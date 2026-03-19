Calendario de Semana Santa: Procesiones, eucaristías y la alfombra más larga de El Salvador

La Vicaría del Divino Salvador del Mundo une sus siete parroquias en el tradicional Vía Crucis del Calvario en San Salvador. (Foto: Parroquia El Calvario)

Mañana, viernes 20 de marzo, el párroco Elder Romero, de la iglesia El Calvario de San Salvador, destacó que la jornada será especialmente significativa para los feligreses, ya que todas las parroquias, las siete que conforman la Vicaría del Divino Salvador del Mundo, se unirán en el Via Crucis del Calvario.

La procesión recorrerá las principales calles y avenidas del centro histórico de San Salvador. El trayecto inicia en el Santuario Nuestra Señora del Rosario, junto a la plaza Libertad, y avanza por diversas plazas y arterias emblemáticas hasta llegar al templo El Calvario.

Esta integración parroquial busca fortalecer el sentido de comunidad y renovar las tradiciones de la fe católica en el corazón de la capital.

Romero recalcó que la actividad está pensada para involucrar tanto a la feligresía local como a visitantes, promoviendo un ambiente de recogimiento y convivencia.

El recorrido del Vía Crucis incluye el centro histórico de San Salvador, comenzando en la plaza Libertad y finalizando en la Parroquia El Calvario. (Foto: Secretaría de Prensa)

El párroco Elder Romero detalló, en la entrevista Frente a Frente, que las actividades de Semana Santa iniciarán el lunes con el ensayo de la crucifixión en el interior del templo El Calvario. Ese mismo día se realizará la procesión con la imagen tricentenaria del Señor del Calvario, dedicada a pedir por las ánimas.

El martes está programado el Via Crucis infantil, mientras que el miércoles se desarrollará la procesión de traslado de las imágenes consagradas de Jesús Nazareno y de la Virgen de los Dolores hacia las ruinas de la iglesia San Esteban.

El jueves por la mañana tendrá lugar la misa crismal, presidida por el arzobispo y los presbíteros de la arquidiócesis. Desde las primeras horas del día, ingresarán los penitentes que recorren la calle de la Amargura. A las 5:00pm se celebrará la eucaristía del lavatorio de los pies y la institución del sacramento eucarístico, seguida de la procesión del silencio.

La programación de Semana Santa contempla procesiones infantiles, misas especiales y traslados de imágenes religiosas hacia lugares emblemáticos de la ciudad. (Foto: Parroquia El Calvario)

El viernes, a las 7:00am, comenzará el Santo Via Crucis. Al mediodía, la crucifixión; a las 3:00pm, los Santos Oficios, y a las 6:00pm, la procesión del Santo Entierro. Por primera vez, este recorrido incluirá la confección de la alfombra de Semana Santa más larga de El Salvador, que superará los 1.700 metros desde la plaza Libertad, sobre la avenida Rubén Darío, hasta la plaza Simón Bolívar.

La obra será realizada con sal y serrín, convocando a artistas, vecinos y visitantes bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura.

El sábado, la procesión de Pésame está prevista para las 4:00pm, y a las 7:00pm iniciará la vigilia pascual, que concluirá el Domingo de Resurrección a las 4:00am con la procesión de Jesús resucitado. Durante el domingo, se celebrarán eucaristías a las 9:00am, 12:00pm, 4:00pm y 6:00pm. La jornada culminará con un concierto y la quema de pólvora en la explanada del templo.

Preparativos y participación ciudadana en la Semana Santa

La directora Adriana Larín subrayó que la convocatoria para participar en la Semana Santa está abierta a toda la ciudadanía. Quienes deseen integrarse como cargadores en el Viernes Santo pueden inscribirse mediante un formulario disponible en las redes sociales de la parroquia El Calvario. La funcionaria recalcó que no hay restricciones de edad y que la participación puede ser individual o grupal.

Larín enfatizó que la confección de la alfombra necesita del esfuerzo colectivo de comunidades, agrupaciones artísticas y público en general. El sistema de turnos permite que cada persona elija el horario que mejor se adapte a su disponibilidad, facilitando una mayor inclusión.

El Viernes Santo se elaborará la alfombra de Semana Santa más larga de El Salvador, superando los 1,700 metros y conectando varias plazas históricas. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Sobre la logística de las procesiones, el párroco Romero destacó que el anda de Jesús Nazareno es la más grande de El Salvador. Este dato refuerza la necesidad de contar con voluntarios robustos y comprometidos para portar las imágenes durante los recorridos.

Desde el miércoles previo al Domingo de Ramos, comienzan a llegar vendedores y feligreses de distintas regiones del país, entre ellas Jocoaitique, Cojutepeque y Planes de Renderos, para abastecerse de palmas. El templo El Calvario se convierte en el centro de distribución y bendición de estos símbolos, que serán utilizados por los fieles en la celebración dominical.

La procesión del Domingo de Ramos inicia a las 7:00am y la entrada al histórico templo El Calvario está prevista para las 10:15am. Posteriormente, se celebrará la segunda eucaristía y el templo permanecerá abierto hasta las 10:30am, permitiendo el acceso continuo a quienes deseen participar en las actividades religiosas.

La programación busca facilitar la participación de las familias y garantizar que la tradición se mantenga viva en el centro histórico de la capital.