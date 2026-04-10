Los arrestos de personas del Triángulo Norte caen 84 por ciento en Estados Unidos y México

Varios migrantes son deportados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el puente internacional McAllen–Hidalgo–Reynosa en McAllen, Texas, el viernes 13 de marzo de 2026. Docenas de migrantes de países como Cuba, Venezuela, Haití, China, Guatemala y El Salvador fueron entregados a autoridades mexicanas. (AP Foto/Felix Marquez)

Las aprehensiones de migrantes centroamericanos en Estados Unidos y México han disminuido de forma abrupta en 2026, con solo 3,909 casos registrados en los primeros meses del año, destacó una nota de la agencia EFE. Este descenso implica una reducción del 84% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), citados por EFE.

El desplome en las cifras afecta principalmente a los ciudadanos del denominado Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala.

Entre enero y febrero de este año, Estados Unidos registró 2,424 aprehensiones de personas procedentes de estos países; México contabilizó 1.485 durante enero. Un año atrás se habían registrado 24.153 casos en igual lapso.

La mayoría de las personas detenidas en ambos países durante los primeros meses de 2026 provienen de Guatemala, con 2,157 casos, seguidos por 1,363 de Honduras y 389 de El Salvador. Se trata de un descenso inédito en los registros migratorios de la región.

Durante los dos primeros meses de 2026, detalla EFE, las autoridades migratorias de Estados Unidos y México reportaron cifras considerablemente menores a las observadas en años anteriores para ciudadanos centroamericanos. La reducción se presenta tanto en territorio estadounidense como mexicano, aunque repercute de modo diferente según el país de origen.

Ciudadanos guatemaltecos deportados desde la ciudad de Harlingen, Texas (EE.UU.), en una fotografía de archivo. EFE/Esteban Biba

Reducción de aprehensiones según nacionalidad

Las detenciones de salvadoreños en Estados Unidos descendieron un 84.8%; las de guatemaltecos bajaron un 77.2%, y las de hondureños cayeron un 85,1%. México informó una baja del 98.3% en casos de salvadoreños, del 64.5% en guatemaltecos y del 83.7% en hondureños.

En 2025, la cifra total de aprehensiones de estas tres nacionalidades sumó 61,906 personas. La tendencia descendente había comenzado en 2024, año en que se contabilizaron 538,286 detenciones, después del récord de 786,690 reportados en 2023.

Contexto migratorio en Centroamérica

Según la OIM, estos datos muestran un cambio abrupto en uno de los flujos migratorios más persistentes del continente. Cada año, miles de personas oriundas de El Salvador, Honduras y Guatemala intentan atravesar las fronteras de manera irregular hacia Estados Unidos, impulsadas por la búsqueda de mejores condiciones económicas y de seguridad.

La caída del 84% en las aprehensiones de 2026 marca una inflexión respecto a periodos previos, en los que la presión migratoria llegó a cifras históricas. En 2025 se superaron los 61 mil casos, mientras que 2024 registró más de medio millón de aprehensiones y 2023 marcó un récord cercano a 800 mil.

Los relatos de quienes vuelven tras años lejos revelan el reto de adaptarse y buscar sentido a una nueva vida. (Cortesía)

La OIM no detalla las causas de esta reducción en su último reporte. El organismo menciona que el fenómeno podría obedecer a cambios en políticas migratorias, operativos, acuerdos internacionales o coyunturas económicas en los países implicados.

Evolución anual de las cifras de aprehensiones

Las detenciones de migrantes centroamericanos en la región reflejan un descenso continuo desde 2023. El desplome documentado por la OIM durante los primeros meses de 2026 constituye la variación más pronunciada de la década.

La situación de los ciudadanos del Triángulo Norte es objeto de monitoreo por parte de organismos internacionales, que observan tanto las tendencias migratorias como las condiciones que originan los desplazamientos.

Las cifras difundidas el jueves por la OIM ilustran la magnitud del fenómeno y generan dudas sobre el futuro de la migración irregular en la región.