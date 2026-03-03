La directora del Centro Histórico de San Salvador fue reconocida como líder institucional en evento nacional

Adriana Larín, directora de la Autoridad del Centro Histórico, fue reconocida como Líder Institucional en Mujeres Emblemáticas 2026. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La directora de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, fue reconocida como Líder Institucional en la novena edición de Mujeres Emblemáticas 2026, una iniciativa enfocada en reconocer la contribución femenina al crecimiento de El Salvador.

La ceremonia, realizada este martes, subrayó el papel de las mujeres en la transformación del tejido económico y social salvadoreño, enfatizando la continuidad de los cambios positivos en el centro histórico de San Salvador, desde la consolidación de la seguridad hasta el impulso de la cultura, la inversión y el entretenimiento, factores que, según los organizadores, generan una mayor certeza jurídica y oportunidades para la empresa privada.

Durante el evento, más de 200 mujeres líderes de múltiples sectores se congregaron para participar en conferencias, paneles y actividades que pusieron en valor el talento, la innovación y el liderazgo con propósito.

Este espacio llenó la agenda con la entrega de reconocimientos en diversas categorías, como líder empresarial, empresaria PYME, líder en tecnología, influencer, líder en ONG, líder en construcción, salvadoreña en el mundo y líder institucional, categoría en la que fue premiada Larín.

La ceremonia de Mujeres Emblemáticas 2026 resaltó el papel de las mujeres en el desarrollo económico y social de El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

En su intervención, Adriana Larín destacó que el 97 % del parque empresarial salvadoreño corresponde a las micro y pequeñas empresas, y de ese total, cerca del 70 % son encabezadas por mujeres. “Ser mujer en El Salvador hoy significa muchísimo. Las Mype representan el 97 % del parque empresarial y cerca del 70 % son lideradas por mujeres. Cuando una mujer emprende no solo crea un negocio, sostiene familias y activa comunidades”, afirmó Larín.

Esta cifra refleja el peso de la capacidad femenina para dinamizar las economías locales y fortalecer a las comunidades desde la base productiva.

El Gobierno ha impulsado en los últimos años políticas que promueven la inclusión financiera, la capacitación laboral, el acceso a financiamiento, ferias de empleo y nuevas oportunidades para mujeres y jóvenes.

La directora de la Autoridad del Centro Histórico señaló: “Desde el Gobierno impulsamos inclusión financiera, capacitaciones, acceso a financiamiento, ferias de empleo y oportunidades reales para mujeres y jóvenes, porque creemos en un desarrollo que es crecimiento, pero también dignidad”.

Mujeres Emblemáticas 2026 es una plataforma nacional que promueve el intercambio de experiencias y liderazgo femenino en sectores estratégicos. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

De acuerdo con los organizadores del evento, Mujeres Emblemáticas 2026 trasciende la función de una simple ceremonia. Se trata de una plataforma de alcance nacional donde referentes femeninos de distintos sectores comparten experiencias, contenidos estratégicos sobre liderazgo y oportunidades de conectividad profesional.

Las categorías premiadas cada año representan sectores considerados clave para el desarrollo social y económico del país, al destacar mujeres que se han distinguido por su visión, resiliencia y capacidad de impacto real en sus campos.