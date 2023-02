Las confesiones de Salma Hayek sobre los bailes más exóticos con los que sedujo a los espectadores

(Especial Infobae: Jovanni Pérez)

Salma Hayek es considerada como una de las artistas latinoamericanas con mayor impacto en la industria del entretenimiento internacional gracias a su fructífera trayectoria llena de icónicos personajes donde ha destacado su sensualidad con bailes inolvidables para los cinéfilos de todo el mundo.

Y es que, durante los últimos 30 años, ha interpretado desde una joven desesperada por salir de la pobreza (Teresa) -en una telenovela mexicana- hasta una superheroína empoderada en Disney (Eternals).

Entre los múltiples papeles que ha interpretado para en la pantalla grande destacan personajes que la posicionaron en el radar del entretenimiento por su atractivo y curveado cuerpo, una pieza clave que la convirtió en una de las mujeres más sensuales del cine. Además de su imponente belleza, la actriz ha conquistado al mundo entero con exóticos bailes que, incluso, han puesto su vida en riesgo y la llevaron a enfrentar uno de sus miedos más grandes.

Salma Hayek incursionó en el mundo de la actuación cuando tenía alrededor de 23 años de edad en una novela hito de la televisión mexicana: "Teresa". (Fotos Instagram: @salmahayek)

“Tú o Madonna”: la vez que casi pierde un personaje por una terrible fobia

Tras enamorar a sus compatriotas mexicanos con sus estelares, Salma Hayek se atrevió a probar suerte en la industria hollywoodense. En un principio fue rechazada porque estaba fuera de los cánones de belleza entonces aceptados en Estados Unidos y otras partes del mundo. Pese a las críticas, se mantuvo firme gracias al apoyo que recibió de la reconocida actriz argentina, Rosa María Bianchi, así lo hizo saber en una conferencia de prensa en su país natal.

Cuando yo empecé nadie creía en mí y me decían que no tenía talento, que no servía, que estaba chaparra (mide 1.57 cm) y estaba muy morena, fea, que no la iba a hacer y que me dedicara a otra cosa. Pues sí, muchas veces casi me doy por vencida y la persona que realmente me enseñó, no nada más actuación, sino a creer en mí, y en parte también porque yo le tenía un gran respeto, era mi héroe, mi ídolo... yo quería ser Rosa María Bianchi cuando creciera; me apoyó de mil maneras.

La artista mexicana ha confesado que incluso tiene pavor por las serpientes de plástico. (Captura YouTube: Del crepúsculo al amanecer)

Fue así que en 1996 interpretó a Satánico Pandemonium, una bailarina que trabajaba en lo que parecía ser un centro nocturno mexicano, pero que en realidad era un refugio de temibles vampiros. Se trata de From Dusk Till Dawn (Del crepúsculo al amanecer), una película dirigida por Robert Rodriguez escrita por Quentin Tarantino y protagonizada por él, quien además fungió como guionista, además de famosos como George Clooney y Harvey Keitel.

Fue en esta cinta donde Salma Hayek hizo su primer icónico baile pese a sufrir Ofidiofobia -miedo o pánico a las serpientes-. Según ha contado la actriz en diversas entrevistas donde se atrevió a mostrar sus pasos más sensuales rodeada de una pitón amarilla que medía aproximadamente tres metros tras una advertencia del director:

“No se me quitaba el miedo y ya se acercaba el momento de hacer la película. Entonces Robert me amenazó, me dijo: ‘Si no se te quita el miedo le voy a dar tu papel a Madonna. A ella no le da miedo y lo va a hacer muy bien’ [...] Yo les tenía fobia a las bichas como dicen acá. Un día me tuvieron que dar una cachetada para volver en sí porque vi una muerta a lo lejos”, contó en entrevista para Viva el lunes en 1997.

Tan grande era su miedo que no podía ver una serpiente ni siquiera muerta, pero no podía darse el lujo de perder un papel en una película internacional, por lo que recurrió a un método para enfrentar su miedo y poder grabar: “Fui a que me hipnotizaran [...] alguien me dijo que me podía ayudar y me hizo una cosa rarísima, no sé qué fue, bujería, pero fue una cosa así medio esotérica y se me quitó”.

Salma Hayek logró improvisar un baile -luciendo su espectacular figura con un bikini negro- siguiendo tanto el ritmo de la música como los movimientos de la serpiente, sin imaginar que la advertencia que recibió de sus compañeros fue una completa mentira, pues Madonna no tenía ni idea de la película. No obstante, su escena es considerada un hito en su carrera.

Aunque su fobia fue bloqueada, reapareció años después. Incluso, durante la promoción de Son como niños experimentó momentos de terror cuando vio una serpiente cerca del lago donde estaba siendo entrevistada con sus co-protagonistas.

Salma Hayek robó suspiros como colegiala

Tras el éxito que alcanzó con Del crepúsculo al amanecer, la artista nacida en Veracruz, México, comenzó a protagonizar bailes para la pantalla grande. Fue así que en 1999 sorprendió a todos con sensuales movimientos al subirse al escenario de un centro nocturno, pero ahora vestida como colegiala en Dogma.

La artista se robó la película dirigida por Kevin Smith con una escena donde se desprendió de su vestuario hasta quedar en lencería rosa mientras hacía un poco de pole dance.

“Hago a una musa y pienso que cosa más hermosa interpretar a una musa. También me hizo hacer (el director) un baile de striptease en esa mientras masticaba un chicle”, dijo sobre su personaje en entrevista para GQ México.

El otro rostro de Frida Kahlo

La actriz interpretó a una de las artistas mexicanas más famosas de la pintura, Frida Kahlo. Todos los pasajes que fueron recreados en la versión cinematográfica que se estrenó en 2002 sirvieron para conocer un poco más sobre su vida que explican el trasfondo de sus pinturas. Entre las escenas resalta una en especial porque Salma baila muy cerca de Ashley Judd, quien dio vida a la fotografa y activista Tina Modotti.

“Mi conexión con Frida y la película me dio un propósito más que nada, no era nada más una película. Ella era mi heroína, pero también significaba mucho para mí todas las cosas de las que quería quejarme en el mundo o cambiar las percepciones en el mundo, podía hacer eso con esta cinta [...] simplemente sale de los estereotipos que usan para todos los personajes latinoamericanos”, comentó para GQ México.

Los bailes de “Americano”

En 2011, Salma Hayek volvió a cautivar al público con una escena de baile sensual en una película francesa escrita y dirigida por Mathieu Demy. La cinta cuenta la historia de dos amigos de la infancia que se reencuentran tras varios años en un centro nocturno mexicano donde Lola trabajaba como bailarina exótica.

En esa ocasión, la veracruzana lució una peluca pelirroja corte bob, un sombrero y un conjunto de lencería negra mientras bailaba sorbe el escenario.

Salma Hayek pudo morir en “Magic Mike’s Last Dance”

La actriz mexicana volverá a conquistar a sus fans este febrero de 2023 con sensuales pasos. Y es que protagonizará candentes escenas de baile junto a Channing Tatum. Todo indica que el rodaje fue todo un éxito, sin embargo, vivió momentos de terror por un accidente que sufrió cuando estaba moviéndose sobre el vientre de su co-estrella.

“Estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en alguna parte, pero al revés uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer. En el ensayo estuve boca abajo y casi me golpeo”, contó para Jimmy Kimmel.

“Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me aferré a los pantalones. Él dice ‘Levanta las manos’ y yo dije ‘No, no, no, no’. Todos entraron y como que me alejaron de él y él dijo: ‘¿Qué te pasa?’. Dije: ‘¿Qué me pasa? Casi me matas’”, comentó.

La sexy enfermera de “Across The Universe”

En este filme de 1998, Salma es una de las alucinaciones que tiene el personaje de Max, donde la actriz aparece con un sexy atuendo de enfermera, atendiendo y cuidando del enfermo, y lo mejor, es que no sólo es una Salma sino cinco. El baile que realiza, está amenizado por la canción Happiness is a warm gun de The Beatles.

En la cinta The Velocity of Gary Salma mostró que lleva el ritmo por dentro, con lo que un simple y sencillo baile invita al erotismo sin géneros. La cinta trata de una mujer que está enamorada de un actor de películas para adultos. Su relación se complica cuando a él se le diagnostica como HIV-positivo, y un viejo conocido se ofrece para ayudarlo.

Si bien su belleza latina hizo que la actriz fuera reconocida en la pantalla grande, su dedicación, inteligencia, carisma y arduo trabajo hizo que evolucionara a ser empresaria y productora, demostrando que no sólo era una cara bonita, sino una mujer poderosa que conquistó Hollywood, un sueño que parecía imposible.

Seguir leyendo: