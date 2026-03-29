Oferta de pescado seco en agromercados de San Miguel mantiene precios estables para Semana Santa

El pescado seco y salado llega a los agromercados de San Miguel, marcando el inicio de la temporada gastronómica de Semana Santa. (Foto: cortesía)

La presencia de pescado salado y seco en los agromercados de San Miguel marca el inicio de una temporada clave para la gastronomía local. Los consumidores encuentran robalo, corvina, boca colorada y macarela a precios que varían entre USD 8 y USD 50, lo que permite a muchas familias mantener la tradición de las tortas de pescado durante Semana Santa.

Los productos que llegan a estos puntos de venta provienen directamente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa El Cuco (Aspescu), en Chirilagua. Según José Javier Chicas, integrante de la asociación, la cadena de frío se implementa desde el momento de la pesca en altamar y se respeta hasta la entrega en la planta de producción, donde se conservan las medidas higiénicas necesarias para asegurar la calidad.

Integrantes de Aspescu comenzaron a ofrecer sus productos en el agromercado situado frente al estadio Juan Francisco Barraza, en la calle Chaparrastique. El objetivo es facilitar el acceso al pescado de temporada y garantizar que las familias encuentren ingredientes frescos y seguros para las celebraciones religiosas, según información publicada por Diario El Salvador.

Quienes compran en el agromercado destacan la relación entre precio y calidad. Pedro Vásquez, quien viajó desde el cantón El Jícaro, expresó su satisfacción al señalar: “Ya llevo el mío y voy consciente de que está a precio accesible, listo para las tortas del Jueves Santo, que no pueden faltar”.

Las especies de robalo, corvina, boca colorada y macarela se venden en condiciones higiénicas y a precios de USD 8 a USD 50. (Foto: Diario El Salvador)

La disponibilidad del pescado seco responde a la alta demanda en Semana Santa. La producción local, además de abastecer a la zona, también se exporta a Estados Unidos, demostrando la confianza en los métodos de conservación y procesamiento aplicados por Aspescu.

A pesar de los controles rigurosos de calidad, la asociación asegura que los precios se mantienen estables y accesibles para la población.

Aumenta el precio del pescado seco en el Mercado Central de San Salvador

Los comerciantes advierten que la libra de este producto tradicional cuesta entre USD 1 y USD 3 más que el año anterior, lo que ha impactado en la afluencia de compradores y ha generado un inicio de ventas más lento.

El pescado seco es parte fundamental de la mesa salvadoreña durante Semana Santa, cuando la abstención de carne roja lleva a muchas familias a buscar alternativas como la macarela, el bagre o la boca colorada.

Ana Gladis Quintanilla, quien lleva décadas en el rubro, explicó que el incremento se nota especialmente en la macarela grande, que subió de USD 8 a USD 9 la libra. En su puesto, el bagre sigue a USD 7 y la boca colorada alcanza los USD 12. Otros comerciantes, como Julia Santos, confirmaron que el ajuste es de USD 1 a USD 1,5 por libra, dependiendo del tamaño y la especie, según declaraciones recogidas por Diario El Mundo.

En el Mercado Central de San Salvador, el precio del pescado seco aumentó entre USD 1 y USD 3 por libra respecto al año pasado. (Crédito Jesús Avilés / Edición Infobae)

La causa principal del alza, según los vendedores, es una menor oferta: “Supuestamente del mar no salió”, afirmó Santos. Esta escasez ha llevado a que algunos productos, como la lonja de boca colorada, alcancen hasta USD 15 la libra y los ejemplares más grandes lleguen a USD 65.

Pese a que las ventas han estado “calmaditas”, como describió Antonia García, los comerciantes esperan un repunte en los días centrales de Semana Santa. La calidad del producto sigue siendo una prioridad, y la invitación a mantener la tradición se mantiene firme entre quienes dependen de este alimento para sostener sus ingresos en la temporada.

Frente a este panorama, la opción de los agromercados también surgen como una alternativa de compra más asequible para las familias.