¡Imparables! La influencer salvadoreña Nicolle Figueroa vuelve a brillar junto a Shakira al ritmo de “Algo tú”

Desde su primer encuentro en 2024, la relación profesional entre la salvadoreña y la colombiana se ha fortalecido (Foto cortesía Nicolle Figueroa).

El mundo del entretenimiento digital ha vuelto a ser testigo de una unión que parece tener la fórmula mágica del éxito. Cuando se trata de generar impacto, pocas figuras combinan tan bien el carisma global con la frescura de las nuevas generaciones como la superestrella colombiana Shakira y la reina de las redes sociales salvadoreña, Nicolle Figueroa.

Ayer, 20 de marzo, las plataformas sociales experimentaron un auténtico terremoto digital cuando un nuevo clip de ambas comenzó a circular, recordándonos que cuando el talento barranquillero se encuentra con la energía de “Nikki”, el resultado no es solo un video, es un fenómeno cultural.

El motivo de este nuevo encuentro fue el lanzamiento de “Algo tú”, el más reciente tema de la artista en colaboración con el también colombiano Beéle. Con un ritmo que mezcla la esencia del pop latino con toques urbanos y una letra pegajosa, la canción pedía a gritos un baile que la elevara en TikTok e Instagram.

Por lo que, el video, que se viralizó en cuestión de minutos, se puede ver a ambas artistas derrochando una complicidad envidiable. No se trata solo de pasos coordinados; es la actitud.

El mejor dúo ha regresado. Shakira comparte un divertido momento de baile con su la influencer salvadoreña, creando una coreografía contagiosa que te hará querer levantarte y moverte sin parar.

Shakira, con su eterna juventud y esa habilidad nata para mover las caderas que ha hipnotizado al mundo por décadas, parece haber encontrado en la salvadoreña a la pareja de baile ideal.

Por su parte, Figueroa demuestra por qué es una de las creadoras de contenido más influyentes de Latinoamérica: su precisión, su sonrisa constante y esa chispa que la caracteriza no se opacaron ni siquiera al estar al lado de una leyenda de la música.

El algoritmo en “modo fiesta”

Las cifras no mienten y el impacto fue inmediato. En menos de una hora de haber sido publicado, el clip ya superaba más de 90,000 reacciones en Instagram, una cifra que para el cierre de esta nota se ha multiplicado exponencialmente, alcanzando millones de reproducciones.

Los comentarios son un termómetro del orgullo y la emoción que este encuentro genera, especialmente para el público salvadoreño:

“Nicolle está en otro nivel, representando a El Salvador por todo lo alto” .

“¡El dúo que no sabíamos que necesitábamos pero que amamos!” .

“Ver a Shakira con Niki es ver a dos reinas apoyándose, ¡qué sorpresa!”.

¡Un vistazo exclusivo al detrás de cámaras con Shakira! Mira cómo se preparan y ensayan esta increíble coreografía llena de energía.

Este tipo de colaboraciones son piezas clave en la estrategia moderna del entretenimiento. Mientras Shakira consolida su cercanía con las audiencias más jóvenes que dominan las plataformas verticales, Nicolle Figueroa reafirma su estatus como una figura de élite que trasciende las fronteras de su país natal.

Un antecedente que dejó huella

Para los seguidores más fieles, este encuentro no es una coincidencia aislada, sino la consolidación de una amistad profesional que comenzó a finales de 2024. Fue en octubre de ese año cuando el mundo quedó boquiabierto al ver a Nicolle en el set de grabación o en los camerinos de Shakira para promocionar el hit “Soltera”.

En aquella ocasión, la atmósfera fue un poco más familiar y relajada, contando incluso con la participación de Augusto Jiménez, pareja de Nicolle y padre de sus hijos, quien le dio un toque divertido y espontáneo al video. Esa primera colaboración rompió récords de audiencia y dejó la puerta abierta para lo que hoy estamos viviendo: el regreso del dúo “Shaki y Niki”.

Cuando te estás portando bien y te enteras de que él no, automáticamente se activa el modo soltera. Esta canción es un himno para esos momentos.

Es imposible ignorar el orgullo nacional que está colaboración ha despertado en El Salvador. Ver la bandera del país representada de manera indirecta a través del éxito de Nicolle es un bálsamo para sus seguidores.