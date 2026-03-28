Inversores estiman que El Salvador mantendrá retrasos con el FMI en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) firmó un acuerdo financiero con El Salvador en febrero de 2025 por $1,400 millones en un plazo de 40 meses, el cual contempla el cumplimiento de una serie de compromisos, entre ellos aprobar una nueva reforma de pensiones y hacer un ajuste fiscal.

Los mercados financieros prevén que El Salvador mantendrá los retrasos en las revisiones de su programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante todo 2026, reduciendo la expectativa de una ruptura total pero sin avances decisivos en las reformas exigidas por el organismo, según el análisis de la financiera inglesa EMFI (Emerging Finance) revisado por Infobae. El informe destaca el poco avance en las negociaciones, a pesar de la vigencia de la línea de facilidades extendidas aprobada en febrero de 2025 por USD 1,400 millones.

La proyección de los inversionistas se apoya en el hecho de que el país no depende de manera inmediata de los desembolsos del FMI para cubrir su brecha financiera, ya que el perfil de deuda y la dinámica de presión financiera permiten renovar la mayor parte de los vencimientos internos. Según el reporte, solamente el 12% de las necesidades brutas de financiación de USD 2,400 millones previstas para el resto de 2026 estaba vinculado a desembolsos del Fondo, mientras que el resto se cubre principalmente con deuda interna y de las multilaterales.

El documento de la financiera EMFI detalla que el instrumento financiero Nota Macro-Variable Solo Interés ELSALV 0.25% 2030 se convirtió en el principal termómetro de las expectativas del mercado sobre el acuerdo de El Salvador con el FMI.

Ese instrumento se refiere a la emisión de USD1,000 millones en bonos que realizó el gobierno salvadoreño en el mercado internacional en abril de 2024, con un rendimiento final para los inversionistas del 12%, una cifra superior al cupón establecido oficialmente en 9.25%. Esos títulos tienen vencimiento en 2030 y comenzarán a amortizarse desde 2028.

Esa colocación marcó el regreso de El Salvador a los mercados internacionales de deuda con una operación de alto cupón, en un contexto en el que la prima exigida por los inversionistas resultó considerablemente más elevada que la tasa del cupón.

La emisión de los 1,000 millones de dólares en deuda con vencimiento en 2030, cuyo valor fue de 89.923 centavos de dólar para rendir el 12%, estuvo ligada al acuerdo y cumplimiento con los compromisos ante el FMI. Foto: Archivo

Hace un año ese bono cotizaba a 2.36 centavos por dólar y hoy se ubica en 3.77 centavos, acumulando un rendimiento del 28% en lo que va del año, muy por encima del −3.9% promedio de los bonos soberanos salvadoreños, según destaca el informe. El diseño de esta nota condiciona el pago de cupones a la superación de la “Prueba Macro”, que evalúa semestralmente la continuidad del acuerdo con el FMI o una mejora de la calificación crediticia soberana.

Hasta el momento, ninguna de las tres principales agencias —la agencia calificadora internacional Fitch, la agencia calificadora internacional Moody’s y la agencia calificadora internacional S&P— ha otorgado el nivel mínimo requerido. La última revisión corresponde a Moody’s, que en febrero de este año elevó la perspectiva de Estable a Positiva, pero sin modificar la nota a la categoría exigida.

El informe de la consultora financiera EMFI sostiene que la probabilidad implícita de que el país mantenga los retrasos durante 2026 es del 50%, mientras que la de un quiebre definitivo se ubica en 29%. “El fracaso de la próxima prueba macro se da prácticamente por descontado, lo que se traduce en el pago del cupón máximo previsto por el instrumento”, indica el análisis.

Impacto de los instrumentos de mercado y agencias de crédito

La portavoz del FMI, Julie Kozack, declaró el 19 de marzo que el diálogo con El Salvador sigue anclado en tres temas críticos: reducción del déficit presupuestario —con énfasis en la reforma de las pensiones—, mejoras en gobernabilidad y eficiencia del gasto, y transparencia en las operaciones con Bitcoin. “El retraso se explica, en gran medida, por la falta de progresos en la reforma previsional, que representa alrededor de la mitad de la deuda pública y comenzará a generar intereses a partir de 2027, así como por la resistencia a modificar la política Bitcoin”, aseguró Kozack.

Varias personas caminan junto a un mural que representa al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la jornada de clausura de Bitcoin Histórico, una conferencia organizada por la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, en San Salvador, El Salvador, el 13 de noviembre de 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El financiamiento del FMI ofrece condiciones específicas: el préstamo implica un interés anual del 4 % con pagos desde 2029, mientras instrumentos del mercado como ELSALV 7,65% 2035 rinden 7,8% en condiciones comparables, pero sin restricciones institucionales. Esta diferencia refuerza la preferencia de las autoridades por el financiamiento de mercado frente al respaldo del Fondo.

El Salvador permanece expuesto frente a un shock externo, especialmente como importador neto de petróleo. Un agravamiento del conflicto en Medio Oriente presionaría el precio del crudo y dificultaría el acceso a financiamiento internacional, lo que incrementaría el atractivo del programa del FMI para las autoridades, según plantea la consultora financiera EMFI.

Durante 2026, la curva soberana del país perdió 2.1% y el diferencial respecto al índice de mercados emergentes de alto rendimiento se amplió a 32 puntos básicos. A pesar de este resultado, el informe de la consultora financiera EMFI mantiene una recomendación técnica de mantener la posición en la curva ampliada de eurobonos y una calificación de compra específica para la Nota Solo Intereses ELSALV 0.25% 2030, ante la posibilidad de que los retrasos con el Fondo se extiendan más allá del próximo año.

El seguimiento a las reformas estructurales y los incentivos políticos será determinante para anticipar la evolución del programa del FMI y su impacto sobre los instrumentos de deuda de El Salvador.