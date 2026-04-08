El Salvador: tribunal de Santa Ana impone 285 años de prisión a cabecilla de la Mara Salvatrucha

Zeceña Menéndez, alias El Maniaco, fue hallado culpable de nueve homicidios agravados y de liderar una clica de la Mara Salvatrucha en Santa Ana./(Cortesía WIRED)

El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena histórica de 285 años de prisión a Giovanni Alexander Zeceña Menéndez, conocido como alias El Maniaco, por su participación en nueve homicidios agravados y su pertenencia a organizaciones terroristas en el occidente de El Salvador.

El fallo, dictado por un juez de dicho tribunal, se basó en la responsabilidad de Zeceña Menéndez como encargado de zona de una clica perteneciente a la Mara Salvatrucha, estructura criminal que mantenía operaciones en varios puntos del departamento de Santa Ana.

Durante el juicio, la Fiscalía y el tribunal presentaron pruebas testimoniales, documentales y periciales que acreditaron la participación de Zeceña Menéndez en una serie de crímenes perpetrados entre los años 2006 y 2008.

Los homicidios tuvieron lugar en distintas zonas del distrito de Santa Ana, y en cada uno de los casos se evidenció la actuación coordinada del sentenciado junto a otros miembros de la estructura criminal.

Uno de los homicidios ocurrió cuando la víctima fue privada de libertad al salir de una discoteca. Posteriormente, fue llevada a una vivienda ubicada en la colonia El Nazareno, del cantón Cantarrana.

En ese lugar, Zeceña Menéndez la lesionó con un cuchillo, mientras otros sujetos —quienes ya han sido procesados— la golpeaban. Tras el crimen, el cuerpo fue introducido en una maleta y abandonado en las cercanías del cantón El Matazano, donde fue localizado el 12 de mayo de 2008. La brutalidad de los hechos y la planificación evidenciaron el control y la influencia que el condenado ejercía al interior de la clica Stiner Locos Salvatruchos, de la Mara Salvatrucha.

Además, el proceso judicial permitió establecer que Zeceña Menéndez dirigía actividades delictivas en varios sectores, incluyendo la barriada San Lorenzo, IVU, colonia Río Zarco y otras zonas del municipio de Santa Ana, así como en cantones rurales del municipio de Texistepeque.

La Fiscalía destacó la importancia de sentencias de esta magnitud, señalando que responden a la demanda social de justicia ante crímenes cometidos por estructuras criminales que operan en el occidente del país.

El proceso judicial confirmó que alias El Maniaco operaba en barrios como San Lorenzo, IVU y colonia Río Zarco, así como en Texistepeque./(Centros Judiciales El Salvador)

Condenan a otro pandillero por doble homicidio en el occidente

En un caso separado, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a 64 años de prisión a Edwin Rolando Peraza Martínez, conocido como alias El Gato, por los delitos de homicidio agravado en grado de coautoría y agrupaciones ilícitas.

Peraza Martínez, miembro de la clica Parque Vista Locos Salvatruchos, también de la Mara Salvatrucha, participó en un doble homicidio ocurrido el 12 de agosto de 2017 en el distrito de Atiquizaya, Ahuachapán Norte.

De acuerdo con la investigación, Peraza Martínez, junto a otros pandilleros —procesados en otros casos—, ingresó a una vivienda donde atacó a dos hermanos, causando su muerte por supuesta pertenencia a una estructura rival.

En el desarrollo de los hechos, el sentenciado utilizó un corvo para herir gravemente a una de las víctimas, mientras que la otra fue atacada con arma de fuego cuando intentaba huir.

El tribunal también impuso penas de cuatro años de prisión a Rubén Alexander Arévalo Chacón, José David Molina Escobar y William Edgardo Ramírez Martínez por el delito de agrupaciones ilícitas. Según la documentación judicial, todos los condenados formaban parte de la referida clica, la cual operaba en los distritos de Chalchuapa y Santa Ana, así como en el departamento de Ahuachapán.

Los dos fallos evidencian los esfuerzos de las autoridades salvadoreñas por combatir la impunidad y desarticular estructuras criminales responsables de graves hechos de violencia en el país. Las sentencias dictadas por el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana se suman a la estrategia estatal orientada a llevar ante la justicia a cabecillas y miembros activos de pandillas, en respuesta a los reclamos de seguridad de la población salvadoreña.