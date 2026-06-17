El Salvador

El Salvador: condenan a dos pandilleros deportados de México a 40 y 30 años, y dictan más sentencias por extorsión y abuso a menor

Los expedientes incluyeron evidencia recabada en varias etapas procesales, con participación de equipos multidisciplinarios y seguimiento a denuncias ciudadanas.

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La Fiscalía acreditó que William Alexander Raimundo Martínez y Marvin Adalberto Ramírez Zometa integraban la cancha Huber Vatos Locos Sureños de la Pandilla 18 sureños en Santa Ana. (Foto archivo, cortesía Centros Judiciales de El Salvador)
La Fiscalía acreditó que William Alexander Raimundo Martínez y Marvin Adalberto Ramírez Zometa integraban la cancha Huber Vatos Locos Sureños de la Pandilla 18 sureños en Santa Ana. (Foto archivo, cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a 40 años de prisión a William Alexander Raimundo Martínez, conocido como “chele cabra”, y a 30 años a Marvin Adalberto Ramírez Zometa, alias “goku”. Ambos fueron identificados como miembros de la cancha Huber Vatos Locos Sureños (HVLS), vinculada a la Pandilla 18 sureños, Tribu Santa Ana.

Los procesados operaban en Santa Ana y habían huido hacia México. En 2022, bajo el régimen de excepción, fueron deportados a El Salvador para enfrentar cargos por agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía presentó pruebas que acreditaron su pertenencia a la estructura criminal y, en el caso de Raimundo Martínez, su función de segundo palabrero en la zona norte de El Congo. Este cargo fue considerado relevante para la imposición de la condena más alta.

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a William Alexander Raimundo Martínez a 40 años de prisión y a Marvin Adalberto Ramírez Zometa a 30 años por agrupaciones ilícitas. (Foto: FGR)
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a William Alexander Raimundo Martínez a 40 años de prisión y a Marvin Adalberto Ramírez Zometa a 30 años por agrupaciones ilícitas. (Foto: FGR)

El tribunal fundamentó su decisión en la evidencia documental y testimonial presentada durante el juicio. La deportación de los acusados desde México permitió la continuación del proceso en territorio salvadoreño.

Condenas por extorsión agravada en Zacatecoluca

En Zacatecoluca, el Tribunal de Sentencia impuso 20 años de prisión a Carlos Ariel López Alfaro y Liseth Abigail Elizondo Flores, miembros de la Pandilla 18, por extorsión agravada en modalidad continuada.

La fiscal del caso demostró que, entre febrero de 2021 y agosto de 2022, los sentenciados recibieron dinero de una víctima que fue contactada mediante llamadas desde números internacionales. En esas llamadas se le exigía el pago mensual de una suma de dinero bajo amenazas de muerte contra su vida y su negocio. Se estableció que López Alfaro recibió el dinero en 17 ocasiones y Elizondo Flores en una, el 9 de agosto de 2022. Ambos fueron capturados en 2022 por agrupaciones ilícitas.

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El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca impuso 20 años de prisión a Carlos Ariel López Alfaro y Liseth Abigail Elizondo Flores por extorsión agravada en modalidad continuada. (Foto: FGR)
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca impuso 20 años de prisión a Carlos Ariel López Alfaro y Liseth Abigail Elizondo Flores por extorsión agravada en modalidad continuada. (Foto: FGR)

El tribunal también los declaró responsables civilmente, ordenando el pago de USD 3,400 a López Alfaro y USD 200 a Elizondo Flores como indemnización.

Sentencia por extorsión en Jiquilisco, Usulután

El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 10 años de prisión a Jeral Jefferson Montaño Muñoz, identificado como miembro de la Mara Salvatrucha, por extorsionar a un comerciante de Jiquilisco.

El hecho se registró el 25 de mayo de 2014, cuando la Policía Nacional Civil realizó una entrega controlada de dinero en el cantón San Juan del Gozo. El reporte fiscal indica que esta operación permitió individualizar al acusado, quien había amenazado a la víctima para que entregara dinero a cambio de no atentar contra su vida, su negocio y sus empleados.

El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó en rebeldía a Jeral Jefferson Montaño Muñoz, miembro de la Mara Salvatrucha, a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante de Jiquilisco. (Foto: FGR)
El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó en rebeldía a Jeral Jefferson Montaño Muñoz, miembro de la Mara Salvatrucha, a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante de Jiquilisco. (Foto: FGR)

Montaño Muñoz fue condenado en rebeldía, ya que no se encontraba presente al momento de la sentencia.

Condena por agresión sexual a menor en San Salvador Centro

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador impuso 12 años de prisión a Kevin Daniel Huezo Vásquez por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.

Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023 en una comunidad del distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro. La investigación de la Fiscalía General de la República estableció que el condenado tenía una relación de cercanía con la familia de la víctima y aprovechó momentos en que se encontraba a solas para cometer los abusos.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a Kevin Daniel Huezo Vásquez a 12 años de prisión por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada en Ciudad Delgado, San Salvador Centro. (Foto: FGR)
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a Kevin Daniel Huezo Vásquez a 12 años de prisión por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada en Ciudad Delgado, San Salvador Centro. (Foto: FGR)

La víctima reveló lo sucedido a sus familiares en 2024, quienes presentaron la denuncia ante una sede fiscal. Durante el juicio, la representación fiscal aportó pruebas que permitieron acreditar el delito.

El fallo condenatorio incluye la obligación para el sentenciado de pagar USD 500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

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