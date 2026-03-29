El Salvador

Oferta de pescado seco en agromercados de San Miguel mantiene precios estables para Semana Santa

Los productos de la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa El Cuco llegan a valores entre USD 8 y USD 50, permitiendo a las familias preservar tradiciones culinarias en la temporada religiosa

Guardar
El pescado seco y salado llega a los agromercados de San Miguel, marcando el inicio de la temporada gastronómica de Semana Santa. (Foto: cortesía)
El pescado seco y salado llega a los agromercados de San Miguel, marcando el inicio de la temporada gastronómica de Semana Santa. (Foto: cortesía)

La presencia de pescado salado y seco en los agromercados de San Miguel marca el inicio de una temporada clave para la gastronomía local. Los consumidores encuentran robalo, corvina, boca colorada y macarela a precios que varían entre USD 8 y USD 50, lo que permite a muchas familias mantener la tradición de las tortas de pescado durante Semana Santa.

Los productos que llegan a estos puntos de venta provienen directamente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa El Cuco (Aspescu), en Chirilagua. Según José Javier Chicas, integrante de la asociación, la cadena de frío se implementa desde el momento de la pesca en altamar y se respeta hasta la entrega en la planta de producción, donde se conservan las medidas higiénicas necesarias para asegurar la calidad.

Integrantes de Aspescu comenzaron a ofrecer sus productos en el agromercado situado frente al estadio Juan Francisco Barraza, en la calle Chaparrastique. El objetivo es facilitar el acceso al pescado de temporada y garantizar que las familias encuentren ingredientes frescos y seguros para las celebraciones religiosas, según información publicada por Diario El Salvador.

Quienes compran en el agromercado destacan la relación entre precio y calidad. Pedro Vásquez, quien viajó desde el cantón El Jícaro, expresó su satisfacción al señalar: “Ya llevo el mío y voy consciente de que está a precio accesible, listo para las tortas del Jueves Santo, que no pueden faltar”.

Las especies de robalo, corvina, boca colorada y macarela se venden en condiciones higiénicas y a precios de USD 8 a USD 50. (Foto: Diario El Salvador)
Las especies de robalo, corvina, boca colorada y macarela se venden en condiciones higiénicas y a precios de USD 8 a USD 50. (Foto: Diario El Salvador)

La disponibilidad del pescado seco responde a la alta demanda en Semana Santa. La producción local, además de abastecer a la zona, también se exporta a Estados Unidos, demostrando la confianza en los métodos de conservación y procesamiento aplicados por Aspescu.

A pesar de los controles rigurosos de calidad, la asociación asegura que los precios se mantienen estables y accesibles para la población.

Aumenta el precio del pescado seco en el Mercado Central de San Salvador

Los comerciantes advierten que la libra de este producto tradicional cuesta entre USD 1 y USD 3 más que el año anterior, lo que ha impactado en la afluencia de compradores y ha generado un inicio de ventas más lento.

El pescado seco es parte fundamental de la mesa salvadoreña durante Semana Santa, cuando la abstención de carne roja lleva a muchas familias a buscar alternativas como la macarela, el bagre o la boca colorada.

Ana Gladis Quintanilla, quien lleva décadas en el rubro, explicó que el incremento se nota especialmente en la macarela grande, que subió de USD 8 a USD 9 la libra. En su puesto, el bagre sigue a USD 7 y la boca colorada alcanza los USD 12. Otros comerciantes, como Julia Santos, confirmaron que el ajuste es de USD 1 a USD 1,5 por libra, dependiendo del tamaño y la especie, según declaraciones recogidas por Diario El Mundo.

Métodos innovadores para desalar pescado seco - crédito Jesús Aviles / Edición Infobae
En el Mercado Central de San Salvador, el precio del pescado seco aumentó entre USD 1 y USD 3 por libra respecto al año pasado. (Crédito Jesús Avilés / Edición Infobae)

La causa principal del alza, según los vendedores, es una menor oferta: “Supuestamente del mar no salió”, afirmó Santos. Esta escasez ha llevado a que algunos productos, como la lonja de boca colorada, alcancen hasta USD 15 la libra y los ejemplares más grandes lleguen a USD 65.

Pese a que las ventas han estado “calmaditas”, como describió Antonia García, los comerciantes esperan un repunte en los días centrales de Semana Santa. La calidad del producto sigue siendo una prioridad, y la invitación a mantener la tradición se mantiene firme entre quienes dependen de este alimento para sostener sus ingresos en la temporada.

Frente a este panorama, la opción de los agromercados también surgen como una alternativa de compra más asequible para las familias.

Temas Relacionados

Pescado SecoSan MiguelSemana SantaPrecios AlimentosEl Salvador

Últimas Noticias

Autoridades de Costa Rica indagan un triple homicidio tras el descubrimiento de cuerpos en Monte del Aguacate

Las víctimas, localizadas junto a un automóvil accidentado y con indicios de sometimiento, permanecen en proceso de identificación formal y análisis forense, mientras la comunidad permanece atenta a los avances de la investigación

Autoridades de Costa Rica indagan un triple homicidio tras el descubrimiento de cuerpos en Monte del Aguacate

El Ministerio Público de Guatemala coordinó operativo nacional con 76 capturas por violencia de género y delitos sexuales

Las autoridades culminaron una intervención de tres días que incluyó más de doscientos allanamientos, obteniendo pruebas claves para avanzar en procesos judiciales y reforzando la atención integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes afectados por estos delitos

El Ministerio Público de Guatemala coordinó operativo nacional con 76 capturas por violencia de género y delitos sexuales

Tres de 16 pescadores ecuatorianos regresan a su país tras ser rescatados en aguas de El Salvador

Tres pescadores ecuatorianos regresaron a su país tras ser rescatados frente a las costas de El Salvador, luego de que su embarcación sufriera un incendio en altamar

Tres de 16 pescadores ecuatorianos regresan a su país tras ser rescatados en aguas de El Salvador

Procuraduría dominicana solicitará prisión preventiva para el fiscal Valdez Alcántara

Un requerimiento de medida de coerción será presentado ante el tribunal competente, luego de que el ministerio identificara al funcionario en posesión de fondos entregados de forma controlada como parte de un proceso judicial

Procuraduría dominicana solicitará prisión preventiva para el fiscal Valdez Alcántara

El paso procesional transforma el Centro Histórico durante el Domingo de Ramos en Guatemala

La celebración anual impulsa procesiones extensas, reorganiza el tránsito urbano y convoca a miles de devotos, mientras autoridades y residentes coordinan operativos y actividades comunitarias para garantizar el desarrollo de los cortejos religiosos

El paso procesional transforma el Centro Histórico durante el Domingo de Ramos en Guatemala

TECNO

De la industria al hogar: los robots humanoides se acercan a una adopción global

De la industria al hogar: los robots humanoides se acercan a una adopción global

Cómo saber si la batería de tu iPhone debe ser reemplazada o no

A qué temperatura colocar el aire acondicionado antes de dormir

Crear apps sin saber programar ya es posible: así funciona Google AI Studio

Borraste un chat en WhatsApp: así puedes recuperar mensajes eliminados

ENTRETENIMIENTO

El histórico músico argentino Nito Mestre se presentará en Washington y Nueva York con un emotivo homenaje a Sui Generis

El histórico músico argentino Nito Mestre se presentará en Washington y Nueva York con un emotivo homenaje a Sui Generis

La dura crítica de Sean Penn contra Nicolas Cage que el cine nunca olvidó: “Ya no es un actor”

Corey Feldman lamentó haber sido excluido del homenaje a Rob Reiner en los premios Oscar

Tom Felton reveló cómo vive su regreso a Harry Potter: “Tengo que pensar en objetos aleatorios para no emocionarme”

Kim Novak no quiere que Sydney Sweeney la interprete en el cine: “Sobresale demasiado por encima de la cintura”

MUNDO

El régimen de Irán recluta niños desde los 12 años para vigilar checkpoints en Teherán durante la guerra

El régimen de Irán recluta niños desde los 12 años para vigilar checkpoints en Teherán durante la guerra

Especialistas advierten por riesgos neurológicos de la dieta carnívora de Robert F. Kennedy Jr.

“Basta de censura”: la Policía de Putin detuvo a al menos 12 personas que protestaban contra el bloqueo digital en Rusia

Netanyahu ordenó al Ejército de Israel “expandir” la zona de seguridad en Líbano

Rafael Grossi reconoció que el programa nuclear iraní sufrió “enormes daños” pero advirtió: “Hay elementos que no fueron destruidos”