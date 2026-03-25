El Salvador

El avión de la selección de El Salvador realiza aterrizaje de emergencia en Bogotá

La inspección del avión permitió que el grupo de futbolistas continuara su viaje rumbo a Santo Domingo después de la emergencia

Guardar
El avión de la selección
El avión de la selección nacional de El Salvador realizó un aterrizaje de emergencia en Bogotá por un desperfecto mecánico durante su trayecto a República Dominicana. (Cortesía: La Selecta)

El avión que transportaba a la selección de El Salvador a República Dominicana debió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá este martes. Un desperfecto mecánico durante el trayecto obligó a la tripulación a parar su viaje a las 15:30 de la tarde (hora local), según confirmó el programa Fanáticos de Megavisión.

El episodio interrumpió la hoja de ruta internacional de la Selecta, que realizó una escala en Colombia para dirigirse hacia suelo caribeño, donde disputará dos compromisos correspondiente a la Fecha FIFA.

El programa Fanáticos detalló que la emergencia aérea ocurrió mientras la delegación salvadoreña se desplazaba de Bogotá a Santo Domingo. El incidente obligó a regresar al aeropuerto poco después del despegue, según la misma fuente, cuando la nave presentó una falla técnica.

La delegación experimentó tensión y nerviosismo tras la repentina detención que obligó a una revisión completa antes de retomar su travesía internacional. (Cortesía: Fanáticos)

El aterrizaje activó de inmediato los servicios médicos aeroportuarios: algunos integrantes del equipo y pasajeros sufrieron shock nervioso.

El citado programa deportivo informó que no se produjeron heridos, pero la ansiedad fue notoria tanto en el equipo como en los demás ocupantes del vuelo.

La selección salvadoreña completó su viaje pese al incidente

Tras la revisión médica y la evaluación técnica, la selección salvadoreña reanudó su itinerario internacional y logró aterrizar en Santo Domingo hacia las 20:00 de la noche (hora local). La delegación fue trasladada a su hotel de concentración para esperar la agenda deportiva de los próximos días.

El incidente no pasó a mayores y la delegación se encuentra en buen estado. Pese a ello, hasta las 22:15 de la noche (cierre de la nota), ningún representante de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) había ofrecido declaraciones oficiales sobre el episodio.

La selección salvadoreña reanudó su
La selección salvadoreña reanudó su itinerario y logró aterrizar en Santo Domingo. (Cortesía: La Selecta)

El Salvador enfrenta a República Dominicana y Martinica

La “Azul” afronta dos compromisos importantes correspondientes al Concacaf Series. El primer partido de carácter amistoso será frente a República Dominicana, programado para el jueves 26 de marzo a las 5:30 de la tarde (hora local).

Por su parte, el segundo encuentro está previsto para el domingo 29 de marzo a las 3:30 de la tarde (hora local), cuando el equipo salvadoreño se medirá ante el combinado de Martinica.

Ambos partidos representan una oportunidad para que El Salvador consolide su desempeño en la región. La agenda del representativo cuscatleco incluye rivales con estilos diferentes, lo que exigirá máxima concentración y adaptación táctica del plantel.

Hernán Darío “Bolillo” Gómez eligió
Hernán Darío “Bolillo” Gómez eligió enfrentar a selecciones caribeñas para preparar a El Salvador de cara a futuros desafíos en la Liga de Naciones de Concacaf. (Cortesía: La Selecta)

Ambos partidos tienen trascendencia, ya que los resultados inciden directamente en el ranking FIFA, un aspecto clave para el posicionamiento internacional de la Azul.

Además, el director técnico, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, eligió enfrentar a selecciones caribeñas como parte de la preparación de cara a futuros duelos en la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, donde El Salvador deberá medirse nuevamente frente a equipos de la región.

La convocatoria también presenta novedades: Cristian Gil fue incluido en la lista en sustitución de Leonardo el “Machito” Menjívar, lo que reúne en la convocatoria a los tres hermanos Gil, junto a Mayer y Brayan. Esta combinación aporta variantes ofensivas y cohesión en el grupo.

El último juego de la Selecta fue un choque de carácter no oficial frente Pachuca Select con resultado a favor de los salvadoreños (0-1) en un juego celebrado el pasado 3 de marzo.

Temas Relacionados

BogotáEmergencias AéreasVuelos DeportivosEl SalvadorRepública Dominicana

Últimas Noticias

Hoteleros panameños se oponen a iniciativa que pretende imponer una tasa de $10 para pasajeros en conexión

La propuesta surge de un anteproyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Nacional y que espera recaudar $190 millones al año

Hoteleros panameños se oponen a

Gobierno panameño toma medidas ante el alza del combustible, aunque no contempla un subsidio

La administración de José Raúl Mulino no visualiza por el momento aplicar el teletrabajo

Gobierno panameño toma medidas ante

Graban arresto de ICE contra trabajadores guatemaltecos en plena remodelación de una casa

La intervención de las autoridades se produjo tras un aviso de la propietaria del inmueble donde los arrestados realizaban trabajos de remodelación, generando una reacción inmediata entre familiares y residentes del área

Graban arresto de ICE contra

Corte Suprema de Justicia da opinión positiva sobre la Ley de Empleo a Tiempo Parcial

La opinión del máximo tribunal brinda un respaldo legal importante para que la ley avance en el Congreso y responde a la necesidad de actualizar las normas laborales de Honduras de acuerdo con realidades que ya existen en el mercado de trabajo.

Corte Suprema de Justicia da

Organización demanda acción internacional ante agravamiento de crisis en Nicaragua

Un grupo de activistas exiliados advierte que la pasividad ante las graves vulneraciones cometidas en el país centroamericano facilita la impunidad y la repetición de delitos contra la población, instando a una respuesta sostenida de la comunidad global

Organización demanda acción internacional ante

TECNO

La contundente advertencia de Mark

La contundente advertencia de Mark Zuckerberg a su hija: “No puedes ser Taylor Swift”

La batalla del sonido: pros y contras de los auriculares con cable e inalámbricos

PlayStation Network: qué es y por qué su posible cierre preocupa a jugadores

Cómo funcionan y qué necesitas para mostrar anuncios de búsqueda local en Google Maps

Mensajes de WhatsApp que se autoeliminan tras leerlos: la nueva función que podría llegar a la app

ENTRETENIMIENTO

Así luce la casa de

Así luce la casa de Hannah Montana 20 años después del estreno de la serie

BTS arrasa en Netflix: su concierto en vivo alcanza 18.4 millones de espectadores

Todo sobre ‘CAUGHT’, la nueva apuesta de AMC que mezcla lo trágico de la guerra y lo absurdo de las redes sociales

Los abogados del patrimonio de Michael Jackson responden a críticas de Paris Jackson sobre la biopic: “Carecen de fundamento”

‘Peaky Blinders’: el creador de la serie explica la ausencia de Paul Anderson en la última película

MUNDO

Un tanque de combustible en

Un tanque de combustible en el aeropuerto de Kuwait sufrió un incendio tras un ataque con drones del régimen iraní

Quiénes son los “active seniors”: alto nivel educativo, digitalizados y con fuerte poder de consumo

El ejército iraní juró continuar la guerra “hasta la victoria total” y rechazó las negociaciones anunciadas por Trump

El régimen iraní designó al general Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El régimen de Irán confirmó el bloqueo al estrecho de Ormuz: sólo permite el paso a los buques “no hostiles”