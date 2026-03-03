La embajada de El Salvador en Estocolmo inicia emisión permanente del DUI

La embajada de El Salvador en Estocolmo inicia el servicio permanente de emisión de DUI para la comunidad salvadoreña en Suecia y países vecinos./(Redes de Patricia Godinez)

La Embajada de El Salvador en Estocolmo anunció oficialmente la puesta en marcha del servicio permanente de emisión del Documento único de Identidad (DUI) para la comunidad salvadoreña residente en Suecia y países vecinos.

Este avance responde a una de las demandas históricas de los compatriotas en el exterior, quienes hasta ahora se encontraban con restricciones logísticas y largas esperas para realizar este trámite fundamental.

Según lo publicado por la Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Patricia Godínez, el anuncio se realizó durante una misión oficial en la capital sueca, en la que se presentó la instalación de un equipo tecnológico especializado para el enrolamiento y procesamiento de datos.

Esto permitirá que los ciudadanos salvadoreños puedan gestionar, renovar o reponer su DUI directamente en la sede diplomática, sin necesidad de desplazarse a otros países o esperar jornadas itinerantes.

En Suecia reside la tercera comunidad más numerosa de salvadoreños en Europa, solo superada por Italia y España. Este grupo mantiene un vínculo activo con su país de origen y requiere servicios consulares ágiles para ejercer derechos civiles, gestionar trámites legales, acceder a servicios bancarios y participar en procesos electorales. El presidente Nayib Bukele ha reiterado la prioridad de modernizar y optimizar la atención consular, garantizando eficiencia y oportunidad para los usuarios en el extranjero.

Durante la jornada de lanzamiento, la embajada organizó encuentros con miembros de la comunidad, entre ellos empresarios, artistas, estudiantes y profesionales salvadoreños, quienes participaron en espacios de diálogo y cooperación. Además, se entregaron reconocimientos a compatriotas destacados por su contribución a la promoción cultural y el desarrollo del país. El evento incluyó una degustación de especialidades gastronómicas salvadoreñas, bajo la iniciativa #SaboresES, reforzando la identidad nacional en el contexto migrante.

La incorporación del servicio de DUI en Estocolmo no solo representa un avance administrativo, sino que también contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia y la inclusión de la diáspora salvadoreña en Europa. La embajada destacó la importancia de acercar la gestión documental a las familias, permitiendo que quienes residen en Suecia y en otras naciones nórdicas puedan acceder a su identificación nacional de manera directa y segura.

Este esfuerzo se enmarca en una estrategia regional que busca replicar buenas prácticas adoptadas en otras ciudades europeas con alta presencia de salvadoreños. Tal es el caso de Barcelona, donde recientemente se implementó el trámite exprés del DUI, agilizando la atención y reduciendo tiempos de espera para los usuarios. Según información publicada por Infobae el pasado 24 de febrero, la comunidad salvadoreña en Barcelona se benefició de la llegada de equipos biométricos y personal especializado, lo que permitió la expedición del documento en un solo día. Estas acciones forman parte de una modernización en la red consular, que responde al crecimiento y diversificación de la diáspora salvadoreña.

La experiencia en España ha servido como modelo para la expansión de los servicios consulares en el continente. En Barcelona, la implementación del trámite exprés fue recibida con satisfacción por parte de los usuarios, quienes valoraron la rapidez y la atención personalizada. La meta, según las autoridades salvadoreñas, es replicar este estándar en otras sedes diplomáticas, como la de Estocolmo, para garantizar que ningún salvadoreño quede excluido de sus derechos civiles por motivos de distancia o falta de infraestructura.

La embajada en Suecia continuará promoviendo espacios de encuentro y participación para la comunidad salvadoreña, fortaleciendo la cooperación con asociaciones locales y organismos suecos. El acceso al DUI en el propio país de residencia representa una herramienta clave para la integración y el ejercicio pleno de la ciudadanía en el exterior. Las autoridades recordaron que el servicio ya está disponible y que los interesados pueden solicitar cita previa para iniciar su trámite, asegurando así una atención ordenada y eficiente.

Esta medida refuerza el compromiso del Estado salvadoreño con su diáspora y marca un hito en la política de atención consular en Europa. A medida que se amplían estos servicios, la comunidad salvadoreña en el exterior ve facilitado su vínculo con el país y con sus derechos fundamentales, consolidando una red transnacional cada vez más integrada y participativa.