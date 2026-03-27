El Salvador

Metamorfosis en San Salvador: Nayib Bukele muestra la transformación del Centro Histórico “cuadra por cuadra”

El Salvador se encuentra en medio de una renovación urbana sin precedentes, y el presidente Nayib Bukele ha vuelto a poner el foco en ella. A través de un video de alta factura visual publicado en sus redes sociales

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La BINAES brilla en el corazón de San Salvador, fusionando la modernidad con el entorno histórico restaurado (Foto cortesía El Salvador Travel).
La BINAES brilla en el corazón de San Salvador, fusionando la modernidad con el entorno histórico restaurado (Foto cortesía El Salvador Travel).

A través de sus redes sociales, el presidente Nayib Bukele publicó un video que se ha vuelto viral por su impactante narrativa visual sobre la recuperación del Centro Histórico de la capital. La pieza, de poco menos de un minuto, no necesita palabras para explicar el cambio: utiliza una transición técnica de “antes y después” que revela cómo las arterias principales de San Salvador han pasado de ser pasillos comerciales saturados a espacios arquitectónicos de primer orden.

El metraje comienza con una toma nostálgica y grisácea de la Iglesia El Calvario, oculta tras cientos de puestos informales y marañas de cables. En un par de segundos, la imagen se transforma en una toma cinematográfica a color, mostrando el templo gótico totalmente despejado, rodeado de calles limpias y transeúntes disfrutando del espacio.

Esta secuencia se repite en puntos clave como la Calle Rubén Darío y la Avenida España. El espectador puede observar cómo estructuras que por décadas fueron invisibles debido al comercio informal, como edificios de estilo neoclásico y art déco, ahora lucen fachadas restauradas.

Además, el video concluye con una vista nocturna y moderna de la Biblioteca Nacional (BINAES) y el Palacio Nacional iluminado, reforzando la frase del mandatario: “Cuadra por cuadra… tardará un poco, pero quedará hermoso”.

Un emotivo recorrido visual que muestra el antes y el después del corazón de San Salvador. Sé testigo de cómo, cuadra por cuadra, la ciudad se transforma en un lugar hermoso y moderno.

Diez años de una visión sostenida

Lo que el clip resume en segundos es el trabajo de una década. Esta transformación tiene su origen en 2016, cuando Nayib Bukele, como alcalde de San Salvador, inició el Plan de Revitalización. En aquel entonces, la recuperación de las plazas Gerardo Barrios y Libertad fue el “plan piloto” de lo que hoy vemos expandido a más de 80 manzanas.

Desde aquel primer paso hasta este 2026, la inversión en el corazón de la capital ha sido masiva. Se estima que los montos destinados a infraestructura pública (cableado subterráneo, iluminación LED, pavimentación y restauración de monumentos) superan los $65 millones.

A esto se suma la inversión privada que, motivada por la seguridad y el orden, ha comenzado a inyectar capital en la zona para la apertura de hoteles boutique y centros culturales.

El antes y después cinematográfico de la Iglesia El Calvario ilustra la metamorfosis del Centro Histórico de San Salvador, un cambio "cuadra por cuadra" (Foto cortesía Secretaría de Prensa).
El antes y después cinematográfico de la Iglesia El Calvario ilustra la metamorfosis del Centro Histórico de San Salvador, un cambio "cuadra por cuadra" (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

El escenario perfecto para la Semana Santa 2026

Aunque el video se centra en la estética urbana, el resultado de esta revitalización es el marco ideal para las tradiciones de la Semana Mayor. El Centro Histórico se prepara para recibir a miles de visitantes con una agenda que combina la fe con el nuevo paisaje urbano:

  • La Mega Alfombra: Este año, el recorrido procesional sobre la calle Rubén Darío contará con una alfombra monumental de 1,700 metros de longitud. Para su elaboración se utilizarán más de 700 quintales de sal pigmentada, y se invita a la población y a los turistas a que no solo observen, sino que se sumen como voluntarios en su confección.
  • Turismo Religioso: La Iglesia El Calvario, que en el video destaca como el símbolo del cambio, será el epicentro de las actividades del Viernes Santo, permitiendo que las procesiones luzcan en todo su esplendor sin los obstáculos del pasado.
  • Cultura 24/7: La BINAES mantendrá sus puertas abiertas para quienes deseen combinar el fervor religioso con la lectura y la tecnología en un ambiente seguro.

La alfombra de sal se instala sobre la calle Rubén Darío de San Salvador, desde Plaza Libertad hasta Plaza Simón Bolívar. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)

Un proceso en marcha

La publicación del mandatario deja claro que el proyecto no ha finalizado. La Fase 6 del Plan de Revitalización continúa avanzando, movilizando a los últimos sectores de ventas informales hacia mercados modernos como el Hula Hula. El video sirve como una rendición de cuentas visual y una promesa de que el San Salvador del futuro seguirá recuperando su patrimonio, calle por calle.

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