El Salvador

El Salvador: Ministerio de Salud pone en funcionamiento el “Mini Nido” para atención materno-infantil en Soyapango

La apertura corresponde a una expansión del programa nacional de atención a madres y recién nacidos, que busca implementar prácticas asistenciales acordes a la legislación vigente

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El Gobierno de El Salvador inaugura el Área de Parto con Cariño 'Mini Nido' en el Hospital Nacional de Soyapango para fortalecer la atención materno perinatal. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)
El Gobierno de El Salvador inaugura el Área de Parto con Cariño 'Mini Nido' en el Hospital Nacional de Soyapango para fortalecer la atención materno perinatal. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)

El Gobierno de El Salvador inauguró este viernes la nueva Área de Parto con Cariño “Mini Nido” en el Hospital Nacional de Soyapango, ubicado en San Salvador. La instalación forma parte de un programa de fortalecimiento de la atención materno perinatal, impulsado por el Ministerio de Salud (Minsal) y el Despacho de la Primera Dama, con el objetivo de dignificar y humanizar la atención a madres y recién nacidos.

Según información oficial, la iniciativa se enmarca en la Ley Nacer con Cariño, promovida por la primera dama Gabriela de Bukele en el año 2022. Desde entonces, la administración salvadoreña ha iniciado procesos continuos de formación profesional, modernización tecnológica y transformación de infraestructuras en hospitales, unidades de salud y estancias maternas.

La construcción del nuevo espacio en Soyapango, con 2,147,73 metros cuadrados intervenidos, representa la extensión del modelo de atención integral centrado en la familia y el recién nacido, cuyos cimientos normativos y técnicos fueron establecidos por la legislación de 2022.

La inauguración estuvo presidida por la jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del Despacho de la Primera Dama, Elisa Gamero, y el ministro de Salud, Francisco Alabi. Las autoridades destacaron la importancia de transformar la red hospitalaria local mediante espacios modernos, seguros y adaptados a las necesidades sociales, ampliando la capacidad de asistencia materna e infantil.

El 'Mini Nido' en el Hospital Nacional de Soyapango cuenta con 2,147,73 metros cuadrados intervenidos y espacios modernos para madres y recién nacidos. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)
El 'Mini Nido' en el Hospital Nacional de Soyapango cuenta con 2,147,73 metros cuadrados intervenidos y espacios modernos para madres y recién nacidos. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)

El nuevo “Mini Nido” cuenta con habitaciones privadas, áreas de alojamiento conjunto, salas de parto y recuperación, áreas de evaluación obstétrica, islas neonatales, quirófano y sala de máxima urgencia. El equipamiento incluye camas de última generación, seis cunas térmicas, bacinetes, básculas electrónicas y monitores de signos vitales.

“En una zona que no se tenía una infraestructura hoy estamos consolidando un área importante para todos los salvadoreños con una infraestructura y tecnología completamente moderna al servicio de la población. Son alrededor de 350,000 personas que están en la zona y 72,000 de estás se encuentran en edad fértil”, destacó el titular de Salud.

La inversión en infraestructura hospitalaria incluye salas de parto, habitaciones privadas, áreas de evaluación obstétrica y equipos médicos de última generación. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)
La inversión en infraestructura hospitalaria incluye salas de parto, habitaciones privadas, áreas de evaluación obstétrica y equipos médicos de última generación. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)

El hospital de Soyapango prevé 2,000 nacimientos adicionales al año

El programa proyecta una capacidad operativa de hasta seis partos diarios, lo que permitirá atender más de 2,000 nacimientos anuales en el hospital. El equipo está compuesto por seis obstetras, 28 profesionales de enfermería, un neonatólogo, un pediatra, asesoras en lactancia materna y enfermeras doulas, todos capacitados bajo la ley vigente para brindar acompañamiento integral a las madres, bebés y familias.

La mencionada transformación sanitaria incluye el impulso de un modelo de atención basado en el respeto, el apego temprano entre madre e hijo y la promoción de la lactancia materna.

La ampliación de la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación y la adaptación de espacios para familias refuerzan la red materno-infantil nacional en Soyapango. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)
La ampliación de la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación y la adaptación de espacios para familias refuerzan la red materno-infantil nacional en Soyapango. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)

La iniciativa, liderada por la primera dama Gabriela de Bukele desde 2022 bajo la Ley Nacer con Cariño, incorpora tecnología avanzada y espacios adaptados que permitirán aumentar a más de 2,000 los nacimientos anuales atendidos en el hospital, fortaleciendo la red materno-infantil nacional.

En la intervención estructural, el Gobierno de El Salvador amplió la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) de Soyapango a tres salas y habilitó espacios dignos para familiares y áreas específicas para la atención neonatal.

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