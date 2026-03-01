El Salvador

Proyecto de agua potable beneficiará a más de 3,000 habitantes de la zona rural de El Salvador

La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó sobre la primera fase de construcción de un pozo de 225 metros de profundidad en el municipio de Texistepeque, en Santa Ana

El nuevo sistema de agua
El nuevo sistema de agua potable en Texistepeque beneficiará por primera vez a más de 3.000 habitantes de zonas rurales. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales )

Más de 3,000 habitantes de zonas rurales en el occidente de El Salvador accederán por primera vez a agua potable gracias a un ambicioso proyecto que impulsa la Dirección de Obras Municipales (DOM) en el municipio de Texistepeque, en el departamento de Santa Ana. La iniciativa abarca la perforación de un pozo de más de 225 metros de profundidad, al que se le ha instalado un revestimiento de diez pulgadas de diámetro, informó la DOM.

Este avance responde a una necesidad de las comunidades rurales, donde el acceso a agua segura ha sido limitado durante décadas, y busca mejorar de manera tangible la calidad de vida de miles de familias.

La primera fase de la obra contempla la instalación de una bomba sumergible, capaz de extraer el agua subterránea y conducirla hacia una planta de tratamiento, donde el recurso será purificado antes de pasar a una cisterna de almacenamiento. Desde ese punto, se impulsará el agua mediante un sistema motorizado de bombeo y una red de tuberías hasta un tanque de distribución que será construido en el cerro de la hacienda Los Mangos, ubicado a dos kilómetros del pozo.

La Dirección de Obras Municipales
La Dirección de Obras Municipales perforó un pozo de 225 metros e instaló revestimiento de diez pulgadas en Santa Ana. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales )

Inicialmente, el acceso al servicio beneficiará a los caseríos Brisas de Guajoyo, Piletas y Chichipate en el distrito de Texistepeque. Según autoridades de la DOM, desde el tanque construido en el cerro de la hacienda Los Mangos, el sistema permitirá distribuir el agua por gravedad a más de tres mil personas. De acuerdo con testimonios recogidos por la institución, muchos vecinos han esperado durante años esta mejora. Entre ellos, José Valle residente de la zona y beneficiario del proyecto, describió las dificultades cotidianas que enfrentan las familias afectadas: “Uno cómo sufre por la falta de agua potable. Toca ir a traer agüita hasta el río todos los días. Gracias a Dios, tendremos la agüita en nuestra casita, pronto vamos a tener el agüita en abundancia”.

El acceso a agua potable
El acceso a agua potable alcanzará inicialmente los caseríos Brisas de Guajoyo, Piletas y Chichipate en Texistepeque. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales )

La infraestructura de distribución contempla más de 6.4 kilómetros de tubería galvanizada y una extensión adicional de 1.3 kilómetros, destinada a conectar 153 viviendas. El proyecto incluirá todos los accesorios necesarios para garantizar eficiencia y control, como válvulas, acoples y medidores individuales en cada conexión.

Para asegurar el funcionamiento del sistema hidráulico, la obra incorpora una subestación eléctrica de 25 kVA y un tendido de más de 400 metros con sus respectivas estructuras y herrajes. Todo este componente eléctrico ha sido desarrollado conforme a la normativa establecida por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Con el fin de proteger la infraestructura y preservar el funcionamiento del sistema, el área del pozo permanecerá cercada con malla ciclón, de acuerdo a lo dispuesto por los responsables del proyecto.

La bomba sumergible extraerá agua
La bomba sumergible extraerá agua subterránea para su purificación y almacenamiento seguro antes de la distribución. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales )

DOM expande la red de obras sociales en Santa Ana con seis sistemas de agua potable

Este es el segundo sistema de agua potable que la DOM ejecuta en Texistepeque; el primero ya fue entregado en los caseríos Santa Elena, Santo Tomás, El Matazano y Los Marroquines. Además, la institución avanza de forma paralela con un sistema finalizado en el cantón La Arenera en El Porvenir y trabaja en otro proyecto similar en el municipio de Santiago de la Frontera, en Santa Ana Oeste. Con estas obras, serán seis los sistemas de agua potable en funcionamiento en este departamento occidental.

La Dirección de Obras Municipales ha ejecutado a la fecha más de 45 proyectos en el departamento de Santa Ana. Destacan entre ellos 27 obras entregadas, dentro de las cuales figuran un mercado municipal en Chalchuapa, seis centros escolares distribuidos en diferentes distritos (dos en Chalchuapa, dos en Santa Ana, uno en El Congo y uno en Santa Rosa Guachipilín), y doce proyectos viales que han sumado más de 21 kilómetros de calles renovadas en áreas urbanas y rurales con superficies de asfalto, concreto hidráulico y adoquín. Además, se han desarrollado un polideportivo en El Congo, dos Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) en el distrito de Santa Ana.

