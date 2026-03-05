El Salvador

El Salvador: Condenan a dos mujeres por desviar más de USD 159,000 destinados a escuela pública

El tribunal impuso sentencia a dos mujeres luego de que la investigación fiscal evidenció el desvío sistemático de fondos públicos destinados al funcionamiento escolar

Guardar
La condena de 12 años
La condena de 12 años de prisión por peculado en Nahuizalco marca un precedente clave en la lucha contra la corrupción escolar en El Salvador. (Cortesía: Mined)

La justicia salvadoreña ha dictado un fallo contundente contra la corrupción administrativa en un sector educativo. Alma Gómez y Patricia del Rosario Pérez, quienes ocuparon cargos de máxima confianza en el sistema escolar de Sonsonate, han sido sentenciadas a una pena de 12 años de prisión tras demostrarse su responsabilidad en la apropiación indebida de una suma que supera los USD 159,000 dólares.

La investigación liderada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló un patrón sistemático de corrupción que se extendió desde el año 2018 hasta el 2021. Durante este periodo, Alma Gómez se desempeñaba como la presidenta del Consejo Directivo Escolar (CDE), mientras que Patricia del Rosario Pérez ejercía el rol de tesorera en el Complejo Educativo Estado de Israel, una de las instituciones clave en el municipio de Nahuizalco.

Como cabezas del Consejo, ambas tenían la facultad legal de administrar los recursos transferidos por el Estado salvadoreño para el mantenimiento de la infraestructura, la compra de suministros y el pago de servicios esenciales. Sin embargo, lejos de velar por el bienestar de la población estudiantil, las imputadas utilizaron sus cargos para desviar los fondos hacia fines ajenos a la educación.

El detonante del proceso judicial fue una auditoría interna realizada por el Ministerio de Educación (Mined). Al revisar las cuentas y los libros contables del complejo educativo sonsonateco, los auditores se encontraron con un vacío financiero alarmante. Un total de USD 159,133.24 simplemente no aparecían en los registros de inversión de la escuela.

La condena de 12 años
La condena de 12 años de prisión por peculado en Nahuizalco marca un precedente clave en la lucha contra la corrupción escolar en El Salvador. (Cortesía: Fiscalía General de la República de El Salvador)

Lo más grave de la situación, según los informes fiscales, es que no existía ni un solo documento, factura o recibo que respaldara legalmente el uso de ese dinero. Mientras la institución sufría carencias, el capital destinado a solventarlas era extraído de las cuentas bancarias sin que se dejara rastro de beneficio alguno para los niños y jóvenes de Nahuizalco.

“El monto destinado para la operación y funcionamiento del complejo educativo, no habían sido utilizados ni invertidos dentro de la institución, pues no contaban con ninguna documentación ni respaldo legal de su uso”, expresa la fiscalía salvadoreña en un comunicado.

Condena por peculado

El delito de peculado, tipificado en el Código Penal salvadoreño, ocurre cuando una persona se apropia de caudales públicos que tiene bajo su custodia. En este caso, las pruebas documentales y los peritajes financieros fueron irrefutables.

El tribunal determinó que Gómez y Pérez no solo fallaron en su deber ético, sino que cometieron un crimen que afecta directamente el derecho al desarrollo de la comunidad escolar.

El esquema de corrupción no
El esquema de corrupción no utilizó facturas falsas, a diferencia de otros casos, dejando sin justificación contable los retiros bancarios institucionales. (Cortesía: Dreamstime)

La condena de 12 años de cárcel busca no solo castigar el hecho, sino servir como un fuerte recordatorio de que la administración de los bienes del Estado conlleva una responsabilidad penal estricta. La impunidad en los consejos escolares, a menudo vistos como entes de menor fiscalización, está llegando a su fin gracias a la vigilancia de las instituciones de control.

Hoy, con la sentencia en firme, Alma Gómez y Patricia del Rosario Pérez dejan sus cargos para enfrentar una larga estancia en un centro penitenciario, marcando un hito en la lucha contra la corrupción local.

Temas Relacionados

Consejo Directivo EscolarNahuizalco SonsonateMinisterio de EducaciónFiscalía General de la RepúblicaPeculado EscolarCorrupción Educativa

Últimas Noticias

Ex director de Centros Penales en Honduras Ramiro Muñoz es nombrado como Director de la Lucha contra el Narcotráfico

El objetivo central es fortalecer la capacidad investigativa y operativa ante organizaciones delictivas que, en palabras del propio Zelaya, han alcanzado tales niveles de sofisticación que podrían “poner de rodillas” al Estado si no se responde con decisión y oportunidad.

Ex director de Centros Penales

El brote de sarampión suma 868 casos en Guatemala hasta marzo

La máxima autoridad sanitaria notificó que la infección se ha extendido a la mayoría de departamentos y ha impulsado operativos de inmunización, principalmente en áreas con mayor número de afectados y bajos índices de vacunación

El brote de sarampión suma

Costa Rica entrega a ciudadano sirio requerido por Estados Unidos

La acción responde a una orden de arresto internacional por delitos vinculados a redes de migración, tras jornadas de búsqueda y cooperación entre instituciones de Costa Rica y entidades federales estadounidenses en materia de justicia

Costa Rica entrega a ciudadano

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo sale de Dubái tras días de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente

El jugador fue auxiliado por gestiones diplomáticas tras verse afectado por la suspensión repentina de vuelos en Dubái, en medio de crecientes tensiones que obligaron a implementar un operativo especial

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo

El gobierno de República Dominicana refuerza la protección en aeropuertos mediante convenio interinstitucional

Una nueva coordinación permitirá ampliar la vigilancia, capacitar al personal y mejorar la infraestructura aeroportuaria, con especial énfasis en la construcción y remozamiento de helipads en todo el país

El gobierno de República Dominicana

TECNO

Convierte tu Android en un

Convierte tu Android en un ordenador: guía del modo escritorio y dispositivos compatibles

Actualiza tu Google Pixel y prueba ya las novedades de Android 16

Cómo las minas de carbón abandonadas podrían convertirse en gigantescas baterías subterráneas a base de agua

Startup de exingenieros de SpaceX y Apple presenta sus primeros robots humanoides para tareas industriales

Esto es todo lo que Apple presentó esta semana: MacBook Neo, iPhone 17e y más

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Family Guy’

El creador de ‘Family Guy’ abordó el futuro de la serie tras el episodio 450

BTS regresa con ARIRANG: Fecha y hora de estreno del concierto en vivo desde Seúl

La vez que Christina Applegate tuvo un aborto cuando era adolescente por culpa de un novio abusivo

Qué es la fórmula 80/20, la estrategia de Tiffani Thiessen para mantener hábitos saludables sin renunciar a los pequeños placeres

“Soy un sobreviviente de cáncer”: por primera vez David Ramsey reveló su lucha y cómo la enfermedad transformó su vida

MUNDO

El Senado de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El dictador norcoreano Kim Jong-un supervisó la fabricación de un nuevo buque con potencial nuclear

Pakistán anunció la muerte de más de 480 combatientes talibanes tras una semana de ofensiva contra Afganistán

Rusia intensifica los ataques contra la red ferroviaria del sur de Ucrania: al menos cinco heridos por bombardeos con drones y misiles en Mykolaiv y Odesa

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen