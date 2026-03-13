Reintegración de migrantes en Centroamérica impulsa estrategias innovadoras con apoyo internacional

A lo largo de El Salvador, Guatemala y Honduras, miles de personas enfrentan el reto de reconstruir su vida junto a sus familias. Una iniciativa europea suma recursos y colaboración internacional para lograrlo (Fotos cortesía SISCA)

El Proyecto “Perspectivas” impulsa la reintegración de migrantes retornados en Centroamérica. Un total de 3.745 personas migrantes retornadas han recibido atención y apoyo en El Salvador, Guatemala y Honduras a través de dicho proyecto, una iniciativa que busca fortalecer la reintegración social y profesional en la región centroamericana.

El proyecto cuenta con el respaldo del Banco de Desarrollo Alemán (KfW), Swisscontact América Latina y la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), en coordinación con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la cooperación alemana, tal como informó este jueves la institución regional.

Según información difundida por las entidades responsables, Perspectivas ha canalizado 36,6 millones de euros para ampliar las oportunidades y el acompañamiento a personas migrantes retornadas, promoviendo respuestas sostenibles para quienes enfrentan el reto de reconstruir sus vidas en sus países de origen. El SISCA reportó que la ejecución del programa se desarrolla en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La estrategia incluye diálogos entre el sector privado y las instituciones gubernamentales, con el propósito de articular mecanismos de apoyo vinculados al retorno y la reintegración. Estos espacios han permitido fortalecer las respuestas institucionales mediante el intercambio de experiencias entre los países participantes.

El nexo entre sector privado y autoridades promueve soluciones sostenibles. La coordinación promueve el intercambio de experiencias mientras crecen los lazos para la inserción de migrantes (Foto cortesía SISCA)

El enfoque de género se refleja en los datos recabados por las organizaciones ejecutoras: siete de cada diez personas atendidas por el proyecto son mujeres retornadas, lo que ha impulsado acciones dirigidas a favorecer su autonomía económica y social. Según el reporte de la SISCA, la atención a mujeres constituye una prioridad en las intervenciones.

De acuerdo con cifras actualizadas a febrero de 2026, los beneficiarios se distribuyen de la siguiente manera: 823 en El Salvador, 2.019 en Honduras y 903 en Guatemala. La publicación oficial indicó que estas acciones buscan integrar de forma efectiva a los migrantes retornados en el ámbito social y laboral.

La financiación de 36,6 millones de euros proviene de fondos europeos gestionados por el KfW, con la colaboración técnica de Swisscontact América Latina y la SISCA. El objetivo es consolidar sistemas de apoyo que faciliten la reinserción, generen oportunidades laborales y promuevan la cohesión social en los países centroamericanos involucrados.

El programa Perspectivas continuará desarrollando alianzas y estrategias para mantener y ampliar el alcance de sus acciones en la región, con especial énfasis en la sostenibilidad de los procesos de reintegración y la participación activa de mujeres, empresas y gobiernos.

Nuevas oportunidades laborales y sociales surgen con apoyo internacional. La atención a mujeres retornadas marca una diferencia en las intervenciones y despierta la esperanza de autonomía futura (Foto cortesía SISCA)

La promoción de una mejor coordinación entre los programas de protección social y los servicios de empleo, con énfasis en la inserción social y profesional digna de las personas migrantes retornadas.

La contribución a la promoción de las políticas para una migración laboral segura, ordenada y regular, la certificación de competencias y el impulso de políticas de inclusión social y económica para las personas y grupos vulnerables, a través de: la identificación y socialización de buenas prácticas, gestión de conocimiento, intercambios, foros regionales de diálogo político y técnico de alto nivel

Otro proyecto de asistencia se denomina “Promoción del empleo, de la formación y capacitación para jóvenes marginados para contribuir a la prevención de la violencia que afecta a la juventud en Centroamérica (CaPAZ)”.