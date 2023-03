Vive Latino 2023: personas que no pudieron asistir criticaron que no hubiera transmisión en línea

Muchas personas se quedaron sin ver los shows que en otros años si se habían difundido

En 2023, el Vive Latino cumplió 25 años de reunir a importantes exponentes del rock y otros géneros como el ska e incluso el rap. En las ediciones más recientes, incluso se sumaron eventos de lucha libre y Casa Comedy, un espacio para disfrutar del humor entre presentaciones.

Aunque el mayor atractivo del festival es asistir al Foro Sol para presenciar los shows en los escenarios, mucha gente disfruta la transmisión en vivo oficial, ya sea porque no tuvieron oportunidad de viajar, porque no consiguieron una entrada o porque las actividades laborales y escolares no les dieron tiempo de asistir.

Para sorpresa de la gente que ha seguido el Vive Latino por más de dos décadas, en 2023 no hubo transmisión oficial en ninguna de las redes sociales del popular festival, esto provocó descontento y hasta tristeza por parte de la gente, ya que al no haber acudido, no tuvieron ninguna forma de disfrutar del evento.

Por otra parte, los organizadores del Vive Latino no explicaron la razón por la que la transmisión se omitió en 2023, algunos internautas aseguraron que tal vez no habían conseguido los derechos de retransmisión o bien, que deliberadamente lo habían omitido para que en la próxima edición, todas las personas se obligaran a conseguir un boleto y asistir al evento.

Entre comentarios, estos fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse en redes sociales como Twitter y TikTok, aunque la mayoría lamentó no poder ver en internet alguna transmisión, también hubo gente que se opuso a las críticas y apoyó la decisión del Vive Latino.

“Me da mucha risa que se indignen porque no transmitieron, ni que fuera un derecho”, “Lo que no saben es que no lo transmitieron porque se quisieron ahorrar copyright”, “Me da tristeza que no pude ver a los Red Hot Chili Peppers ni siquiera de lejitos, tampoco a Café Tacvba”, “Antes eras chévere, Vive Latino” y “En mis tiempos si no ibas, transmitían”.

Si bien la idea de un concierto es asistir al recinto y escuchar a los artistas en vivo, este festival se había caracterizado por aperturar su acceso a las personas incluso si no se encontraban en el Foro Sol, ubicado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Es importante mencionar que muchos fans de este evento de música viven en otros países de Latinoamérica y no solo en México.

A través de TikTok, un creador de contenido señaló al Vive Latino por haber tomado “una mala decisión” al no transmitir ningún show del festival en internet, es importante mencionar que si bien, no todas las presentaciones eran públicas, en años anteriores se habían difundido los shows más esperados o fragmentos de diversos escenarios.

El internauta mencionó que en sus primeras ediciones el canal Telehit fue el encargado de transmitir el concierto, pero después se empezaron a utilizar las redes sociales como YouTube.

“Durante los primeros nueve años, Telehit se encargó de transmitir algunos shows, con lo cual la fama del Vive Latino creció en toda Latinoamérica, después pasó a ser transmitido por internet, primero desde la página de Coca Cola y después desde la cuenta de YouTube del propio festival, sin embargo, este año los organizadores han dedicido simplemente NO transmitirlo”, mencionó el usuario cuyo usuario es @osmadlm09.

Mientras tanto, en el recinto del concierto, ya se presentaron muchas bandas y artistas.

Durante el segundo día, estos son algunos de los artistas que se presentaron en el Escenario Indio: Los Insurpipol, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Los Pericos, Los Bunkers, Red Hot Chili Peppers, Enjambre y Paul Oakenfold. En la Carpa VL ya concluyeron las presentaciones de Cala Vento, Guitarricadelafuente, Leonardo de Lozanne y Gayle.