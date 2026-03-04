El Salvador

Alejandro Sanz y Ricardo Arjona preparan un regreso esperado a El Salvador en 2026

La confirmación de las nuevas presentaciones de dos intérpretes emblemáticos ha movilizado a sus seguidores, quienes permanecen atentos al anuncio oficial de fechas, recintos y detalles sobre la adquisición de entradas.

El cantante español se encuentra actualmente en su gira ¿Y ahora qué?, con la que recorrerá diversos países de América Latina. (IG/ Alejandro Sanz)

El panorama musical de El Salvador se revitaliza ante el anuncio del regreso de dos figuras imprescindibles de la música en español. Alejandro Sanz, el destacado cantautor español, y Ricardo Arjona, el célebre compositor guatemalteco, han confirmado su presentación en territorio salvadoreño, aunque los organizadores todavía no han revelado las fechas exactas ni el precio de las entradas.

La noticia, difundida a través de canales especializados en eventos como Party SV, ha generado una ola de entusiasmo y expectativa entre los seguidores de ambos artistas, quienes aguardan detalles sobre la venta de boletos y los recintos donde se llevarán a cabo los conciertos.

Alejandro Sanz, nacido en Madrid en 1968, es uno de los máximos referentes de la música pop y balada en español. Ganador de 24 premios Grammy Latinos y cuatro Grammy estadounidenses, Sanz es autor de himnos como “Corazón partío”, “Amiga mía” y “No es lo mismo”.

Actualmente, el artista desarrolla la gira “¿Y ahora qué?”, un tour internacional que incluye países como México, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, además de una extensa etapa en España. La gira comprende conciertos en ciudades como Puebla, Mérida, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Bogotá, Quito, Guayaquil, Lima, Santiago del Estero, Rosario, Buenos Aires y Córdoba.

En España, Sanz tiene fechas confirmadas en Sevilla, Gijón, Bilbao, Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, Valencia, A Coruña y Fuengirola, visitando recintos emblemáticos como el Estadio de La Cartuja y el RCDE Stadium.

Los espectáculos de la gira combinan una puesta en escena renovada, efectos visuales y un repertorio que abarca tanto sus grandes clásicos como los temas de su más reciente producción discográfica.

Por su parte, Ricardo Arjona, nacido en Jocotenango, Guatemala, en 1964, es uno de los grandes exponentes de la canción de autor latinoamericana.

Con más de 16 discos de estudio y millones de copias vendidas, Arjona ha construido una carrera que fusiona balada, pop, rock y ritmos latinos, destacándose por letras que abordan el amor, la vida cotidiana y la crítica social.

El artista se encuentra actualmente inmerso en la gira “Lo que el Seco no dijo”, con la que recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos y América Latina en 2026. Entre las ciudades estadounidenses donde Arjona se presentará figuran Chicago, Charlotte, Hartford, Nueva York, Boston, Denver, Sacramento, Seattle, Portland, Las Vegas, Los ángeles, San José, Salt Lake City, Palm Desert, San Diego, San Francisco, Anaheim, Glendale, Houston, San Antonio, McAllen, Austin, Miami, Nashville, Atlanta, Washington y Atlantic City.

La gira también contempla una residencia de 23 fechas en Guatemala, su país natal, consolidando así uno de los recorridos más amplios de su carrera reciente.

El artistas centroamericano recorre el continente con su gira "Lo que el Seco no dijo", con la cual tendrá una extensa residencia en Guatemala. (Crédito: Prensa Ricardo Arjona)

Ambos artistas mantienen una relación cercana y continua con el público salvadoreño. Alejandro Sanz visitó El Salvador por última vez en 2022, mientras que Ricardo Arjona agotó localidades en el país el mismo año, en su última visita a El Salvador.

La confirmación del regreso de ambos ha generado una amplia conversación en redes sociales, donde los seguidores preguntan insistentemente por los detalles del evento, a la espera de la información oficial sobre fechas, sedes y boletería.

Hasta el momento, los organizadores han señalado que los datos sobre la venta de entradas y la programación definitiva se darán a conocer próximamente a través de los canales oficiales. Esta estrategia responde a la tendencia de mantener la expectativa y la conversación activa en las plataformas digitales, permitiendo que la noticia continúe generando interés.

La llegada de Alejandro Sanz y Ricardo Arjona a El Salvador se inscribe en el resurgimiento de los grandes espectáculos internacionales en la región. Mientras tanto, los fanáticos salvadoreños permanecen atentos a las próximas novedades, listos para reencontrarse en vivo con dos voces fundamentales de la música en español y revivir noches marcadas por los éxitos y la emoción.

