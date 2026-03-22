El Salvador: Comunidades de Ahuachapán acceden a servicios de asistencia gratuitos gracias a Ferias Integra

La Feria Integra brindó más de 2,500 atenciones gratuitas en Atiquizaya y distritos cercanos. (Cortesía: Dirección de Integración)

Este sábado 21 de marzo más de 2,500 atenciones gratuitas se ofrecieron a los habitantes de Atiquizaya, en el departamento de Ahuachapán Norte, y los distritos cercanos, en el marco del proyecto Ferias Integra.

Las actividades se desarrollaron durante la mañana en el Instituto Nacional Cornelio Azenón Sierra y congregaron a cientos de personas que accedieron a diferentes servicios de salud, legales, deportivos y culturales.

Las Ferias Integra constituyen una estrategia impulsada por la Dirección de Integración para llevar atención de primer nivel hasta las comunidades, sin costo. El proyecto ya ha registrado varias ediciones, permitiendo que pobladores den continuidad a sus casos clínicos en eventos anteriores.

Las jornadas mixtas con servicios múltiples formaron parte del llamado proceso de “Florecimiento Salvadoreño”, en el que la oferta sanitaria y cultural se convierte en catalizadora del desarrollo barrial.

El proyecto habilitó para los asistentes consultorios temporales en los salones del instituto, en donde se brindaron especialidades como medicina general, oftalmología, dermatología, masaje clínico, ginecología, pediatría, entre otras especialidades.

El Instituto Nacional Cornelio Azenón Sierra fue sede de consultorios temporales que ofrecieron medicina general, oftalmología, ginecología y pediatría. (Cortesía: Dirección de Integración)

Don Manuel de Jesús Grijalva compartió su experiencia tras recibir atención médica durante una jornada de ayuda estatal, destacando el buen trato recibido.

“Vengo del cantón Las Pozas en el municipio de San Lorenzo de Ahuachapán. Los doctores me atendieron con una gran amabilidad. Primero Dios con la medicina que me dieron sea para mejorar mi salud”, explicó el adulto mayor.

Los pacientes recibieron medicamentos sin cargo, asegurando la cobertura integral. También se organizó un sistema de transporte gratuito que facilitó el traslado de los vecinos hasta el recinto.

Las Ferias Integra llevaron servicios de salud, asistencia legal, actividades deportivas y culturales a comunidades de Ahuachapán Norte. (Cortesía: Dirección de Integración)

De forma paralela, la jornada integró vacunación para perros y gatos, movilizando recursos veterinarios hacia la periferia.

Asistencia legal y psicológica entre los servicios ofrecidos

Profesionales de la Procuraduría General de la República (PGR) participaron en la jornada entregando asistencia legal a los ciudadanos, práctica que según la Dirección de Integración ya es tradicional en cada edición de las ferias.

El amplio abanico de servicios incluyó además soporte psicológico, dirigido especialmente a quienes requieren acompañamiento profesional durante sus trámites o procedimientos.

La Procuraduría General de la República brindó asesoría legal y asistencia psicológica, fortaleciendo el acceso a servicios jurídicos y de apoyo emocional. (Cortesía: Dirección de Integración)

Las actividades deportivas y culturales formaron eje transversal en la propuesta. Cientos de niños participaron en competencias deportivas guiadas por entrenadores, con la asistencia de sus padres en el lugar.

Durante la espera de los servicios médicos y legales, grupos artísticos desplegaron presentaciones de distintas disciplinas, ampliando el acceso a manifestaciones culturales en áreas rurales y periurbanas.

La jornada de Ferias Integra celebrada en Atiquizaya significó que más de dos mil quinientas atenciones médicas, legales y sociales fueran puestas a disposición de las comunidades, con especial énfasis en atención pediátrica, especialidades clínicas, vacunación veterinaria y asesoría jurídica, apoyadas por el gobierno salvadoreño.

La jornada sanitaria incluyó la entrega gratuita de medicamentos y la instalación de transporte sin costo para los asistentes a la feria. (Cortesía: Dirección de Integración)

La consecuencia inmediata es la consolidación de modelos de intervención estatal directa en zonas tradicionalmente marginadas, articulando esfuerzos interinstitucionales en beneficio de la cohesión social y el acceso equitativo a servicios.

Al mismo tiempo, un dato destacado de la jornada fue la actuación de cientos de voluntarios y participantes que acudieron por primera vez a la feria, mientras que otros muchos regresaron para dar continuidad a consultas iniciadas en las ediciones previas del programa.