La primera dama impulsa estrategia nacional para turismo familiar en El Salvador

La Estrategia Nacional de Turismo El Salvador Family Friendly representa un esfuerzo coordinado para garantizar los derechos de la infancia y promover el desarrollo de la sociedad salvadoreña. Foto Cortesía.

La consolidación de El Salvador como un país seguro ha permitido que familias de todo el país recuperen el disfrute de los espacios públicos. Este avance se traduce en nuevas oportunidades para la convivencia social y el turismo, en un entorno donde la seguridad y el bienestar son prioridad.

En este contexto, la primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele se ha posicionado como una de las figuras centrales en la promoción de políticas que impulsan el desarrollo familiar.

Su liderazgo destaca por la creación y lanzamiento de la Estrategia Nacional de Turismo El Salvador Family Friendly, una iniciativa que busca transformar el turismo en el país, poniéndolo al servicio de la niñez, la adolescencia y las familias multigeneracionales.

La implementación del sello ha permitido que nuevos espacios y servicios se sumen de manera progresiva, a través de un proceso riguroso de postulación, evaluación, dictamen, reconocimiento y monitoreo. Foto Cortesía.

Estrategia para un turismo familiar seguro y accesible

La propuesta liderada por la primera dama se articula con la Agenda Nacional de Primera Infancia y las políticas públicas del Gobierno. El objetivo es claro: asegurar que eventos, servicios y espacios turísticos sean seguros, accesibles y adecuados para todas las generaciones, desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

El sello Family Friendly distingue a espacios turísticos seguros y educativos, avalados por el Gobierno de El Salvador y la Primera Dama Gabriela de Bukele. (Cortesía: Casa Presidencial)

Esta estrategia ha sido validada a nivel internacional. En octubre de 2025, Gabriela de Bukele presentó el sello El Salvador Family Friendly ante ONU Turismo, logrando la firma de un convenio que brinda asesoría técnica y respaldo al país.

Gracias a este acuerdo, el programa de formación en turismo familiar arrancó el 15 de marzo de este año, capacitando a 2.500 actores clave del sector público y privado para fortalecer la atención a visitantes y familias.

La iniciativa garantiza que el turismo salvadoreño se distinga por su calidad y calidez, con experiencias pensadas para el bienestar integral y el desarrollo de la infancia en entornos seguros y de juego.

El Salvador ha puesto en marcha un programa que permite a familias y visitantes encontrar opciones turísticas adaptadas a sus necesidades. Foto cortesía.

Certificación y expansión de espacios Family Friendly

El proceso de certificación Family Friendly, impulsado por el despacho de la primera dama, evalúa criterios técnicos como la existencia de áreas seguras de juego, espacios de lactancia, baños familiares, señalización clara y personal capacitado en atención familiar. Estos requisitos buscan asegurar que las familias puedan disfrutar de cada espacio con total confianza.

Hasta la fecha, el país cuenta con 15 sellos Family Friendly otorgados a diferentes establecimientos, espacios públicos y privados, así como a un evento cultural.

Hasta la fecha, el país cuenta con 15 sellos Family Friendly otorgados a diferentes establecimientos, espacios públicos y privados, así como a un evento cultural. Foto cortesía.

Entre los sitios reconocidos se encuentran el Parque Infantil de Diversiones, el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, la Biblioteca Nacional de El Salvador y el Festival de Tradiciones, entre otros.

La implementación del sello ha permitido que nuevos espacios y servicios se sumen de manera progresiva, a través de un proceso riguroso de postulación, evaluación, dictamen, reconocimiento y monitoreo. De este modo, la certificación no solo premia la calidad sino que incentiva la mejora continua en la oferta turística.

El Salvador ha puesto en marcha un programa que permite a familias y visitantes encontrar opciones turísticas adaptadas a sus necesidades, lo que convierte al país en un destino donde el bienestar y la seguridad son ejes centrales de la experiencia.

Family Friendly, una iniciativa que busca transformar el turismo en el país, poniéndolo al servicio de la niñez, la adolescencia y las familias multigeneracionales. Foto cortesía.

Compromiso con el desarrollo familiar

El despacho de la primera dama reafirma su compromiso de construir un país donde todas las familias encuentren espacios para disfrutar, aprender y compartir.

La visión que impulsa Gabriela de Bukele se resume en su declaración: “Creemos en un turismo familiar que conecta, fortalece vínculos y deja huellas inolvidables”.

La Estrategia Nacional de Turismo El Salvador Family Friendly representa un esfuerzo coordinado para garantizar los derechos de la infancia y promover el desarrollo de la sociedad salvadoreña en ambientes de amor y protección.