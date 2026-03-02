El número de accidentes viales en El Salvador aumenta 31 % en el inicio de 2026

Miembros del Comando de Salvamento de El Salvador trabajan en el sitio de un accidente vial nocturno donde un vehículo azul ha volcado, mientras utilizan equipo especializado. (Foto cortesía Comandos de Salvamento Ilopango)

El Salvador reportó 3,980 accidentes de tránsito en los primeros dos meses de 2026, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La cifra representa un aumento del 31 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la Policía Nacional Civil. El saldo incluye 2,490 personas lesionadas y 239 fallecidos.

El informe del Observatorio precisa que la distracción del conductor fue la causa principal de los siniestros, con 991 incidentes atribuidos a esta condición. Le siguen las maniobras de invadir carril (778), no guardar la distancia reglamentaria (532), no respetar señales de tránsito (513) y la velocidad excesiva (253). La velocidad excesiva y la distracción del conductor figuran también entre las causas con mayor número de víctimas mortales, con 56 y 83 fallecidos respectivamente.

Durante el periodo analizado, el promedio diario de accidentes viales ascendió a 66. Los días jueves y sábados concentraron los picos más altos, registrándose hasta 429 y 409 colisiones respectivamente. Los domingos, aunque se observaron descensos notables, los choques aumentaron a 101, el valor más elevado de la semana para ese tipo de incidentes.

El desglose semanal indica que las colisiones encabezaron la lista con 2,564 casos, seguidas por choques (530), atropellos (391), siniestros por características especiales (140) y vuelcos (74). En cuanto a los lesionados, la distracción del conductor volvió a ocupar el primer lugar con 561 casos. El hecho de invadir carril y el no respeto a señales de tránsito originaron 535 y 326 personas heridas respectivamente.

Los restos de un vehículo amarillo severamente dañado tras un accidente vial nocturno en El Salvador, con personal de emergencia trabajando en la escena del siniestro. (Foto cortesía Comandos de Salvamento Ilopango)

Incremento interanual de víctimas y causas más graves

El comparativo interanual señala que la cantidad de lesionados subió un 36 % en relación a 2025. Los fallecidos también aumentaron, con un incremento del 35 %. El promedio diario de muertes pasó de tres a cuatro. Invadir carril provocó 32 muertes durante el periodo, consolidándose como la tercera causa más letal en las carreteras salvadoreñas.

La información, proporcionada por la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, destaca la urgencia de reforzar la prevención y el cumplimiento de las normas de tránsito para reducir la siniestralidad en el país.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de El Salvador, durante el año 2026 se registraron distintos tipos de siniestros viales distribuidos a lo largo de la semana. Las colisiones representaron el incidente más frecuente, con cifras que oscilaron entre 296 los domingos y 429 los jueves, siendo este último día el que concentró la mayor cantidad de casos. Los sábados también mostraron un número elevado, con 409 colisiones.

Los choques presentaron un comportamiento diferente, alcanzando su punto más alto los domingos con 101 casos y el más bajo los miércoles, con 58. El resto de la semana mantuvo valores intermedios, con una tendencia al alza hacia el fin de semana. En cuanto a los atropellos, el lunes fue el día con más incidentes, sumando 64, mientras que el sábado reportó la menor cantidad, con 59. Los demás días se mantuvieron en un rango cercano.

La escena de un accidente vial nocturno en El Salvador muestra un vehículo blanco con el frente destrozado, mientras equipos de emergencia atienden la situación en la distancia. (Foto cortesía Comandos de Salvamento Ilopango)

El registro de siniestros por características especiales mostró variaciones, con 27 incidentes tanto lunes como domingo, mientras que el jueves reportó solo 12. Por último, los vuelcos se distribuyeron de manera más homogénea, con valores que oscilaron entre seis y 15 durante la semana. El miércoles fue el día con menos vuelcos, mientras que el viernes reportó la mayor cantidad, con 15.