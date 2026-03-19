El Gobierno de El Salvador acuerda asistencia italiana para fortalecer gestión urbana y recuperación de inmuebles

La titular de la cartera estatal informó que la colaboración contempla financiamiento internacional, asesoría académica extranjera y participación de equipos técnicos nacionales con el objetivo de impulsar proyectos urbanos enfocados en agrupaciones de vivienda y recuperación de inmuebles de valor patrimonial (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

El Ministerio de Vivienda de El Salvador firmó un convenio de cooperación técnica con el Departamento de Arquitectura y Estudio Urbano del Politécnico de Milán con una inversión superior a $652.000 dólares, según informó este miércoles la ministra de Vivienda, Michelle Sol. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo y la participación del Embajador de Italia en El Salvador, Paolo Emanuele Rozo.

La ministra Sol destacó que el acuerdo busca fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias, con un enfoque en cooperativas de vivienda por ayuda mutua. El programa permitirá la capacitación en planificación y gestión urbana y el desarrollo de instrumentos para la renovación de zonas urbanas, de acuerdo con declaraciones de Sol al presentar el convenio.

“No solo vamos a firmar un documento, consolidamos una ruta de trabajo que nos va a fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias con una inversión de más de seiscientos cincuenta y dos mil dólares. Eso es el monto que ahora estamos recibiendo y que representa una apuesta estratégica para el país. A través de ella se van a trabajar en el fortalecimiento de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, promoviendo la autogestión, la convivencia y el mantenimiento adecuado de sus hogares. Es el punto de partida para transformar vidas y comunidades y ciudades completas”, dijo Sol.

La colaboración prevé, además, propuestas de intervención en edificaciones de valor cultural, entre ellas la Casa Rey Prendes, con el objetivo de recuperar su función social para familias salvadoreñas. La ministra Sol remarcó la importancia de la alianza con el Gobierno de Italia y el respaldo recibido desde el inicio de la actual administración de El Salvador.

Intervenciones que trascienden el papel y apuestan por el desarrollo comunitario. Un pacto que promete renovar espacios y restaurar la función social de barrios emblemáticos sin perder sus raíces (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

Las actividades involucrarán a profesores del Politécnico de Milán y equipos técnicos salvadoreños, quienes desarrollarán la asistencia en autogestión y mantenimiento de cooperativas habitacionales, según detalló el convenio suscrito.

Inversión para la Casa Rey Prendes

En mayo de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó la incorporación de USD4.3 millones para complementar un financiamiento total de USD13.8 millones destinado al Ministerio de Vivienda, que ejecutaría proyectos habitacionales y la rehabilitación de la Casa Rey Prendes en el Centro Histórico de San Salvador.

Este paquete financiero permitirá al gobierno avanzar en la recuperación de áreas urbanas, zonas verdes y espacios públicos vinculados a la movilidad y el esparcimiento, así como supervisar y diseñar tres complejos habitacionales. Entre las acciones especificadas figuran una consultoría y asistencia técnica italiana, junto con la instalación de un laboratorio para el control de calidad de los proyectos de vivienda.

Italia aporta tecnología y visión europea a través de un acuerdo estratégico. Profesores internacionales y equipos nacionales colaboran para impulsar proyectos que buscan revitalizar zonas con historia y mejorar la calidad de vida Foto cortesía Ministerio de Vivienda

La inversión se desarrolla bajo el acuerdo de cooperación suscrito con una institución financiera italiana el 25 de febrero de 2014, que financia el programa “Recalificación socio-económica y cultural del Centro Histórico de San Salvador y de su función habitacional”. Según datos oficiales, al cierre de 2023 este programa acumulaba un saldo pendiente de USD9.5 millones sobre el monto global.

Además de las obras habitacionales, la programación incluye la restauración y puesta en valor de la Casa Rey Prendes, considerada de importancia histórica y arquitectónica, además de su ubicación estratégica dentro del centro de la capital.