cercanos en el rodaje de "Anyone but You" (Instagram @sydney_sweeney)

Fue en enero de 2023 cuando se dio a conocer el proyecto cinematográfico que quedó bajo la dirección de Will Gluck, quien ya había realizado comedia romántica con la película Amigos con Beneficios protagonizada por Justin Timberlake y Mila Kunis en 2011. Además de Powell (de 34 años) y Sweeney (de 25 años) el elenco se compone por Dermont Mulroney, Alexandra Shipp y Darren Barnet.

Los romances que traspasan el film

Si bien el idilio entre Glen Powell y Sydney Sweeney no se ha confirmado, ha sido varias las ocasiones en que las parejas protagónicas de series o películas deciden llevar a la vida real la fantasía del romance y al terminar las grabaciones continúan el amor fuera de las cámaras.

Uno de los casos más populares fue el de Angelina Jolie y Brad Pitt, que en 2004 durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith vieron el romance florecer entre ellos aunque Pitt estaba casado con la actriz Jennifer Aniston.

"Brangelina" fueron una de las parejas que, tras protagonizar un filme, decidieron llevar a la vida real su romance. De 2005 a 2016. (REUTERS/Eric Gaillard)

La relación, pese al escandaloso inicio, se consolidó como uno de los matrimonios más estables y exitosos de Hollywood hasta que en agosto de 2016 Angelina Jolie decidió dar punto final a la relación y pidió el divorcio del histrión.