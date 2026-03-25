El avión de la selección de El Salvador realiza aterrizaje de emergencia en Bogotá

El avión de la selección nacional de El Salvador realizó un aterrizaje de emergencia en Bogotá por un desperfecto mecánico durante su trayecto a República Dominicana. (Cortesía: La Selecta)

El avión que transportaba a la selección de El Salvador a República Dominicana debió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá este martes. Un desperfecto mecánico durante el trayecto obligó a la tripulación a parar su viaje a las 15:30 de la tarde (hora local), según confirmó el programa Fanáticos de Megavisión.

El episodio interrumpió la hoja de ruta internacional de la Selecta, que realizó una escala en Colombia para dirigirse hacia suelo caribeño, donde disputará dos compromisos correspondiente a la Fecha FIFA.

El programa Fanáticos detalló que la emergencia aérea ocurrió mientras la delegación salvadoreña se desplazaba de Bogotá a Santo Domingo. El incidente obligó a regresar al aeropuerto poco después del despegue, según la misma fuente, cuando la nave presentó una falla técnica.

La delegación experimentó tensión y nerviosismo tras la repentina detención que obligó a una revisión completa antes de retomar su travesía internacional. (Cortesía: Fanáticos)

El aterrizaje activó de inmediato los servicios médicos aeroportuarios: algunos integrantes del equipo y pasajeros sufrieron shock nervioso.

El citado programa deportivo informó que no se produjeron heridos, pero la ansiedad fue notoria tanto en el equipo como en los demás ocupantes del vuelo.

La selección salvadoreña completó su viaje pese al incidente

Tras la revisión médica y la evaluación técnica, la selección salvadoreña reanudó su itinerario internacional y logró aterrizar en Santo Domingo hacia las 20:00 de la noche (hora local). La delegación fue trasladada a su hotel de concentración para esperar la agenda deportiva de los próximos días.

El incidente no pasó a mayores y la delegación se encuentra en buen estado. Pese a ello, hasta las 22:15 de la noche (cierre de la nota), ningún representante de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) había ofrecido declaraciones oficiales sobre el episodio.

La selección salvadoreña reanudó su itinerario y logró aterrizar en Santo Domingo. (Cortesía: La Selecta)

El Salvador enfrenta a República Dominicana y Martinica

La “Azul” afronta dos compromisos importantes correspondientes al Concacaf Series. El primer partido de carácter amistoso será frente a República Dominicana, programado para el jueves 26 de marzo a las 5:30 de la tarde (hora local).

Por su parte, el segundo encuentro está previsto para el domingo 29 de marzo a las 3:30 de la tarde (hora local), cuando el equipo salvadoreño se medirá ante el combinado de Martinica.

Ambos partidos representan una oportunidad para que El Salvador consolide su desempeño en la región. La agenda del representativo cuscatleco incluye rivales con estilos diferentes, lo que exigirá máxima concentración y adaptación táctica del plantel.

Hernán Darío “Bolillo” Gómez eligió enfrentar a selecciones caribeñas para preparar a El Salvador de cara a futuros desafíos en la Liga de Naciones de Concacaf. (Cortesía: La Selecta)

Ambos partidos tienen trascendencia, ya que los resultados inciden directamente en el ranking FIFA, un aspecto clave para el posicionamiento internacional de la Azul.

Además, el director técnico, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, eligió enfrentar a selecciones caribeñas como parte de la preparación de cara a futuros duelos en la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, donde El Salvador deberá medirse nuevamente frente a equipos de la región.

La convocatoria también presenta novedades: Cristian Gil fue incluido en la lista en sustitución de Leonardo el “Machito” Menjívar, lo que reúne en la convocatoria a los tres hermanos Gil, junto a Mayer y Brayan. Esta combinación aporta variantes ofensivas y cohesión en el grupo.

El último juego de la Selecta fue un choque de carácter no oficial frente Pachuca Select con resultado a favor de los salvadoreños (0-1) en un juego celebrado el pasado 3 de marzo.