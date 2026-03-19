Tribunal condena a 30 años de cárcel a dos pandilleros por doble homicidio en El Salvador

Jonathan "S" se encuentra recluido en el Cefereso 5 Oriente (Foto: @sp.depositphotos)

Tribunal segundo de Sentencia de San Salvador se prepara para dictar sentencia en el caso de Adalberto Antonio Miranda, acusado de estafa agravada por hechos relacionados con la cooperativa de transporte público ACOSTES de El Salvador, S.A. de C.V. y la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Miranda, como representante legal de ambas entidades, gestionó en 2019 un préstamo de USD 1.800.000. Tras obtener el crédito, habría falsificado la cancelación de la hipoteca sobre dos inmuebles y presentado documentación fraudulenta para liberar los registros legales de 78 unidades de transporte que figuraban como garantía ante el Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT).

Como consecuencia de estas acciones, la víctima perdió USD 1.300.000, cantidad que correspondía al saldo de la deuda que Miranda habría declarado cancelada de manera irregular, impidiendo la recuperación del dinero o los bienes ofrecidos en garantía.

Adalberto Antonio Miranda, acusado por el delito de estafa agravada. (Foto: FGR)

La Fiscalía ha presentado un conjunto amplio de pruebas que, según argumentó, demuestran el cometimiento del delito y justifican la solicitud de una condena.

Se prevé que el tribunal emita su decisión definitiva el 27 de marzo.

Pandilleros condenados por doble homicidio en La Unión

El Tribunal de Sentencia de La Unión dictó penas de 30 años de prisión a Thony Alexander Ramírez Silva, alias chaiper, y Geovani Antonio Pineda Hernández, alias el bisagra, por el asesinato de dos hombres en el distrito de Intipucá.

Thony Alexander Ramírez Silvia, condenado a 30 años por homicidio agravado. (Foto: FGR)

El crimen tuvo lugar el 18 de febrero de 2019, en la final cuarta calle poniente del barrio El Calvario, en Intipucá. De acuerdo con la acusación, una de las víctimas pertenecía a una pandilla y la otra colaboraba con un supuesto grupo de exterminio.

La reconstrucción fiscal indica que ambas víctimas se encontraban frente a un comercio, junto al cementerio municipal, cuando Pineda Hernández y otro pandillero salieron del camposanto y dispararon contra ellas.

Geovani Antonio Pineda Hernández, deberá cumplir una condena de 30 años en prisión. (Imagen: FGR)

Durante el ataque, Ramírez Silva vigiló la zona. El informe de la Fiscalía describe que “apuntando con su arma de fuego que portaba, daba seguridad a las otras personas que se encontraban en el lugar, para que el crimen se consumara sin mayor inconveniente”.

Ambos condenados estuvieron presentes en la vista pública realizada en el Tribunal de Sentencia de La Unión, donde se dictó la sentencia de 30 años de cárcel para cada uno.

12 años de prisión para agresor sexual de menor en San Salvador

Carlos Alexander Gómez Molina deberá cumplir 12 años de prisión tras ser encontrado culpable del delito de agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada. La sentencia fue emitida por un tribunal de San Salvador, luego de valorar el testimonio de la víctima y las pruebas presentadas por la Fiscalía.

La investigación determinó que Gómez Molina conoció a la menor a finales de diciembre de 2023 y comenzó a frecuentar la colonia Luz, donde residía la víctima. Según el fiscal del caso, el condenado inició con comentarios de contenido sexual durante las primeras conversaciones.

Tribunal condenó a 12 años de prisión a Carlos Alexander Gómez Molina por agredir sexualmente a una menor. (Imagen: FGR)

El 16 de enero de 2024, Gómez Molina abordó a la menor y, utilizando la fuerza, tocó sus partes íntimas. Este patrón de agresión se repitió en febrero del mismo año.

El expediente relata que Gómez Molina amenazó a la menor para impedir que contara lo ocurrido. Sin embargo, la víctima confió en un familiar, quien posteriormente interpuso la denuncia ante las autoridades.

La resolución judicial tomó en cuenta la continuidad de los delitos y la gravedad de los hechos, estableciendo así la pena que Gómez Molina deberá cumplir en prisión.