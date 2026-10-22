España concedió asilo a casi 6,000 nicaragüenses entre 2018 y 2025

España concedió asilo a 5,747 nicaragüenses entre 2018 y 2025 tras el incremento de solicitudes de protección internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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España concedió asilo a 5,747 nicaragüenses entre 2018 y 2025, en un período en que aumentaron las solicitudes de protección internacional tras las protestas de abril de 2018 y la represión posterior en Nicaragua. Los datos de la Oficina de Asilo y Refugio de España, analizados, ubican a Nicaragua entre los tres países con más beneficiarios de protección internacional en el país europeo.

Durante esos ocho años, España recibió 20,931 solicitudes de refugio presentadas por ciudadanos nicaragüenses. El asilo se concede cuando existen fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política. La información disponible muestra que las decisiones favorables crecieron a partir de 2020, después de una respuesta inicial limitada.

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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más estimó que al menos 800 mil nicaragüenses abandonaron el país entre abril de 2018 y noviembre de 2025. La cifra equivale al 11.6% de la población total y refleja un flujo que también tuvo como destinos principales a Costa Rica y Estados Unidos, según datos de Confidencial.digital.

España aprobó el 27% de las solicitudes resueltas de nicaragüenses en 2025

El número de solicitudes en España pasó de 1,368 en 2018 a 5,935 en 2019. En el primero de esos años, solo cuatro casos obtuvieron una decisión favorable, mientras que en 2019 recibieron protección internacional 166 personas.

Las resoluciones favorables aumentaron desde 2020. En 2025, España aprobó el 27% de las solicitudes resueltas de ciudadanos nicaragüenses y esa nacionalidad fue la segunda con la mayor cantidad de decisiones positivas.

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Alrededor de 800 mil personas abandonaron Nicaragua entre 2018 y 2025, cifra que equivale al 11.6% de la población del país. (ACNUR)

Mali encabezó el registro de aprobaciones con 25,125 casos, seguido por Siria, con 7,997. Antes de la crisis de 2018, solo 31 nicaragüenses habían solicitado asilo en España y ninguna de esas peticiones había sido aceptada, según el análisis de Confidencial.digital.

Entre 2019 y 2024, el Gobierno español rechazó 8,040 solicitudes de asilo de ciudadanos nicaragüenses. Aunque más tarde descendió el número de nuevos expedientes, Nicaragua se mantuvo desde 2018 entre las diez nacionalidades con más peticiones de protección, por detrás de Venezuela, Colombia, Perú y Honduras.

Madrid concentró 4,291 solicitudes de ciudadanos nicaragüenses

La ciudad de Madrid reunió 4,291 solicitudes de asilo de ciudadanos nicaragüenses entre 2018 y 2024. El mayor número de pedidos se registró en 2019, cuando la capital española recibió 1,965 expedientes.

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España también trasladó a 930 ciudadanos nicaragüenses que se encontraban en terceros países mediante el Programa Nacional de Reasentamiento. Los traslados ocurrieron entre 2023 y 2024 y la mayoría de las personas procedía de Costa Rica.

En enero de 2026, España anunció un programa de regularización para 500 mil extranjeros sin documentos que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia anteriores al 31 de diciembre de 2025. Según la información analizada, la medida podría beneficiar a casi 29 mil nicaragüenses que permanecen en situación irregular.

El programa de regularización constituye una vía distinta a la solicitud de asilo. La medida se dirige a extranjeros que cumplan con el requisito de residencia establecido por las autoridades españolas.

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Costa Rica acumuló 262,066 solicitudes de refugio entre 2018 y 2025

España aprobó el 27% de las solicitudes de asilo resueltas para ciudadanos nicaragüenses durante el año 2025. (ASESORES JURÍDICOS BARCELONA)

Costa Rica registró 262,066 solicitudes de refugio de ciudadanos nicaragüenses entre 2018 y 2025, de acuerdo con cifras de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería. Durante el primer semestre de 2026, el país sumó más de 8,000 nuevas peticiones.

Entre 2018 y diciembre de 2024, las autoridades costarricenses otorgaron refugio a 15,327 nicaragüenses. Aun con esas decisiones, más de 170 mil solicitudes permanecían pendientes de resolución, una proporción equivalente al 63% de los casos acumulados.

En 2025, Costa Rica puso en marcha un plan dirigido a reducir el retraso migratorio. Como parte de esa medida, las autoridades cerraron más de 70 mil expedientes por desistimiento de los solicitantes o porque las personas accedieron a otra categoría migratoria.

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La cifra de casos sin una decisión se mantuvo elevada dentro del sistema costarricense de refugio. Los expedientes pendientes correspondían a solicitudes de ciudadanos nicaragüenses acumuladas desde el inicio de la crisis migratoria.

Estados Unidos aprobó el 4.40% de las solicitudes de asilo político

Estados Unidos recibió 63,522 solicitudes de asilo político de nicaragüenses entre 2018 y 2025. De ese total, 2,792 recibieron una resolución favorable, lo que equivale al 4.40% de las peticiones registradas.

El mayor volumen anual se produjo en 2023, cuando se presentaron 33,970 solicitudes. La Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional registró 1,020 resoluciones favorables correspondientes a ese año.

El texto señala que la segunda administración de Donald Trump modificó el flujo de la migración nicaragüense hacia Estados Unidos por el ambiente hostil hacia la comunidad inmigrante. España, Costa Rica y Estados Unidos concentraron una parte de las solicitudes de protección presentadas por ciudadanos nicaragüenses desde 2018.

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