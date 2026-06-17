El Salvador

La salvadoreña Nicolle Figueroa encendió las redes en apoyo a Argentina previo al hat-trick de Messi

Antes de que el balón rodara y la locura estallara en la cancha, la reconocida influencer salvadoreña Nicolle Figueroa ya había decretado el éxito de la albiceleste

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La creadora de contenido salvadoreña, sorprendió a sus millones de seguidores con un espectacular maquillaje deportivo en apoyo a la albiceleste (Cortesía Nicolle Figueroa).
La creadora de contenido salvadoreña, sorprendió a sus millones de seguidores con un espectacular maquillaje deportivo en apoyo a la albiceleste (Cortesía Nicolle Figueroa).

La fiebre mundialista y el amor por el fútbol no conocen fronteras, y la creadora de contenido salvadoreña más influyente del momento lo ha vuelto a demostrar. Nicolle Figueroa, originaria de Santa Ana y actualmente radicada en Estados Unidos, ha dejado boquiabiertos a sus millones de seguidores al unirse a uno de los desafíos más virales de TikTok.

Con una producción visual impecable, la “Sierpe” salvadoreña reafirmó su total respaldo a la selección albiceleste, un gesto que no solo resalta su belleza, sino también el profundo vínculo que comparte con la tierra de su pareja, el también creador de contenido, Augusto Giménez.

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El video ha causado un verdadero furor en las plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas. Los fanáticos no han dejado de elogiar la creatividad de la santaneca, quien ha sabido fusionar el entretenimiento digital con la pasión deportiva de una manera única, consolidándose como una de las figuras públicas más queridas y seguidas de la región centroamericana.

El clip de Nicolle Figueroa comienza mostrando a la influencer al natural, con el rostro completamente lavado y libre de cosméticos. Sin embargo, en cuestión de segundos y al ritmo de las transiciones musicales más populares de la plataforma, su rostro empieza a transformarse mágicamente. Utilizando la técnica del maquillaje deportivo o cosmética athleisure, diseñada especialmente para resistir el sudor y el agua sin perder cobertura, la salvadoreña plasmó con orgullo los colores celeste y blanco de la bandera argentina en su piel.

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La influencer salvadoreña, Nicolle Figueroa, sorprendió al revelar a cual selección mundialista le va con su maquillaje deportivo en apoyo a Argentina.

Durante el video, la salvadoreña no solo recreó los gestos de victoria más icónicos de los futbolistas sudamericanos, sino que también incluyó imágenes de figuras legendarias, haciendo especial énfasis en el astro del fútbol mundial. Este tipo de contenido se ha convertido en el estándar de las celebridades de internet para mostrar su apoyo a los combinados nacionales de una forma artística y sumamente atractiva.

El histórico debut de Argentina y el espectacular Hat-Trick de Messi

El emotivo video de la influencer salvadoreña llegó en el momento más oportuno, sirviendo como el amuleto de la suerte perfecto para el combinado dirigido por Lionel Scaloni. Ayer, la selección de Argentina hizo su tan esperado debut en el torneo, y el resultado no pudo haber sido más espectacular. En un encuentro de alta intensidad que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, el capitán y leyenda viviente, Lionel Messi, ofreció una cátedra magistral de fútbol al anotar un impresionante hat-trick.

Con tres goles que demostraron su vigencia y genialidad intactas, Messi lideró la contundente victoria de su equipo, desatando la locura colectiva no solo en Buenos Aires, sino en cada rincón del planeta donde late un corazón albiceleste. El debut soñado de la Scaloneta no solo ratifica su estatus de favoritos, sino que también le da la razón a influencers como Nicolle, quienes no dudan en apostar todo por el talento del equipo sudamericano.

El capitán y leyenda viviente, Lionel Messi, comandó la contundente victoria argentina. REUTERS/Claudia Greco
El capitán y leyenda viviente, Lionel Messi, comandó la contundente victoria argentina. REUTERS/Claudia Greco

El apoyo de Nicolle Figueroa hacia Argentina no es algo nuevo ni casual. Su relación sentimental con el argentino Augusto Giménez la ha llevado a sumergirse de lleno en las tradiciones, la gastronomía y la cultura de ese país, compartiendo frecuentemente con sus seguidores su amor por el mate, los asados y las jergas locales.

Además de respaldar a su pareja, la salvadoreña siempre ha mostrado una gran solidaridad con otros colegas de la industria del entretenimiento, como el creador de contenido Carlos Alberto Fuentes, a quien recientemente envió mensajes públicos de aliento para sus nuevos proyectos.

Con estas acciones, Nicolle demuestra que el internet puede unir culturas y que su corazón tiene un espacio muy especial pintado de celeste y blanco.

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