Más de 6,000 emprendedores salvadoreños acceden anualmente a capacitación impulsada por CONAMYPE

Emprendedores salvadoreños acceden a cursos virtuales gratuitos a través del Aula Virtual./(CONAMYPE)

El Aula Virtual de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) se ha consolidado como una herramienta fundamental para la formación de microempresarios en El Salvador. De acuerdo con Paul Steiner, presidente de la institución, cada año entre seis mil y ocho mil emprendedores acceden a programas de capacitación gratuitos, diseñados para fortalecer las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar y formalizar sus negocios.

Según explicó Steiner a Infobae, la formación está disponible a través de la plataforma digital de CONAMYPE y abarca desde cursos breves hasta diplomados completos para la formación empresarial. “La universidad del emprendimiento en CONAMYPE ofrece un Aula Virtual con más de dieciséis diplomados completos, desde cultura emprendedora hasta educación financiera, cómo crear su plan de negocios, cómo echar a andar su negocio, cómo diseñar un modelo de negocio exitoso, ciberseguridad para la MYPE y la ruta a la formalización”, detalló el funcionario.

Los cursos, impartidos íntegramente por CONAMYPE, cuentan con la certificación del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF). Según precisó Steiner, “lo que INCAF ha hecho es brindar la certificación a todos los cursos que nosotros damos en nuestra Aula Virtual”. Esta alianza permite que los participantes reciban un reconocimiento oficial que respalda su proceso de formación.

La plataforma digital de CONAMYPE ofrece capacitación certificada para miles de microempresarios en El Salvador./(CONAMYPE)

La oferta educativa está dirigida a todo tipo de microempresarios. Según la política de integración económica de la microempresa, lanzada en 2023 y firmada por el presidente de la República, Nayib Bukele, CONAMYPE clasifica a los negocios en cinco categorías, divididas entre subsistencia y acumulación. “La gran mayoría son comercio y servicios. Ellos mismos ni siquiera se ven como empresarios, se ven como vendedores”, explicó el titular de la institución.

Dentro de la plataforma, los usuarios pueden acceder a módulos que abordan aspectos clave para el crecimiento y sostenibilidad de sus negocios, como educación financiera, acceso a financiamiento, ventas, márgenes de ganancia y formalización. Steiner precisó que “hay cursos bien cortos, de dieciséis horas de estudio, otros son más largos”, adaptándose así a la disponibilidad de tiempo y necesidades de los emprendedores.

La categorización establecida por CONAMYPE permite identificar las características de cada segmento de microempresas, en función del volumen de ventas, cantidad de trabajadores y lugar de operaciones. Esta diferenciación resulta fundamental para ofrecer capacitaciones ajustadas a las realidades y necesidades de cada grupo empresarial.

En la presentación de los resultados de la Encuesta de Demanda Laboral Endel-Mype 2025-2026 se reveló que el 44.8% de los negocios requiere personal con habilidades digitales, por lo que la capacitación constante impulsada por CONAMYPE es indispensable./(CONAMYPE)

Steiner indicó que las capacitaciones están abiertas para toda la población emprendedora, sin distinción de género. En ese sentido, son muchas mujeres las que acceden a estos beneficios para mejorar sus emprendimientos.

El acceso a la formación es gratuito para los microempresarios salvadoreños, con la finalidad que aprendan a gestionar mejor sus negocios. “Todo esto es gratuito para la Mype”, subrayó Steiner.

La promoción del emprendimiento y la profesionalización de la microempresa forman parte de la estrategia de CONAMYPE para impulsar la economía salvadoreña y fomentar la formalización del sector. La política de integración económica y el fortalecimiento del Aula Virtual constituyen pilares centrales en este esfuerzo institucional.

Los interesados en acceder a las capacitaciones pueden solicitar información a través de los canales oficiales de CONAMYPE, donde también se encuentra disponible el listado actualizado de cursos y diplomados, así como el enlace directo al Aula Virtual.