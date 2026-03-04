Autoridad del Centro Histórico avanza en la ordenamiento de parqueo ante alto flujo de turistas en San Salvador

El Centro Histórico de San Salvador recibió nueve millones de dólares en trámites orientados a la restauración y desarrollo de nuevos proyectos urbanos. Foto cortesía Secretaría de Presidencia

La Autoridad del Centro Histórico de San Salvador ha puesto en marcha nuevas medidas de movilidad y ordenamiento para responder al intenso flujo de turistas nacionales y extranjeros. La estrategia forma parte de un proyecto integral que busca transformar la zona en un destino cultural, turístico y comercial renovado, respaldado por una importante inversión, según confirmó la directora Adriana Larín.

La directora del Centro Histórico, Adriana Larín, afirmó que los avances en ordenamiento y movilidad dan resultados visibles, destacando acciones concretas como el inventario actualizado de espacios de estacionamiento en el área central. Según Larín, el Centro Histórico dispone actualmente de entre 3,500 y 4,000 lugares para estacionar, cifra que representa una capacidad significativa para atender tanto a visitantes como a residentes. “Muchas personas buscan los lugares más conocidos, pero existen muchas más opciones en ubicaciones estratégicas que permiten estacionarse sin necesidad de ingresar al corazón de la capital, manteniéndose en la periferia”, señaló Larín a través de una entrevista de radio.

La Autoridad del Centro Histórico de San Salvador implementa un plan integral para transformar la zona en un destino turístico y cultural renovado. EFE/Vladimir Chicas

El equipo técnico coordinó con agentes del Viceministerio de Transporte (VMT) para optimizar la gestión del tráfico en los puntos de mayor concentración. Como parte de las medidas de facilitación, la ubicación de los estacionamientos ya se integra de forma visible en aplicaciones móviles como Google Maps y Waze, herramientas muy empleadas por turistas y salvadoreños para planificar sus desplazamientos urbanos.

Larín anunció además la inminente firma de un acuerdo de entendimiento que consolidará áreas estratégicas dedicadas como puntos de recogida de plataformas autorizadas como Uber. Estas zonas ordenadas están diseñadas para aliviar el tráfico y mejorar la experiencia de ingreso y salida del centro histórico.

Vista panorámica del Centro Histórico de San Salvador, epicentro de inversiones y proyectos de revitalización urbana que transforman el corazón del AMSS. (Cortesía: El Centro Histórico SV)

Un modelo de desarrollo urbano sostenible y tecnológico

La transformación del Centro Histórico de San Salvador responde a un plan integral de ordenamiento y desarrollo territorial que abarca ochenta manzanas céntricas. Este plan incluye la zonificación de usos de suelo, la recuperación de espacios residenciales así como la creación de condiciones para atraer a nuevos habitantes y empresas al eje urbano. Según explicó Larín, la finalidad es posicionar el centro de San Salvador como nuevo polo de desarrollo regional como un referente de marca para visitantes nacionales e internacionales.

Parte sustancial del proyecto consiste en la coordinación entre diversas entidades estatales, la participación de empresas privadas y la colaboración entre diferentes instituciones.

La revitalización impulsada desde el sector público municipal y estatal contempla también la recuperación del espacio público, la reubicación de vendedores, la modernización del cableado mediante obras subterráneas y la restauración de edificios patrimoniales.

El nuevo acuerdo de entendimiento creará zonas específicas para recogida de Uber, mejorando la movilidad y disminuyendo la congestión vehicular en el centro. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)

La etapa final del Plan Especial de Ordenamiento y sus objetivos

La Autoridad del Centro Histórico comunicó que se encuentran en la etapa final del Plan Especial de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, instrumento rector que define las directrices para el uso y la gestión del territorio en la región capitalina. Este instrumento busca promover un desarrollo sostenible y equilibrado, al considerar características físicas, sociales, económicas y ambientales, conforme detalló Larín.

La intervención global en estas 80 manzanas del corazón de San Salvador apunta a convertir el área en un “hub” cultural y económico, articulando acciones que faciliten el acceso y la movilidad y que contribuyan a la dinamización del comercio y el turismo.

La visión estratégica de las autoridades se sustenta en la colaboración entre organismos nacionales y el apoyo internacional, fortaleciendo la imagen del Centro Histórico como referencia renovada del desarrollo urbano y la oferta cultural de El Salvador.