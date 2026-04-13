Infectólogo salvadoreño pide reforzar capacidades del personal de salud por casos de sarampión, en medio de brote regional

Los especialistas en infectología de El Salvador instan a fortalecer la capacitación en sarampión para médicos jóvenes tras registrarse casos importados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la aparición de casos importados de sarampión tras treinta años sin registros confirmados, especialistas en infectología han llamado a las autoridades salvadoreñas a intensificar la educación de los profesionales de salud más jóvenes.

El llamado se enfoca en quienes han egresado recientemente de las facultades de medicina, ya que no han tenido contacto directo con una enfermedad que el país logró controlar desde 1996, tras las campañas de vacunación sistemáticas, según señalaron expertos.

El infectólogo y exviceministro de Salud Ernesto Navarro Marín relató que detectó uno de los primeros casos en una persona que regresaba de México. Según su testimonio en una entrevista matutina Navarro Marín destacó la diferencia de experiencia entre médicos de distintas generaciones: “Sospeché a pesar de que la persona estaba vacunada, pero quizá por la experiencia que uno tuvo en aquellos años cuando estudiaba medicina, nosotros veíamos cantidad de sarampión todos los días, acuérdese que no había vacunas, yo empecé a estudiar medicina en los años 60”.

El Ministerio de Salud de El Salvador reporta once casos importados de sarampión. (Cortesía: Freepik)

El Ministerio de Salud de El Salvador confirmó el pasado 9 de abril la presencia de 11 casos importados de sarampión, detallando en su Boletín Epidemiológico que cinco se detectaron en la última semana de marzo, y seis en la primera de abril. Hasta el momento, no se ha registrado transmisión local del virus, pero la alerta sanitaria persiste ante el riesgo de un brote.

En las tres décadas posteriores a 1996, la enfermedad se mantuvo eliminada del territorio salvadoreño. Esto ocurrió por las altas tasas de inmunización alcanzadas en la infancia. Durante ese periodo, los médicos en formación no tuvieron contacto con casos de sarampión y en consecuencia.

Navarro Marín enfatizó que antes de la llegada de las vacunas, enfermedades como la rubéola y el sarampión eran frecuentes en la práctica hospitalaria. “Nosotros estábamos acostumbrados a ver esa cantidad de casos; actualmente los médicos jóvenes recién salidos no tienen idea cómo es el sarampión, por lo tanto, las escuelas de medicina debería de reforzar eso en los médicos que están egresando para que tengan ese conocimiento”, afirmó el especialista.

El sarampión es uno de los virus más contagiosos y puede infectar hasta 18 personas a su alrededor, según infectólogos locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paciente con sarampión puede contagiar hasta 18 personas a su alrededor

Los infectólogos Iván Solano Leiva y Ernesto Navarro Marín subrayaron que el sarampión es uno de los virus más contagiosos identificados hasta la fecha. Según Solano Leiva, “una sola persona puede llegar a infectar hasta 18 personas a su alrededor”, superando incluso la capacidad de propagación del Covid-19.

Este nivel de transmisión convierte al sarampión en una amenaza de rápida expansión si no se identifican y aíslan los casos de forma oportuna.

La vacunación sigue siendo la medida de prevención principal debido a que es altamente segura y eficaz. Como medida extraordinaria en brotes, las autoridades de Salud pueden autorizar una dosis adicional en niños de seis a once meses. Además, el lavado de manos y el uso de mascarillas en espacios concurridos representan prácticas recomendadas para reducir la transmisión.

Solano Leiva sostiene que es necesario “saber en qué departamentos se han presentado los casos y hacer un reporte semanal o a diario... Es sumamente importante que el Ministerio de Salud (Minsal) debería de estar información a la población de manera más adecuada... sexo y edades más afectadas”, concluyó.