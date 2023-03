Yorka mostrará “su verdad” y el impulso femenino durante el Vive Latino 2023

Yorka en Vive Latino 2023 Foto: Infobae

Yorka, la dupla conformada por las hermanas Yorka y Daniela Pastenes estará presentándose en el Vive Latino 2023 el próximo domingo 19 de marzo a las 20:00 horas y, aunque no ha sido un recorrido sencillo pues ya han pasado casi 10 años del lanzamiento de su primer LP, las jóvenes que llegaron a México con una propuesta musical de pop indie tocarán en una de las plataformas musicales más importantes de Iberoamérica y donde grandes estrellas del rock han confirmado su posición.

En exclusiva para Infobae México, Yorka platicó sobre su carrera, hacía donde van y que le ofrecen al público mexicano en esta su cuarta visita.

La llegada a Vive Latino

Esta es la primera ocasión en que el dúo se presentará en el Vive Latino, pero es para ellas una de sus más grandes oportunidades junto con su participación en Viña del Mar, en su natal Chile y en el festival SXSW en Estados Unidos, al tiempo en que son las únicas representantes femeninas de su nación en esta edición de VL:

“Venimos con otros grupos chilenos que son Los Bunkers y De Saloon pero somos las únicas chicas, la única generación nueva de música chilena, representamos tanto a una generación como a quienes trabajan desde la independencia y la autogestión”, señaló el dueto que desde sus inicios han sido cuidadosas al preparar su material que se publicó de forma independiente.

Yorka regresa a México y con su indie pop demostrará el poder femenino Foto: instagram @yorkayork

El grupo ahondó sobre su participación en este festival, pero sobre todo en el detalle que le dan a sus presentaciones en vivo, en especial cuando el público se ha acostumbrado a también disfrutar performances mediante las plataformas en línea:

“Pisar el Vive Latino es un reto al ser un escenario importantísimo, tomamos esta oportunidad con mucho respeto y hemos preparado un show en vivo para México que se hizo en paralelo a Viña del Mar. Para nosotras el show en vivo es un ritual que merece respeto, trabajo y ensayo, amamos tocar en vivo y entregarle al público un show de calidad. Es la oportunidad mostrar de forma masiva en México un show de Yorka y diferente a lo que pueden ver en YouTube”, externaron y añadieron:

Nos emociona mostrar nuestra verdad, porque el show en vivo es la verdad de un artista

Las redes sociales y los fans

En un mundo donde las redes sociales han tomado la mayoría de los espacios ante las situaciones, las integrantes de Yorka buscan mantenerse cercanas a sus fans que, por lo que contaron que los connacionales las han recibido con gran calidez.

“Hemos estado cuatro veces en México y son muy fans, nos sentimos muy queridas en todas las ciudades a las que hemos ido y tanto así, que estrenamos Chao en México antes que en nuestro propio país, los fans acá nos han ayudado a elegir cuales son las canciones que vamos a tocar en este show, los fans son muy parte de nosotras.” señala Daniela, previo a una alegre intervención de Yorka: “¡En una presentación en Querétaro hubo una pedida de matrimonio!”

Pero parece que para el grupo, lo más importante es volver al público que ya las ha arropado:

Esperamos reencontrarnos con el público mexicano y mostrarle nuestra música a un público nuevo que es parte de nuestro objetivo.

Las hermanas Pastenes son el único grupo de chicas chileno en Vive Latino Foto: instagram @yorkayork

Llegar a la gente con la música

Para el público, inadvertidamente es la labor de un artista que deja esa conexión con las personas que de repente se puede encontrar con el recuerdo de una letra o melodía que en cualquier ocasión podría reflejar el estado personal y para Yorka existe ese vínculo con el público:

La gente nos escribe “Oye, yo siento esto que tu escribiste acá, eso también me pasó a mi” siento que conectamos desde la experiencia y para mi eso es lo más importante, la gente que escucha Yorka ha vivido lo que hemos vivido nosotras dos como hermanas, como mujeres...

El ser genuina inspira a Yorka

Cuando se pregunta a Yorka cuáles son las inspiraciones que las llevan a escribir melodías como Viento o Película de Terror, la respuesta es muy clara: Los sentimientos. Y son esos sentimientos lo que las mantiene cercanas al público.

Cuando descubrimos que podemos cantar lo que sentimos, en el alma y en el corazón ocurre algo especial pero cuando llega gente que conecta con lo que tu sientes se convierte en una pequeña adicción. Ahí se toma la decisión de seguir haciendo estas obras y conectar con la gente o quizá tomar este don que una tiene para una misma, en ese sentido, decidimos usar esto para compartirlo con la gente.

Yorka abundó sobre la posibilidad de conectar con la gente desde los sentimientos que un sonido transmite: “Una vez alguien me dijo que los dones se compartían y en ese sentido siempre nace desde mi propia experiencia y de mis sentimientos, si no cantara lo que siento no podría hacer mi vida, entonces tengo la suerte de tener un trabajo donde mis emociones son la materia prima”.

En cuestión de transmitir esas emociones y sentimientos, para las hermanas Pastenes es de suma importancia la honestidad del ser:

Subimos día a día al escenario a cantar lo que sentimos, a cantar nuestra verdad, hacemos un trabajo muy genuino, muy sincero y de eso van nuestras canciones. Lo que más me inspira es cantar verdades, es cantar sentimientos, es cantar nuestro día a día, nuestro cotidiano, la simpleza.

Trabajando mano a mano como hermanas

Además de ser de talentosas mujeres jóvenes, la característica de Yorka es la hermandad y es que Yorka y Daniela se llevan cinco años de edad pero este hecho natural ha fungido como un nexo que les ha permitido desarrollar una fraternidad más grande de la mano con la música:

“La música fue el motivo de unirnos, hay una diferencia de cinco años entre nosotras y quizá las cosas no eran tan llevaderas pero fue la música lo que volvió grandes amigas y compañeras y nunca creí llegar hasta donde estamos en estos momentos con una relación tan linda con mi hermana. Aunque el camino puede ser un poco difícil somos grandes compañeras” afirmó Daniela mirando a su hermana mayor, mientras que Yorka, quién inició el proyecto musical dijo:

No hemos perdido esa magia de ser cómplices para hacer travesuras, aún tenemos esa sensación de hacer travesuras juntas aunque esas travesuras puedan ser cosas increíbles o cosas más chiquititas.

Sin embargo, las típicas rispideces entre hermanos son lo que las ha mantenido cercanas y con pies en la tierra:

“Siempre habrá ese sentimiento de las peleas entre hermanas que yo siento nos refuerzan a recordar que no solo somos compañeras de trabajo, sino también hermanas desde que nacimos.”

Yorka y su banda tocarán el 19 de marzo a las 20:00 horas en Vive Latino Foto: Instagram @yorkayork

La esencia musical de Yorka no es estática

Las jóvenes reflexionaron sobre la armonía que han formado en sus materiales desde un inicio y mencionaron la evolución dentro de la personalidad del dueto. Daniela, señaló lo siguiente:

Hemos podido encontrar una identidad en cierto punto. Hemos podido mostrar lo que es Yorka. Creo que nuestras letras siempre van a ir bailando y jugando con distintos estilos y eso es lo bonito de la música actual: hay una fusión de muchos estilos e instrumentos que nos permiten jugar.

Desde su óptica su hermana Yorka aseguró:

En Chao encontraran desde la raíz folclórica de Chile hasta un coqueteo con el urbano o rock latino y a mi, personalmente, me gustaría en el futuro seguir explorando este pop al que hemos llegado pero también quisiera hacer algo más acústico o más de raíz.

Al comentar sobre la cercanía a las raíces de su música y a su tierra Chile, las músicas señalaron a Natalia Lafourcade como una de sus grandes ídolas:

Nos gustaría hacer algo más de raíz, somos super fanáticas de Natalia Lafourcade creo que la evolución que ha tenido Natalia es una transformación que yo admiro y no me extrañaría que en unos años más Yorka este explorando las raíces folclóricas de Latinoamérica.

Las hermanas prosiguieron y cuando se les preguntó qué sonidos les gustaría probar dentro de su catálogo musical ahondaron en que buscan seguir innovando:

“Pronto lanzaremos una canción que tiene otros instrumentos, nosotras somos de componer con guitarra pero ahora sacaremos algo en piano, lo cual nos emociona mucho y hemos pensado en producir acá en México”, recalcaron.

Yorka fue muy clara en la búsqueda de nuevos horizontes para el proyecto musical que se coronó campeón en el pasado Festival Internacional de la Canción Viña del Mar en la rama Canción Internacional:

Para mí este trabajo no tiene sentido si no hay una evolución, me encantan esos artistas que hacen discos distintas, sin importarles si son mejores que el otro pero siempre con el desafío de evolucionar.

Lentas pero seguras en Vive Latino Yorka deleitaran a fans mexicanos Foto: Instagram @yorkayork

Lentas pero seguras, Yorka como referente en la música femenil

Dentro de las ediciones de Vive Latino han sido muy pocos los talentos femeninos que han tenido oportunidad de presentarse, por lo que quieren instar a otras mujeres y sobre todo, personas creadoras de música a no abandonar los sueños:

El mensaje que queremos entregar es no rendirse y no tenerle miedo al fracaso, muchas veces hemos sentido que no tenemos las capacidades o quizá no deberíamos estar trabajando en esto pero nuestra misma experiencia nos entrega las respuesta de que si tenemos talento y sí podemos estar donde estamos.

Yorka mencionó: “Nuestro trabajo es consistente y yo le entregaría a la nueva generación de mujeres que están haciendo música que no hagan música que no les sea sincera, una debe hacer cosas que sean desde la comodidad y seguridad de que lo que uno hace es sincero y genuino, más que porque esté de moda”.

Un mensaje muy fuerte y claro que el dueto dejó fue la importancia de que las mujeres se antepongan y ocupen espacios que por mucho tiempo les han sido negados.

“Estamos en el mejor momento para ser mujeres de la historia, sin duda alguna espero esto mejore, es el mejor momento para ser morras”, concluyeron.