El Salvador reporta impacto limitado del conflicto en Medio Oriente sobre la economía nacional

La ministra de Economía señaló que el impacto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no ha sido significativo en el país. Actualmente se han reforzado las medidas preventivas frente a posibles aumentos en precios de insumos y productos básicos.

El Gobierno asegura que el conflicto en Medio Oriente no ha generado impactos significativos en la economía nacional hasta la fecha. (EFE/ Javier Aparicio)

El Gobierno de El Salvador ha confirmado que el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la economía nacional no ha sido muy significativo hasta la fecha. Así lo expresó María Luisa Hayem, ministra de Economía, durante una entrevista en el programa Diálogo 21, de Grupo Megavisión. La funcionaria señaló que, aunque los precios internacionales del petróleo y los insumos productivos suelen experimentar fluctuaciones ante escenarios de tensión global, el país mantiene mecanismos de monitoreo y control que han evitado repercusiones graves en los costos internos.

La titular de Economía explicó que el Ejecutivo se mantiene alerta ante cualquier cambio abrupto en los mercados internacionales. “La buena noticia el día de hoy es que el impacto en El Salvador no ha sido significativo, pero eso no significa que nos quedamos con los brazos cruzados”, afirmó Hayem.

La Defensoría del Consumidor lanzó recientemente un operativo nacional destinado a prevenir la especulación y el alza injustificada del precio del maíz y otros productos básicos. El organismo fiscaliza de manera permanente que no se produzcan incrementos derivados de factores externos (como el conflicto actual), que no respondan a motivos reales de costos o logística.

El monitoreo de los precios de los combustibles y productos esenciales es una de las prioridades del Gobierno salvadoreño en el contexto internacional. “Ya hemos visto en el pasado coyunturas en donde tuvimos presión al alza de precios de la gasolina, en donde se tomaron incluso medidas de apoyo a nuestra población”, puntualizó Hayem.

La Defensoría del Consumidor ejecuta operativos para prevenir la especulación y el alza injustificada de precios en productos básicos como el maíz. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Respecto a la dinámica económica interna, la ministra destacó que El Salvador experimentó un crecimiento robusto en 2024, con un avance del 5.1% en el tercer trimestre y un incremento del 27% en el sector construcción. Además, las remesas aumentaron un 18% respecto al año anterior, lo que ha reforzado las bases económicas del país. “Estamos bastante optimistas de que esas cifras tan positivas que vimos el año pasado y que venimos viendo ya en los últimos años van a continuar”, sostuvo la funcionaria.

Hayem resaltó que 16 de los 19 sectores económicos medidos reportaron crecimiento el año pasado. El sector construcción, en particular, ha mostrado un efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad en comunidades vulnerables, al facilitar proyectos habitacionales, zonas francas y centros comerciales.

El Gobierno de El Salvador ha impulsado reformas legales y simplificación de trámites para atraer inversión nacional y extranjera. Entre las medidas recientes destaca la aprobación de la Ley para el Fomento de Expansión de las Inversiones, que busca facilitar el retorno de salvadoreños en el exterior con capital para nuevos emprendimientos. También se han modificado normativas de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) para agilizar la integración de micro y pequeñas empresas al sector formal, así como para facilitar el acceso a créditos y otros incentivos.

En el ámbito internacional, la ministra subrayó la importancia de la relación con Estados Unidos, que ha permitido la exportación de productos textiles salvadoreños con arancel cero. Este acercamiento, según Hayem, genera confianza entre inversionistas internacionales y contribuye a diversificar los mercados de destino para la producción nacional. La apertura de inversiones provenientes de Alemania y la integración aduanera con Guatemala y Honduras también forman parte de la estrategia de expansión comercial.

El aumento de remesas en un 18% respecto al año anterior fortalece la economía salvadoreña y contribuye al bienestar de las familias. (Composición fotografica)

La integración fronteriza presenta resultados palpables, como la reducción de los tiempos de cruce en puestos como El Amatillo, que pasó de tres días a treinta minutos, y Anguiatú, donde el despacho se redujo de tres horas a tres minutos. Estas mejoras, indicó la ministra, envían un mensaje de agilidad y eficiencia a potenciales inversionistas.

El Gobierno también ha puesto en marcha programas de capacitación laboral y empleabilidad, como “Talento Sí Vale” y la plataforma “Hub Digital”, desarrollados con cooperación internacional y participación de diferentes ministerios. Estas iniciativas buscan fortalecer la inserción de jóvenes al mercado laboral y apoyar la adopción tecnológica en empresas locales.

