Al menos 13 personas perdieron la vida producto de incendios, en lo que va de 2026

Tres víctimas del incendio en el Centro Histórico de San Salvador eran originarias de Nahuizalco y buscaban mejores oportunidades laborales en la capital.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

Las emergencias por incendios han tomado mayor fuerza en las últimas semanas en el territorio salvadoreño, las voraces llamas han consumido importantes extensiones de terreno, estructuras de viviendas y han cobrado la vida de 13 personas, entre ellos una menor de edad en lo que va del año.

Un incendio en una cohetería de la colonia San Francisco, ubicada en el Barrio San Sebastián del Distrito de Ciudad Delgado, dejó dos trabajadores fallecidos, un hombre y una mujer, y al menos diez personas con quemaduras este jueves 26 de marzo, según reportes de Comandos de Salvamento.

El pasado 20 de marzo, Douglas Vladimir Roque y su hijo Franklin Roque fallecieron a causa de un incendio que estalló tras una explosión en una recicladora ubicada en un barrio próximo a la capital salvadoreña.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, las llamas también afectaron a otras diez viviendas y causaron la evacuación de aproximadamente 50 personas de la zona. En la vivienda contigua a la explosión, una persona resultó con quemaduras significativas.

Vista aérea del incendio que consumió varias viviendas en la Octava Calle Oriente de San Salvador durante la madrugada (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

La explosión y el incendio fueron confirmados por el Cuerpo de Bomberos, que atendió la emergencia de forma inmediata. Estos hechos sitúan a Douglas y Franklin Roque al frente de la lista de fallecimientos recientes vinculados a siniestros de este tipo, según informó Protección Civil al medio Infobae hasta el 26 de marzo.

El recuento por parte de las autoridades arroja un dato preocupante: la cifra de 11 fallecidos en incendios hasta esa fecha en 2026 iguala el total de muertes reportadas en 2018, cuando los registros oficiales contabilizaban 11 víctimas entre enero y noviembre, según datos históricos.

Dos mujeres adultas mayores fallecen en un incendio en San Miguel, un caso que evidencia la vulnerabilidad en zonas rurales de El Salvador. (Foto cortesía redes sociales)

Solo dos días antes del caso Roque, el 18 de marzo, un incendio destruyó por completo la vivienda de láminas de Blanca Chávez y Linda Chávez en el cantón El Niño, sector El Ciprés, en el área rural de San Miguel.

Varios vecinos de las dos hermanas, ambas de aproximadamente 90 años, relataron que el fuego comenzó cerca de la medianoche. La ubicación aislada de la vivienda dificultó la pronta detección del fuego, permitiendo su rápida expansión.

Miembros de la comunidad intentaron sofocar las llamas y rescatar a las mujeres, aunque no lograron salvar sus vidas. Los testimonios reflejan la impotencia de los habitantes ante la rapidez con la que las pequeñas estructuras sucumben al fuego en zonas alejadas de recursos de respuesta inmediata.

Durante marzo también se reportó el hallazgo de un cuerpo calcinado en la Finca San Juan, cantón Los Cañales, en Juayúa, Sonsonate. Según los residentes consultados por medios locales y citados por Infobae, la víctima fue identificada como Juan Antonio Guirao, de 68 años, quien fue encontrado entre maleza quemada, sumando otra muerte directa a la alarmante estadística de fallecimientos por incendios en el país.

(Foto cortesía en la red social X de Bomberos de El Salvador)

Incendios en centros urbanos y consecuencias directas

El 14 de marzo, un incendio dentro de un centro comercial de la capital provocó la muerte de un trabajador del área de alimentos. La Cruz Roja Salvadoreña confirmó que la víctima fue rescatada con signos vitales, recibió atención por quemaduras y daño por inhalación de humo, pero murió posteriormente en una clínica cercana.

Un mes antes, el 13 de febrero, tuvo lugar uno de los incendios con mayor saldo mortal registrado este año. Un mesón en pleno centro de San Salvador ardió en llamas, cobrando la vida de cinco personas. Entre los fallecidos estaban los esposos Miguel Antonio Catalán y Mariela Haydee Zacapa, ambos de 35 años, así como su hija de cinco años. Las autoridades señalaron que las tres víctimas murieron por asfixia tras intentar refugiarse dentro de una pila con agua en busca de protección frente al fuego.

La familia originaria de Sonsonate, se había establecido recientemente en la capital y dedicado a la venta de verduras, con expectativas de mejores oportunidades laborales antes de la tragedia. El Cuerpo de Bomberos confirmó que, sumados a la familia, murieron una mujer embarazada y un hombre, aunque sus identidades no fueron informadas.

Autoridades de Protección Civil y Bomberos brindan declaraciones a la prensa tras el incendio en la Octava Calle Oriente, en San Salvador. Al fondo, se observa parte de las viviendas afectadas por el fuego (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos).

Antecedentes y balance de daños

La intensidad de la temporada de incendios en 2024 ha revivido memorias del año 2018, cuando, según registros nueve víctimas murieron en incendios estructurales y dos en incendios vehiculares entre enero y noviembre. El Cuerpo de Bomberos reportó haber atendido 65 personas lesionadas en ese período, una cifra que subraya el impacto sistémico y recurrente de estos siniestros en El Salvador.