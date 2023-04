Kendall Jenner bailó al ritmo de Bad Bunny en Coachella

A pesar de los rumores de romance, ambos han mantenido la discreción en torno a su relación. Durante el festival Coachella, Jenner fue vista disfrutando de la presentación del reggaetonero en el escenario

La modelo estadounidense Kendall Jenner y el cantante puertorriqueño Bad Bunny se han convertido en una de las supuestas parejas del mundo del entretenimiento más comentadas de las últimas semanas.

Durante el festival Coachella, Jenner fue vista caminando cerca del escenario en donde se presentó el cantante puertorriqueño. Mediante un video que circula en las redes sociales, se ve a la modelo disfrutando de la presentación de Bad Bunny y bailando al ritmo de una de sus canciones.

El artista inició su presentación en el festival con un video en el que hablaba sobre el sueño de haber logrado llegar a presentarse en ese importante escenario. Durante su actuación, Bad Bunny interpretó varios de sus éxitos, incluyendo Moscow Mule y Tití Me Preguntó, y contó con la participación de invitados como Post Malone y el dúo Jowell & Randy.

Además de su presentación musical, Bad Bunny aprovechó la ocasión para hacer un llamado a sus seguidores a no creer todo lo que se dice sobre él en las redes sociales y en la prensa.

Bad Bunny y Kendall Jenner no dejan de estar en el ojo público tras la aparición de varias fotografías que los muestran juntos en diferentes salidas, actualmente circulan videos en internet de varios usuarios en donde se puede ver a la modelo disfrutando del show.

En una entrevista con TIME en marzo, Bad Bunny se negó a comentar los rumores de noviazgo y dijo que no le molestaban los fans enfadados por la relación, afirmando que pueden encontrar otros artistas a los que escuchar. Por su parte, Jenner no ha hecho comentarios públicos sobre su relación con el cantante.

Los primeros rumores sobre la relación aparecieron en febrero, cuando la cuenta DeuxMoi afirmó que testigos presenciales habían visto a la pareja besándose en un club de Los Ángeles. Desde entonces, han sido vistos juntos en varias ocasiones.

La modelo y el músico fueron captados el 18 de febrero saliendo de un restaurante, donde supuestamente cenaron con Justin y Hailey Bieber, y de nuevo, el 8 de marzo, abrazándose y besándose después de salir de un restaurante de sushi. Además, la pareja fue captada el 4 de abril en el Hidden Hills Equestrian Center de California, donde fueron fotografiados montando a caballo juntos.

El fuerte discurso de Bad Bunny en Coachella

Bad Bunny impresionó a miles de fanáticos en su primera presentación en Coachella, uno de los festivales de música más grandes e importantes del mundo.

El cantante, que encabezó el cartel del evento, había generado una gran expectativa luego de publicar fotos en Instagram donde mostraba sus nuevos tatuajes en los brazos y el pecho, y un mensaje misterioso en el que prometía contar algo importante durante su presentación.

En medio de su espectáculo, finalmente habló sobre las controversias en las que ha estado envuelto en los últimos meses. El artista abordó el tema de las críticas que ha recibido en las redes sociales y la prensa, y dejó en claro que un video viral no define ni su personalidad ni su carrera artística.

Bad Bunny instó a sus seguidores a conocerlo de verdad, y los invitó a su casa para que puedan entender quién es él realmente.

“La gente a veces piensa que conocen la vida de los famosos y no es así, no la conocen, no saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón”, dijo el artista en su discurso.

Bad Bunny también se tomó un momento para agradecer a sus fanáticos por su apoyo y amor incondicional, y para celebrar la diversidad y la inclusión en la música y en la vida en general.

“Quiero decirles que yo los quiero mucho, los amo mucho, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta revolución, gracias por ser parte de este cambio. Yo soy Bad Bunny, y siempre voy a ser Bad Bunny”, concluyó el artista.

La presentación del Conejo Malo en Coachella fue sin duda uno de los momentos más destacados del festival, y dejó en claro una vez más por qué es uno de los artistas más populares y respetados de la música latina en todo el mundo.