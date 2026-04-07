El Salvador

El Salvador enfrenta el desafío de regular scooters y otros medios de transporte alternativos

El vacío legal respecto al uso de scooters y bicicletas eléctricas en El Salvador preocupa a expertos y autoridades, quienes advierten de los riesgos y la necesidad de incorporar estos vehículos en la legislación nacional de tránsito

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Monopatines (Infobae en Vivo)
Imagen de referencia sobre uso de scooter./(Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de regulación para los medios de transporte alternativos como los scooters y bicicletas eléctricas comienza a generar inquietud en El Salvador, donde su uso se ha incrementado en los últimos años sin un marco normativo específico.

La ausencia de reglas claras en el reglamento de tránsito salvadoreño para estos vehículos deja vacíos legales y riesgos crecientes tanto para sus usuarios como para los demás actores de la vía pública.

En la emisión de este martes de la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), representantes de la Asociación Salvadoreña de Motociclistas (ASAMOTO) señalaron la urgencia de incluir a los nuevos tipos de movilidad en la ley.

“Principalmente es incluir en el reglamento a los nuevos tipos de vehículos que están ingresando a las calles. Bicicletas, vehículos eléctricos, patinetas, patines y todo lo que es scooters, todo lo que hace falta”, dijo Fidel Medrano, vicepresidente de la organización, quien subrayó que estos dispositivos circulan a diario junto a automóviles y camiones, muchas veces sin que sus conductores conozcan ni las normas básicas de seguridad ni los límites legales existentes.

La preocupación de ASAMOTO es compartida por autoridades y expertos en seguridad vial, que advierten sobre el incremento de accidentes y conflictos viales relacionados con estos medios de transporte.

Según los datos expuestos en el foro televisivo, la intención de una licencia es que al menos los conductores conozcan el reglamento. “Si estos tipos de vehículos no necesitan una licencia para ingresar y van a andar a la par de vehículos, aparte de poner ellos su vida en riesgo, están poniendo la vida en riesgo de todos los demás”, advirtió Medrano.

Los expertos consideran que si hubiesen ciclovías en todas las arterias del país el problema sería menor./(Viceministerio de Transporte)
Los expertos consideran que si hubiesen ciclovías en todas las arterias del país el problema sería menor./(Viceministerio de Transporte)

A pesar de la falta de estadísticas oficiales consolidadas sobre la cantidad de scooters eléctricos en circulación, diversos reportes de prensa y registros de importaciones sugieren un crecimiento sostenido en la venta y uso de estos dispositivos en los dos últimos años, especialmente en áreas urbanas como San Salvador y Santa Tecla.

Comercios dedicados a la venta de scooters eléctricos han reportado un aumento de hasta un 30% en la demanda durante 2025, según publicaciones locales. Esta tendencia responde a la búsqueda de alternativas económicas y ágiles frente al aumento del parque vehicular y el encarecimiento de los combustibles, según analistas consultados en medios como El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.

Hermes Bonilla, presidente de ASAMOTO, describió en Frente a Frente que el problema no es únicamente la presencia de estos vehículos en la vía pública, sino la falta de infraestructura adecuada y de cultura vial. “Si hubiese en todos lados ciclovías, como las hay aquí en algunos puntos de San Salvador, no sería tanto el problema. Pero el problema es que todas estas personas ingresan a las vías normales, carreteras de mucho peligro, donde es un peligro andar despacio”, aseguró.

La circulación de scooters eléctricos y bicicletas eléctricas en avenidas principales y carreteras nacionales, muchas veces sin casco ni elementos de protección, ha generado debate en redes sociales y llamadas de atención de las autoridades de tránsito.

Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) se han emitido recomendaciones para su uso responsable, aunque no existen sanciones específicas aún para quienes infringen normas de seguridad o circulan en lugares no permitidos.

El vacío normativo también alcanza a la edad de los usuarios, los requisitos técnicos de los vehículos y la obligatoriedad del uso de equipos de protección, como cascos certificados. “No existe una reglamentación que los incluya”, reconoció Bonilla en el programa de TCS, al referirse a scooters, motonetas y bicicletas eléctricas.

Las autoridades ya han sancionado a automovilistas que invaden ciclovías en El Salvador./(Viceministerio de Transporte)
Las autoridades ya han sancionado a automovilistas que invaden ciclovías en El Salvador./(Viceministerio de Transporte)

La falta de regulación se refleja en incidentes recientes reportados por medios locales, donde usuarios de scooters han resultado lesionados al circular por vías rápidas o al ser impactados por vehículos de mayor tamaño.

Según La Prensa Gráfica, en 2025 se registraron al menos una docena de accidentes con scooters involucrados solo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

La discusión sobre la actualización del reglamento de tránsito incluye la necesidad de campañas de educación vial dirigidas especialmente a los usuarios de estos medios alternativos. “El poder capacitar a la gente en lo básico para que si van a formar parte del círculo del tráfico, tengan el conocimiento de lo que deben hacer y lo que no tienen que hacer”, insistió Medrano. Tanto expertos como autoridades reconocen que la regularización de los scooters y otros vehículos alternativos es un desafío pendiente para la seguridad vial en El Salvador.

El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica han documentado que la tendencia de uso de scooters eléctricos no solo corresponde a jóvenes, sino también a adultos que buscan opciones de movilidad para distancias cortas.

La falta de datos oficiales complica la dimensión exacta del fenómeno, aunque la presencia creciente de estos vehículos en calles y avenidas es un hecho observado y reportado por usuarios, instituciones y prensa nacional.

De acuerdo con las voces consultadas en el programa de TCS, la actualización del reglamento debe contemplar la obligatoriedad de las licencias para usuarios de scooters eléctricos, la definición de espacios autorizados para su circulación y la implementación de campañas educativas que promuevan el respeto a la vida y la convivencia en la vía pública.

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