El Salvador

Sistema aduanero de El Salvador busca restringir el ingreso de productos vinculados a explotación laboral

La reforma en discusión propone que las empresas importadoras certifiquen el cumplimiento de estándares laborales en sus cadenas de suministro, con el objetivo de fortalecer la vigilancia estatal e impedir el acceso de bienes con orígenes ilícitos al país

Guardar
Nuevas cifras posicionan al país
Nuevas cifras posicionan al país entre los más eficientes de América Latina, pero la falta de competencia sigue limitando el potencial de crecimiento y desarrollo de la región (Foto cortesía Aduanas El Salvador)

El Salvador impulsará un mayor control aduanero para frenar la importación de productos vinculados a trabajo forzoso, explotación infantil y otras formas de explotación laboral en la cadena de suministro, a través de una reforma legal que fortalecería la fiscalización y sanción de estas prácticas. La iniciativa, que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, busca alinear la regulación nacional con los compromisos internacionales en materia de derechos laborales, involucrando a varios organismos estatales en la vigilancia y aplicación de la normativa.

El dictamen emitido este lunes contempla la incorporación del artículo 27-A a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, bajo el título “Sistema Aduanero”. A través de esta reforma, toda empresa que desee introducir productos al país deberá presentar una declaración jurada en la que asegure que sus bienes no han sido fabricados, ensamblados ni manipulados en ningún eslabón de la cadena por medio de trabajo obligatorio o explotación de menores.

Luis Manuel Córdova, jefe de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas (DGA), informó ante la comisión que, “esta declaración jurada va a ser consignada en las declaraciones de importación”. Frente a inconsistencias detectadas, la DGA podrá exigir documentación complementaria que demuestre el cumplimiento de los estándares laborales y requerir la trazabilidad total del proceso productivo, desde la fabricación hasta la distribución.

Si se prueba un intento de encubrimiento o el suministro de información falsa, el importador enfrentará “sanciones administrativas, civiles o penales”, incluida la suspensión inmediata del proceso de importación y la retención preventiva de la mercancía.

Comisión de Hacienda y Especial
Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitió dictamen favorable a la reforma aduanera. (Captura de pantalla de la transmisión de la Comisión de Hacienda)

La DGA implementará este modelo de control en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Economía. Córdova indicó a la comisión que el Estado ajustará sus sistemas informáticos, incorporando herramientas de análisis de datos y gestión de riesgos para facilitar la identificación de productos sospechosos y reducir los obstáculos al comercio legítimo.

El proyecto de reforma, de aprobarse en sesión plenaria, establece que la nueva regulación entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Compatibilidad con legislación nacional e internacional

El jefe de Asuntos Internacionales de la DGA recalcó el compromiso de El Salvador, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la erradicación del trabajo en condiciones que pongan en riesgo la integridad de los menores. Córdova afirmó: “esta nueva disposición es congruente con la legislación salvadoreña que reconoce que nadie puede ser obligado a desarrollar un trabajo sin retribución y sin su consentimiento”.

Autoridades buscan transformaciones profundas que
Autoridades buscan transformaciones profundas que impacten aprobaciones, permisos e inversiones internacionales en el país centroamericano con el objetivo de atraer capital privado y simplificar procedimientos legales (Foto cortesía aduanas El Salvador)

Durante el estudio del proyecto, Gerardo Alberto Ramos, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Hacienda, y Córdova coincidieron en la necesidad de que la reforma sea eficaz, sin que implique una carga innecesaria para los empresarios. El funcionario enfatizó que la DGA “no tiene contemplado establecer mecanismos engorrosos, al contrario, hacer uso de los elementos tecnológicos de los cuales ya disponemos en nuestros procesos aduaneros, para que el proceso de cumplimiento de esta normativa por parte de los empresarios sea sencillo, sea efectivo y no conlleve mayores contratiempos en los procesos de importación”.

Temas Relacionados

Dirección General de AduanasEl SalvadorMinisterio de TrabajoOrganización Internacional del TrabajoExplotación InfantilControl Aduanero

Últimas Noticias

Decomisan más de mil medicamentos que ingresaron de forma ilegal por la frontera norte de Costa Rica

Pastillas, jarabes, ampollas, óvulos y hasta jeringas fueron incautados por la Policía de Fronteras en un paso no habilitado en Tablillas, Los Chiles

Decomisan más de mil medicamentos

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social aplicará condonación de recargos a patronos y municipalidades

Una medida oficial plantea condonar los recargos por mora e intereses a quienes salden o acuerden el pago de adeudos, protegiendo así la prestación de servicios y la cobertura de afiliados

El Instituto Guatemalteco de Seguridad

La embajada de El Salvador en Estocolmo inicia emisión permanente del DUI

El nuevo servicio permite a los ciudadanos salvadoreños gestionar su documento nacional en la capital sueca, facilitando el acceso a trámites, derechos civiles y gestiones bancarias sin tener que salir de la región

La embajada de El Salvador

Voraz incendio consume famoso complejo hotelero en Honduras

Voceros de Bomberos de Honduras detallaron a la prensa local que factores como los materiales de construcción y las condiciones estructurales facilitaron la rápida propagación del fuego

Voraz incendio consume famoso complejo

Panamá activa calendario de protección para la langosta espinosa

La restricción abarca captura, almacenamiento y comercialización del recurso durante el periodo establecido.

Panamá activa calendario de protección

TECNO

Cuánto vale el iPhone 16

Cuánto vale el iPhone 16 en 2026, el celular más barato de Apple

Se disparan las desinstalaciones de ChatGPT luego que OpenAI firmara un acuerdo con el Pentágono

Los prefijos que alertan que una llamada de un número desconocido oculta una estafa

La caída de Xuper TV y Magis TV: las plataformas streaming piratas llegan a su fin

El televisor no conecta a internet: lo que debes hacer antes de llamar a un técnico

ENTRETENIMIENTO

El día que Christina Applegate

El día que Christina Applegate cambió a Brad Pitt por una estrella de rock: “No nos hablamos durante muchos años después de eso”

La reacción de la madre de Zendaya aumentó las especulaciones sobre su boda con Tom Holland

El sobrino de John F. Kennedy Jr arremetió contra Ryan Murphy por la serie 'Love Story': “Es una exhibición grotesca”

Los directores originales de ‘Scream 7′ revelan cuál era su idea para la película: “Queríamos ver cómo de lejos podíamos llegar”

El estreno de “Yiya” en canal d aire: una mezcla de drama, crimen real y una producción acelerada como nunca se vio

MUNDO

El histórico jefe de Cosa

El histórico jefe de Cosa Nostra “Nitto” Santapaola muere en prisión a los 87 años

Pakistán aseguró que mató a 67 miembros de las fuerzas afganas en el quinto día de combates

Socorristas israelíes dijeron que hay siete heridos tras un nuevo bombardeo con misiles desde Irán

La vida de las mujeres en Irán: derechos restringidos y resistencia frente al control estatal

La herencia de los mil millones: el imperio oculto de Alí Khamenei desde Londres hasta Mallorca