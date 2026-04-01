El 89.7% de los hogares en El Salvador dispone de electricidad, según encuesta nacional

Una nueva normativa introduce facilidades fiscales para fortalecer la economía salvadoreña mediante proyectos destinados a actividades productivas vinculadas con industria, innovación y desarrollo tecnológico. (Cortesía)

En la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025 se detalla el acceso de la población a servicios básicos a nivel nacional. Según el informe de la institución, el 89.7% de los hogares salvadoreños dispone de servicio de electricidad, mientras que existen disparidades en el acceso a agua por cañería propia, instalaciones sanitarias adecuadas y sistemas de recolección de desechos sólidos entre distintos segmentos sociales.

De acuerdo con la EHPM 2025, elaborada y presentada por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), hay un total de 1.830.656 hogares que cuentan con electricidad, sobre un total nacional de 2.043.222. Las cifras oficiales señalan que las familias en situación de pobreza presentan menor acceso a este servicio: el 85.5% de los hogares pobres dispone de electricidad, frente al 90.9% de los hogares que no se encuentran en situación de pobreza, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Respecto al acceso al agua, el informe cuantifica que el 80,8% de los hogares del país recibe agua a través de cañería dentro o fuera de la vivienda (1.650.406 hogares). El 6.7% depende de la cañería del vecino, mientras que alternativas como el uso de pozos, camiones cisterna o la recolección de agua lluvia son menos frecuentes y se encuentran principalmente en zonas rurales.

En los hogares pobres, el acceso por cañería propia llega al 75,9%, cifra que asciende al 82.3% en aquellos hogares que no se consideran pobres.

Acceso a saneamiento e instalaciones sanitarias

El estudio nacional destaca que 714.929 hogares disponen de inodoro conectado a un sistema de alcantarillado (35% del total nacional). Otras alternativas, como inodoros con fosa séptica (582.412 hogares), representan un 28,5%. Por otro lado, el 3,8% de los hogares del país carece de instalación sanitaria alguna (18.379 hogares), situación más frecuente en áreas rurales y en hogares en situación de pobreza extrema.

El Banco Central de Reserva reporta disparidades en acceso a servicios básicos en El Salvador. (Foto Infobae, Jessica García).

En el aspecto de recolección de desechos sólidos, la encuesta indica que el 60,6% de los hogares recibe el servicio de recolección domiciliaria pública (1.239.649 hogares). El 2,4% utiliza recolección privada, otro 2,4% deposita los desechos en contenedores y el 3,1% los entierra. El 3,1% de los hogares quema sus residuos y el 2,5% los deja en cualquier lugar. Estas prácticas son más comunes entre familias que viven en zonas rurales y en pobreza extrema, según la EHPM 2025.

El Banco Central de Reserva explicó que los resultados de la EHPM 2025 mantienen la consistencia metodológica de la edición anterior mientras se desarrolla una nueva metodología basada en el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024. “El objetivo es incorporar mejores prácticas internacionales y garantizar información estadística de calidad y oportuna”, destacó la institución en el mismo documento.

Brechas, factores y cambios metodológicos

El reporte oficial señala el acceso desigual a los servicios básicos se mantiene como un desafío en el país y atribuye la diferencia principalmente a factores de ubicación, nivel de ingresos y situación de pobreza. El BCR comunicó que la nueva metodología permitirá una mejor interpretación y comparabilidad de los indicadores en futuras ediciones de la encuesta.