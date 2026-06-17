El Salvador

Capturan a sujeto tras asesinar a su padrastro en San Salvador

El operativo se activó tras una alerta por violencia en una vivienda del sector Este, donde un adulto mayor de 78 años fue encontrado sin vida con lesiones causadas por un objeto contundente

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Pies de persona con calcetines blancos y sandalias blancas estilo crocs, esposados con grilletes metálicos y una cadena, sobre un suelo claro.
La Policía Nacional Civil realizó un operativo en San Salvador tras una alerta por violencia doméstica y halló muerto a un hombre de 78 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del martes finalizó con un operativo policial en San Salvador tras la alerta sobre una escena de violencia doméstica. Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a una vivienda en el sector Este de la ciudad, donde hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de78 años. Las investigaciones iniciales determinaron que la víctima presentaba lesiones ocasionadas por un objeto contundente.

En el lugar, los agentes procedieron a la captura de José Roberto Arévalo Mójica, de 28 años, quien fue identificado como el hijastro del fallecido. Las autoridades señalaron a Arévalo Mójica como el principal sospechoso del homicidio, al tiempo que confirmaron su arresto en el municipio de Soyapango. Según el reporte oficial, el móvil estaría relacionado con conflictos familiares.

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Durante la intervención, los agentes aclararon que Arévalo Mójica cuenta con discapacidad mental. Además, ya existían medidas sustitutivas de detención impuestas en favor de la víctima, pues el acusado tenía antecedentes de violencia intrafamiliar. En enero del año en curso, la Policía Nacional Civil lo había detenido por incumplir las restricciones, pero el juez del caso decidió otorgarle libertad. Este contexto, según los registros policiales, evidenció un historial de tensiones no resueltas dentro del núcleo familiar.

Las investigaciones iniciales en San Salvador establecieron que la víctima presentaba lesiones causadas por un objeto contundente. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
Las investigaciones iniciales en San Salvador establecieron que la víctima presentaba lesiones causadas por un objeto contundente. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

El historial de Arévalo Mójica incluye también antecedentes por el delito de receptación, que consiste en adquirir, ocultar, recibir o comercializar bienes con conocimiento de que provienen de actividades ilícitas contra el patrimonio. Las autoridades enfatizaron que el caso será remitido a las instancias judiciales para que el acusado enfrente cargos por homicidio.

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El procedimiento y la detención de Arévalo Mójica han generado inquietud en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, sobre todo por el antecedente de medidas sustitutivas y el riesgo latente para la víctima, quien finalmente perdió la vida pese a las restricciones impuestas.

La Fuerza Armada de El Salvador capturó en Santa Ana a un adolescente de 15 años acusado de extorsionar a su padrastro. (Foto cortesía Fuerza Armada de El Salvador)
La Fuerza Armada de El Salvador capturó en Santa Ana a un adolescente de 15 años acusado de extorsionar a su padrastro. (Foto cortesía Fuerza Armada de El Salvador)

Menor de 15 años fue capturado tras extorsionar a su padrastro

Solo un día antes del homicidio en San Salvador, se registró otro hecho de violencia familiar en el occidente del país. Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) capturaron a un adolescente de 15 años, señalado por su padrastro tras un intento de extorsión en el departamento de Santa Ana. Según los informes de la FAES, el menor exigió a su padrastro la entrega de 1,800 dólares y amenazó con dañar tanto al denunciante como a sus dos hijas si no recibía el dinero.

El operativo tuvo lugar en el cantón Flor Amarilla Arriba, finca Santa Bárbara. El ministro de la Defensa, Rene Merino Monroy, confirmó la detención del menor a través de sus redes sociales y detalló que fue entregado a la Policía Nacional. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si el adolescente actuó solo o si tiene vínculos con estructuras delictivas organizadas.

La legislación vigente, contemplada en la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, establece que cualquier persona sorprendida cometiendo este delito puede afrontar penas de entre 10 y 15 años de prisión, sin importar la cantidad exigida ni los métodos empleados. El caso del adolescente de Santa Ana permanece bajo investigación.

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