El Salvador registra 5,067 siniestros viales hasta la mitad de marzo de 2026

FOTO ARCHIVO. Las autoridades nacionales advierten que la cifra de accidentes superó los cinco mil casos entre enero y marzo, con un incremento en personas lesionadas y fallecidas, especialmente en los departamentos de San Salvador, La Libertad y San Miguel. Foto cortesía Comandos de Salvamento

Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, El Salvador reportó 5,067 siniestros viales, una cifra que representa un aumento del 31% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Durante este lapso, las autoridades registraron 3,286 personas lesionadas y 308 fallecidos, lo que refleja un incremento en la gravedad de la siniestralidad en las carreteras del país, de acuerdo con el balance divulgado por la Policía Nacional Civil (PNC).

El informe destaca que el promedio diario de accidentes de tránsito subió de 52 a 68 en comparación con los primeros meses de 2025. El número de lesionados diarios pasó de 32 a 44, mientras que el de fallecidos pasó de 3 a 4. Según el reporte del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la capital, San Salvador, fue el departamento con más incidentes, al acumular 1,717 siniestros, seguido de La Libertad con 705 y San Miguel con 659. San Salvador también registró la mayor cantidad de víctimas mortales, con 66, seguido de La Libertad con 31 y San Miguel con 28.

En cuanto a la distribución de los fallecidos por tipo de usuario vulnerable, el informe oficial señala 131 peatones, 117 motociclistas y 7 ciclistas entre las víctimas mortales en 2026. Los adultos en edad productiva constituyen el grupo más afectado, con 205 de los 308 fallecidos, seguido por los adultos mayores (72) y menores de edad (31).

Las principales causas de los siniestros viales identificadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial fueron distracción del conductor (1.298 casos), invasión de carril (1.064), no guardar distancia reglamentaria (692), no respetar señales de tránsito (677) y velocidad excesiva (335). Respecto a los lesionados, la distracción del conductor también encabeza la lista (759), seguida de invasión de carril (748), desobedecer señales (490), velocidad excesiva (326) y no guardar distancia (260).

Las cifras oficiales muestran una tendencia que impacta en la seguridad vial y destaca a distintos grupos vulnerables entre los más afectados en varias regiones del país. (Foto de archivo, cortesía Comandos de Salvamento)

El análisis del Observatorio muestra que los tipos de accidente con mayor letalidad en 2026 fueron los atropellos, responsables del 41,88% de los fallecidos, seguidos de las colisiones (35,39%), choques (12,99%), vuelcos (4,87%) y hechos clasificados como características especiales, como caídas de pasajeros o incidentes con animales en la vía (4,87%).

Durante este periodo, la cantidad de detenidos por conducción peligrosa se mantuvo en 430 personas aprehendidas, cifra similar a la de 2025. Las estadísticas oficiales reflejan que los días de mayor incidencia de siniestros fueron los viernes y sábados, con picos en colisiones y choques.

La información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial subraya la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y el control en las principales rutas del país, ante el aumento sostenido de accidentes y víctimas en las carreteras salvadoreñas.

Este 15 de marzo El Salvador se conmocionó con la muerte de tres integrantes de Cruz Roja Salvadoreña (CRS) de la Seccional de La Unión. Sandra Benítez, presidenta de la filial de La Unión, Wilfredo Rodríguez, coordinador de Socorrismo y el socorrista Josué Álvarez Rodríguez fueron las tres víctimas mortales, además que otras ocho personas resultaron con heridas de gravedad.

El regreso de una tradicional competencia terminó en desastre para la Cruz Roja Salvadoreña. La tarde cambió de celebración a luto y hay aspectos aún por esclarecer sobre el evento fatídico (Foto cortesía Comandos de Salvamento de Zacatecoluca)

Según agentes policiales el accidente ocurrió luego que el conductor de un microbús perdió el control del vehículo, impactó contra un árbol y posteriormente volcó. Las víctimas iban de regreso a sus hogares luego del evento “El Paso del Hombre” convocado por la CRS.