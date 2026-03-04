El Salvador

Autoridad del Centro Histórico avanza en la ordenamiento de parqueo ante alto flujo de turistas en San Salvador

La directora de la Autoridad del Centro Histórico subraya la ampliación de alternativas modernas para solucionar el acceso vehicular y fomentar una experiencia urbana diferente en la capital salvadoreña

Guardar
El Centro Histórico de San
El Centro Histórico de San Salvador recibió nueve millones de dólares en trámites orientados a la restauración y desarrollo de nuevos proyectos urbanos. Foto cortesía Secretaría de Presidencia

La Autoridad del Centro Histórico de San Salvador ha puesto en marcha nuevas medidas de movilidad y ordenamiento para responder al intenso flujo de turistas nacionales y extranjeros. La estrategia forma parte de un proyecto integral que busca transformar la zona en un destino cultural, turístico y comercial renovado, respaldado por una importante inversión, según confirmó la directora Adriana Larín.

La directora del Centro Histórico, Adriana Larín, afirmó que los avances en ordenamiento y movilidad dan resultados visibles, destacando acciones concretas como el inventario actualizado de espacios de estacionamiento en el área central. Según Larín, el Centro Histórico dispone actualmente de entre 3,500 y 4,000 lugares para estacionar, cifra que representa una capacidad significativa para atender tanto a visitantes como a residentes. “Muchas personas buscan los lugares más conocidos, pero existen muchas más opciones en ubicaciones estratégicas que permiten estacionarse sin necesidad de ingresar al corazón de la capital, manteniéndose en la periferia”, señaló Larín a través de una entrevista de radio.

La Autoridad del Centro Histórico
La Autoridad del Centro Histórico de San Salvador implementa un plan integral para transformar la zona en un destino turístico y cultural renovado. EFE/Vladimir Chicas

El equipo técnico coordinó con agentes del Viceministerio de Transporte (VMT) para optimizar la gestión del tráfico en los puntos de mayor concentración. Como parte de las medidas de facilitación, la ubicación de los estacionamientos ya se integra de forma visible en aplicaciones móviles como Google Maps y Waze, herramientas muy empleadas por turistas y salvadoreños para planificar sus desplazamientos urbanos.

Larín anunció además la inminente firma de un acuerdo de entendimiento que consolidará áreas estratégicas dedicadas como puntos de recogida de plataformas autorizadas como Uber. Estas zonas ordenadas están diseñadas para aliviar el tráfico y mejorar la experiencia de ingreso y salida del centro histórico.

Vista panorámica del Centro Histórico
Vista panorámica del Centro Histórico de San Salvador, epicentro de inversiones y proyectos de revitalización urbana que transforman el corazón del AMSS. (Cortesía: El Centro Histórico SV)

Un modelo de desarrollo urbano sostenible y tecnológico

La transformación del Centro Histórico de San Salvador responde a un plan integral de ordenamiento y desarrollo territorial que abarca ochenta manzanas céntricas. Este plan incluye la zonificación de usos de suelo, la recuperación de espacios residenciales así como la creación de condiciones para atraer a nuevos habitantes y empresas al eje urbano. Según explicó Larín, la finalidad es posicionar el centro de San Salvador como nuevo polo de desarrollo regional como un referente de marca para visitantes nacionales e internacionales.

Parte sustancial del proyecto consiste en la coordinación entre diversas entidades estatales, la participación de empresas privadas y la colaboración entre diferentes instituciones.

La revitalización impulsada desde el sector público municipal y estatal contempla también la recuperación del espacio público, la reubicación de vendedores, la modernización del cableado mediante obras subterráneas y la restauración de edificios patrimoniales.

El nuevo acuerdo de entendimiento
El nuevo acuerdo de entendimiento creará zonas específicas para recogida de Uber, mejorando la movilidad y disminuyendo la congestión vehicular en el centro. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)

La etapa final del Plan Especial de Ordenamiento y sus objetivos

La Autoridad del Centro Histórico comunicó que se encuentran en la etapa final del Plan Especial de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, instrumento rector que define las directrices para el uso y la gestión del territorio en la región capitalina. Este instrumento busca promover un desarrollo sostenible y equilibrado, al considerar características físicas, sociales, económicas y ambientales, conforme detalló Larín.

La intervención global en estas 80 manzanas del corazón de San Salvador apunta a convertir el área en un “hub” cultural y económico, articulando acciones que faciliten el acceso y la movilidad y que contribuyan a la dinamización del comercio y el turismo.

La visión estratégica de las autoridades se sustenta en la colaboración entre organismos nacionales y el apoyo internacional, fortaleciendo la imagen del Centro Histórico como referencia renovada del desarrollo urbano y la oferta cultural de El Salvador.

Temas Relacionados

Autoridad del Centro HistóricoSan SalvadorViceministerio de TransportePolitécnico de MilanoOrdenamiento UrbanoMovilidad SostenibleEl Salvador

Últimas Noticias

Panamá firma contrato para rehabilitar 192 kilómetros de la carretera Panamericana

El esquema establece pagos semestrales de $41,347,000 condicionados al cumplimiento de indicadores de mantenimiento y disponibilidad de la vía durante un periodo de concesión de 20 años.

Panamá firma contrato para rehabilitar

RNPN lanzará plataforma digital para renovar el DUI ante alta demanda en El Salvador

La nueva herramienta permitirá a la población realizar el trámite de su documento de identidad desde dispositivos electrónicos y solo será necesario acudir presencialmente a retirar el documento, agilizando el proceso y reduciendo traslados innecesarios

RNPN lanzará plataforma digital para

Diputado de Junta Directiva denuncia incremento de contratación de personal bajo el renglón 022 sin respaldo técnico en el Congreso de Guatemala

La falta de parámetros claros permitió que la cifra de empleados temporales casi se duplicara entre 2022 y 2024, generando inquietud por la transparencia en el manejo de recursos según documentación oficial reciente

Diputado de Junta Directiva denuncia

El Salvador participará en mayo en el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026

La viceministra Patricia Godinez anunció los preparativos para asistir al evento de Naciones Unidas, donde el país buscará fortalecer su agenda migratoria y compartir avances alcanzados en coordinación con la OIM y diversos organismos internacionales.

El Salvador participará en mayo

Carrera de montaña incluirá ascenso controlado al punto más alto de Panamá

La distancia de 80 kilómetros será la única que ascenderá hasta la cima del Volcán Barú, bajo monitoreo ambiental y operativo coordinado con MiAmbiente y autoridades locales.

Carrera de montaña incluirá ascenso

TECNO

Paso a paso, así es

Paso a paso, así es el método más efectivo para limpiar la freidora de aire

Elecciones en Colombia 2026: estafadores envían mensajes falsos sobre ser jurado de votación

Así funciona Privacy Display del Galaxy S26, la barrera contra miradas indiscretas

Bre-B: nueva estafa por SMS notifica consignaciones falsas y amenaza con devolución del dinero

Los robots humanoides con IA comienzan a fabricar coches en Europa: BMW dio el paso

ENTRETENIMIENTO

Así se construyó la fortuna

Así se construyó la fortuna millonaria de Jim Carrey antes de que el actor se retirara del cine

Tras el éxito de Bridgerton: regresa la magia de Julie Andrews con “Shy”, una historia para soñar en familia

Así fue cómo la muerte de Liam Payne afectó a Harry Styles: “Me permitió reflexionar sobre mi vida”

El emotivo recuerdo de Harry Styles a Liam Payne: “Vivía con el corazón en la mano y una energía contagiosa”

“A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”: la dura confesión de Chris Hemsworth sobre el Alzheimer en su familia

MUNDO

Crisis en el aparato militar

Crisis en el aparato militar de Irán: Estados Unidos e Israel arrasan con el poder balístico del régimen y frenan su escalada bélica

Estados Unidos asegura que dispone de recursos militares suficientes para ganar la guerra contra Irán

Detuvieron en Londres al esposo de una diputada y a otros dos hombres por presunto espionaje para China

Zelensky destituyó al jefe del SBU en Zhytomyr detenido por desviar fondos para proteger aeródromos

Irán amenazó con atacar embajadas israelíes en todo el mundo si Tel Aviv bombardea su legación en Líbano